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Туризм
https://ria.ru/20210710/sheremetevo-1740760452.html
"Аэрофлот" просит заранее прибывать в Шереметьево из-за COVID-19
"Аэрофлот" просит заранее прибывать в Шереметьево из-за COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2021
"Аэрофлот" просит заранее прибывать в Шереметьево из-за COVID-19
"Аэрофлот" просит пассажиров заранее прибывать в московский аэропорт Шереметьево: вылетающих за рубеж - из-за проверок документов на COVID-19, вылетающих... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T21:26
2021-07-10T21:42
туризм
сертификат о вакцинации
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
аэрофлот
москва
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" просит пассажиров заранее прибывать в московский аэропорт Шереметьево: вылетающих за рубеж - из-за проверок документов на COVID-19, вылетающих внутренними рейсами - из-за затруднений дорожного движения, говорится в сообщении авиакомпании."В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок документов, включая результаты ПЦР-тестов об отсутствии инфекции COVID-19, различные виды PLF (Passenger Locator Form), Flight Pass и др., время обслуживания пассажиров, вылетающих за рубеж, на регистрации в терминале D увеличилось. Проверка таких документов производится в соответствии с требованиями страны назначения и является обязанностью авиакомпании", - говорится в сообщении."Аэрофлот" убедительно просит пассажиров прибывать в аэропорт заблаговременно для комфортного прохождения всех формальностей", - добавляет компания.Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о больших очередях в Шереметьево. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сообщила РИА Новости, что Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов летом, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам."В связи реконструкцией привокзальной площади терминала B и возведением станции Аэроэкспресса в районе Северного терминального комплекса аэропорта "Шереметьево" могут наблюдаться затруднения дорожного движения. "Аэрофлот" просит пассажиров учитывать это обстоятельство при планировании путешествия и прибывать в аэропорт заблаговременно для комфортного прохождения всех предполётных процедур", - также сообщили в компании.
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сертификат о вакцинации, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, аэрофлот, москва, шереметьево (аэропорт)
"Аэрофлот" просит заранее прибывать в Шереметьево из-за COVID-19
21:26 10.07.2021 (обновлено: 21:42 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкСотрудники посольства Чехии в РФ в аэропорту Шереметьево
Сотрудники посольства Чехии в РФ в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Аэрофлот" просит заранее прибывать в Шереметьево из-за COVID и затруднений на дороге

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" просит пассажиров заранее прибывать в московский аэропорт Шереметьево: вылетающих за рубеж - из-за проверок документов на COVID-19, вылетающих внутренними рейсами - из-за затруднений дорожного движения, говорится в сообщении авиакомпании.
"В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок документов, включая результаты ПЦР-тестов об отсутствии инфекции COVID-19, различные виды PLF (Passenger Locator Form), Flight Pass и др., время обслуживания пассажиров, вылетающих за рубеж, на регистрации в терминале D увеличилось. Проверка таких документов производится в соответствии с требованиями страны назначения и является обязанностью авиакомпании", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" убедительно просит пассажиров прибывать в аэропорт заблаговременно для комфортного прохождения всех формальностей", - добавляет компания.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о больших очередях в Шереметьево. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сообщила РИА Новости, что Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов летом, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам.
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
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"В связи реконструкцией привокзальной площади терминала B и возведением станции Аэроэкспресса в районе Северного терминального комплекса аэропорта "Шереметьево" могут наблюдаться затруднения дорожного движения. "Аэрофлот" просит пассажиров учитывать это обстоятельство при планировании путешествия и прибывать в аэропорт заблаговременно для комфортного прохождения всех предполётных процедур", - также сообщили в компании.
 
ТуризмСертификат о вакцинацииВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19АэрофлотМоскваШереметьево (аэропорт)
 
 
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