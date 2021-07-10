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Регионам выделят 43,5 миллиарда рублей на строительство новых школ
Регионам выделят 43,5 миллиарда рублей на строительство новых школ - РИА Новости, 10.07.2021
Регионам выделят 43,5 миллиарда рублей на строительство новых школ
Правительство РФ выделит 43,5 миллиарда рублей на строительство новых школ в регионах, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T11:30
2021-07-10T11:30
россия
недвижимость
михаил мишустин
образование - общество
общество
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделит 43,5 миллиарда рублей на строительство новых школ в регионах, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что с помощью государственного финансирования планируется построить не менее 1,3 тысячи новых школ, к этому планируется привлечь инвесторов и социально ориентированный бизнес."Деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете. Из них 21 миллиард рублей будет направлен в этом году, остальные – в два последующих года", - отмечается в документе.
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россия, недвижимость, михаил мишустин, образование - общество, общество
Регионам выделят 43,5 миллиарда рублей на строительство новых школ
11:30 10.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПервоклассники на уроке в школе в селе Кирилино Омской области
Первоклассники на уроке в школе в селе Кирилино Омской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Правительство выделило регионам 43,5 миллиарда рублей на строительство новых школ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделит 43,5 миллиарда рублей на строительство новых школ в регионах, сообщается на сайте кабмина.

"Федеральный центр продолжает помогать регионам в строительстве новых школ. В ближайшие годы на эти цели будет дополнительно направлено почти 43,5 миллиарда рублей. Распоряжение об их распределении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью государственного финансирования планируется построить не менее 1,3 тысячи новых школ, к этому планируется привлечь инвесторов и социально ориентированный бизнес.
"Деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете. Из них 21 миллиард рублей будет направлен в этом году, остальные – в два последующих года", - отмечается в документе.
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