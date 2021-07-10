https://ria.ru/20210710/sheremetevo-1740760452.html

"Аэрофлот" просит заранее прибывать в Шереметьево из-за COVID-19

"Аэрофлот" просит заранее прибывать в Шереметьево из-за COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2021

"Аэрофлот" просит заранее прибывать в Шереметьево из-за COVID-19

"Аэрофлот" просит пассажиров заранее прибывать в московский аэропорт Шереметьево: вылетающих за рубеж - из-за проверок документов на COVID-19, вылетающих... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T21:26

2021-07-10T21:26

2021-07-10T21:42

туризм

сертификат о вакцинации

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

аэрофлот

москва

шереметьево (аэропорт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728991126_0:60:1063:658_1920x0_80_0_0_a0a28657a31a82fd54177c22aec83314.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" просит пассажиров заранее прибывать в московский аэропорт Шереметьево: вылетающих за рубеж - из-за проверок документов на COVID-19, вылетающих внутренними рейсами - из-за затруднений дорожного движения, говорится в сообщении авиакомпании."В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок документов, включая результаты ПЦР-тестов об отсутствии инфекции COVID-19, различные виды PLF (Passenger Locator Form), Flight Pass и др., время обслуживания пассажиров, вылетающих за рубеж, на регистрации в терминале D увеличилось. Проверка таких документов производится в соответствии с требованиями страны назначения и является обязанностью авиакомпании", - говорится в сообщении."Аэрофлот" убедительно просит пассажиров прибывать в аэропорт заблаговременно для комфортного прохождения всех формальностей", - добавляет компания.Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о больших очередях в Шереметьево. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сообщила РИА Новости, что Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов летом, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам."В связи реконструкцией привокзальной площади терминала B и возведением станции Аэроэкспресса в районе Северного терминального комплекса аэропорта "Шереметьево" могут наблюдаться затруднения дорожного движения. "Аэрофлот" просит пассажиров учитывать это обстоятельство при планировании путешествия и прибывать в аэропорт заблаговременно для комфортного прохождения всех предполётных процедур", - также сообщили в компании.

https://ria.ru/20210710/sheremetevo-1740737037.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сертификат о вакцинации, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, аэрофлот, москва, шереметьево (аэропорт)