https://ria.ru/20210710/sanktsii-1740692662.html

Российский посол назвал американские санкции конфронтационным шагом

Российский посол назвал американские санкции конфронтационным шагом - РИА Новости, 10.07.2021

Российский посол назвал американские санкции конфронтационным шагом

Санкции минторга США против ряда российских фирм - конфронтационный шаг, заявил посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T00:23

2021-07-10T00:23

2021-07-10T05:12

россия

минторг сша

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Санкции минторга США против ряда российских фирм - конфронтационный шаг, заявил посол России в США Анатолий Антонов.В пятницу Министерство торговли США внесло в черный список более 30 предприятий, куда вошли три компании и три физических лица из России."Такой подход не выдерживает критики. Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа. Это в корне контрастирует с заявлениями властей Соединенных Штатов, в том числе в ходе саммита в Женеве, о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений", - сказал Антонов.

https://ria.ru/20210709/ssha-1740623896.html

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россия, минторг сша, анатолий антонов, сша, в мире