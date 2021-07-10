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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210710/rpts-1740745648.html
В РПЦ назвали проблемы диалога с католиками
В РПЦ назвали проблемы диалога с католиками - РИА Новости, 10.07.2021
В РПЦ назвали проблемы диалога с католиками
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что проблемы для... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T17:29
2021-07-10T17:36
религия и мировоззрение
константинопольский патриархат
элладская православная церковь
митрополит волоколамский иларион
отдел внешних церковных связей московского патриархата
православие
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что проблемы для православно-католического диалога создает патриарх Константинопольский Варфоломей, пытающийся использовать его в личных целях.Патриарх Константинопольский Варфоломей, добавил Иларион, сегодня не может представлять ни Русскую православную церковь, которая не поминает его в своих диптихах, ни другие православные церкви, которые не согласны с его политикой. "Он может представлять самого себя, Константинопольскую церковь, вероятно, он может представлять те церкви, которые его на это уполномочат. Но это не большинство православных верующих, а куда меньше половины православных верующих", - добавил архиерей.Другая проблема, по мнению митрополита Илариона, заключается в том, что Константинопольский патриарх в последние годы всеми силами старается использовать диалог с католиками для того, чтобы "всеми силами раздуть свое первенство в православной церкви, которое является не более чем первенством чести, и превратить его в подобие папской власти, как она существует в католической церкви". "Это стало причиной того, что православно-католический диалог фактически зашел в тупик", - констатировал глава ОВЦС.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана раскольническая структура – Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других подобных структур. Новая церковь получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии.ПЦУ также признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. Русская православная церковь (РПЦ) в ответ на это разорвала отношения с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол – в том числе главой Элладской православной церкви архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом и архиепископом Кипрским Хризостомом.
https://ria.ru/20210628/obedinenie-1738879057.html
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константинопольский патриархат, элладская православная церковь, митрополит волоколамский иларион, отдел внешних церковных связей московского патриархата, православие
В РПЦ назвали проблемы диалога с католиками
17:29 10.07.2021 (обновлено: 17:36 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Митрополит Волоколамский Илларион рассказал о проблемах диалога с католиками

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что проблемы для православно-католического диалога создает патриарх Константинопольский Варфоломей, пытающийся использовать его в личных целях.
"Во взаимоотношениях с Римско-католической церковью Константинопольский патриарх позиционирует себя как глава всей православной церкви. И в этом большая проблема православно-католического диалога, особенно после того, как внутри православной церкви нарушено евхаристическое единство", - заявил он в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
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Патриарх Константинопольский Варфоломей, добавил Иларион, сегодня не может представлять ни Русскую православную церковь, которая не поминает его в своих диптихах, ни другие православные церкви, которые не согласны с его политикой. "Он может представлять самого себя, Константинопольскую церковь, вероятно, он может представлять те церкви, которые его на это уполномочат. Но это не большинство православных верующих, а куда меньше половины православных верующих", - добавил архиерей.
Другая проблема, по мнению митрополита Илариона, заключается в том, что Константинопольский патриарх в последние годы всеми силами старается использовать диалог с католиками для того, чтобы "всеми силами раздуть свое первенство в православной церкви, которое является не более чем первенством чести, и превратить его в подобие папской власти, как она существует в католической церкви". "Это стало причиной того, что православно-католический диалог фактически зашел в тупик", - констатировал глава ОВЦС.
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея была создана раскольническая структура – Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других подобных структур. Новая церковь получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии.
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ПЦУ также признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. Русская православная церковь (РПЦ) в ответ на это разорвала отношения с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол – в том числе главой Элладской православной церкви архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом и архиепископом Кипрским Хризостомом.
 
Религия и мировоззрениеКонстантинопольский патриархатЭлладская православная церковьМитрополит Волоколамский ИларионОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаПравославие
 
 
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