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Туризм
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В Шереметьево объяснили очереди проверкой документов по COVID
В Шереметьево объяснили очереди проверкой документов по COVID - РИА Новости, 10.07.2021
В Шереметьево объяснили очереди проверкой документов по COVID
Очереди из пассажиров в Шереметьево, о которых написали некоторые Telegram-каналы, образовались из-за проверок документов по COVID-19, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T15:55
2021-07-10T18:48
туризм
сертификат о вакцинации
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
здоровье - общество
шереметьево (аэропорт)
аэропорт
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Очереди из пассажиров в Шереметьево, о которых написали некоторые Telegram-каналы, образовались из-за проверок документов по COVID-19, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.Захаренкова подчеркнула, что пассажиров регистрируют на международные рейсы с учетом проверки ПЦР-тестов, их сроков действия и соответствия персональных данных.Также руководство аэропорта открыло дополнительные стойки регистрации, а в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам, добавила собеседница агентства. По ее словам, все сотрудники аэропорта, задействованные в обслуживании пассажиров, носят средства индивидуальной защиты. В Шереметьево круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19 и вакцинации.
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сертификат о вакцинации, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, здоровье - общество, шереметьево (аэропорт), аэропорт
В Шереметьево объяснили очереди проверкой документов по COVID
15:55 10.07.2021 (обновлено: 18:48 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

В "Шереметьево" объяснили очереди увеличенным временем на проверку документов по COVID

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Очереди из пассажиров в Шереметьево, о которых написали некоторые Telegram-каналы, образовались из-за проверок документов по COVID-19, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
"Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях увеличенного количества рейсов на международных и внутрироссийских направлениях в летний период. В аэропорту реализуются все требуемые противоэпидемические меры для обеспечения безопасности здоровья пассажиров, гостей и сотрудников", — заявила собеседница агентства.
Захаренкова подчеркнула, что пассажиров регистрируют на международные рейсы с учетом проверки ПЦР-тестов, их сроков действия и соответствия персональных данных.
Также руководство аэропорта открыло дополнительные стойки регистрации, а в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам, добавила собеседница агентства.
По ее словам, все сотрудники аэропорта, задействованные в обслуживании пассажиров, носят средства индивидуальной защиты. В Шереметьево круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19 и вакцинации.
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ТуризмСертификат о вакцинацииВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоШереметьево (аэропорт)Аэропорт
 
 
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