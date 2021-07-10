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В Шереметьево объяснили очереди проверкой документов по COVID
В Шереметьево объяснили очереди проверкой документов по COVID - РИА Новости, 10.07.2021
В Шереметьево объяснили очереди проверкой документов по COVID
Очереди из пассажиров в Шереметьево, о которых написали некоторые Telegram-каналы, образовались из-за проверок документов по COVID-19, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T15:55
2021-07-10T15:55
2021-07-10T18:48
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Очереди из пассажиров в Шереметьево, о которых написали некоторые Telegram-каналы, образовались из-за проверок документов по COVID-19, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.Захаренкова подчеркнула, что пассажиров регистрируют на международные рейсы с учетом проверки ПЦР-тестов, их сроков действия и соответствия персональных данных.Также руководство аэропорта открыло дополнительные стойки регистрации, а в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам, добавила собеседница агентства. По ее словам, все сотрудники аэропорта, задействованные в обслуживании пассажиров, носят средства индивидуальной защиты. В Шереметьево круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19 и вакцинации.
https://ria.ru/20210630/bilety-1739167543.html
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сертификат о вакцинации, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, здоровье - общество, шереметьево (аэропорт), аэропорт
В Шереметьево объяснили очереди проверкой документов по COVID
15:55 10.07.2021 (обновлено: 18:48 10.07.2021)
В "Шереметьево" объяснили очереди увеличенным временем на проверку документов по COVID