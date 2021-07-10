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Регионам выделят 43,5 миллиарда рублей на строительство новых школ
Регионам выделят 43,5 миллиарда рублей на строительство новых школ - РИА Новости, 10.07.2021
Регионам выделят 43,5 миллиарда рублей на строительство новых школ
Правительство РФ выделит 43,5 миллиарда рублей на строительство новых школ в регионах, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T11:30
2021-07-10T11:30
2021-07-10T11:30
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделит 43,5 миллиарда рублей на строительство новых школ в регионах, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что с помощью государственного финансирования планируется построить не менее 1,3 тысячи новых школ, к этому планируется привлечь инвесторов и социально ориентированный бизнес."Деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете. Из них 21 миллиард рублей будет направлен в этом году, остальные – в два последующих года", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20210710/regiony-1740709069.html
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россия, недвижимость, михаил мишустин, образование - общество, общество
Регионам выделят 43,5 миллиарда рублей на строительство новых школ
Правительство выделило регионам 43,5 миллиарда рублей на строительство новых школ