https://ria.ru/20210710/rpts-1740745648.html

В РПЦ назвали проблемы диалога с католиками

В РПЦ назвали проблемы диалога с католиками - РИА Новости, 10.07.2021

В РПЦ назвали проблемы диалога с католиками

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что проблемы для... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T17:29

2021-07-10T17:29

2021-07-10T17:36

религия и мировоззрение

константинопольский патриархат

элладская православная церковь

митрополит волоколамский иларион

отдел внешних церковных связей московского патриархата

православие

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что проблемы для православно-католического диалога создает патриарх Константинопольский Варфоломей, пытающийся использовать его в личных целях.Патриарх Константинопольский Варфоломей, добавил Иларион, сегодня не может представлять ни Русскую православную церковь, которая не поминает его в своих диптихах, ни другие православные церкви, которые не согласны с его политикой. "Он может представлять самого себя, Константинопольскую церковь, вероятно, он может представлять те церкви, которые его на это уполномочат. Но это не большинство православных верующих, а куда меньше половины православных верующих", - добавил архиерей.Другая проблема, по мнению митрополита Илариона, заключается в том, что Константинопольский патриарх в последние годы всеми силами старается использовать диалог с католиками для того, чтобы "всеми силами раздуть свое первенство в православной церкви, которое является не более чем первенством чести, и превратить его в подобие папской власти, как она существует в католической церкви". "Это стало причиной того, что православно-католический диалог фактически зашел в тупик", - констатировал глава ОВЦС.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана раскольническая структура – Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других подобных структур. Новая церковь получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии.ПЦУ также признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. Русская православная церковь (РПЦ) в ответ на это разорвала отношения с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол – в том числе главой Элладской православной церкви архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом и архиепископом Кипрским Хризостомом.

https://ria.ru/20210628/obedinenie-1738879057.html

https://ria.ru/20210403/paskha-1604100199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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константинопольский патриархат, элладская православная церковь, митрополит волоколамский иларион, отдел внешних церковных связей московского патриархата, православие