Российский посол назвал американские санкции конфронтационным шагом
00:23 10.07.2021 (обновлено: 05:12 10.07.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Российский посол Анатолий Антонов назвал американские санкции конфронтационным шагом
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Санкции минторга США против ряда российских фирм - конфронтационный шаг, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
В пятницу Министерство торговли США внесло в черный список более 30 предприятий, куда вошли три компании и три физических лица из России.
"Обратили внимание на заключение управления промышленной безопасности торгового ведомства. Речь идет об экспортно-контрольных перечнях, в которые попали московские фирмы, занимающиеся микроэлектроникой. При этом американская сторона вновь не представила никакой конкретики относительно того, какие именно нарушения были выявлены. Использовала уже набившее оскомину "likely", говоря, что наши компании, вероятно, закупали в США электронные компоненты для неких российских военных программ", - говорится в комментарии Антонова на странице посольства в Facebook.
"Такой подход не выдерживает критики. Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа. Это в корне контрастирует с заявлениями властей Соединенных Штатов, в том числе в ходе саммита в Женеве, о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений", - сказал Антонов.
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