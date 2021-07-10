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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210710/raskol-1740747431.html
РПЦ не исключила церковного раскола в Белоруссии по украинскому сценарию
РПЦ не исключила церковного раскола в Белоруссии по украинскому сценарию - РИА Новости, 10.07.2021
РПЦ не исключила церковного раскола в Белоруссии по украинскому сценарию
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) полагает, что в Белоруссии может быть... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T17:50
2021-07-10T17:50
религия и мировоззрение
религия
ситуация вокруг упц
митрополит волоколамский иларион
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
белоруссия
украина
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) полагает, что в Белоруссии может быть инспирирован церковный раскол, аналогичный украинскому, однако вероятность такого сценария пока невелика."Вероятность того, что события в Белоруссии будут развиваться по украинскому сценарию, пока, слава Богу, невелика. Никакой поддержки в народе церковном, в иерархии, в клире, идея автокефалии не находит. Но, конечно, те силы, которые заинтересованы в расшатывании политической ситуации, увидев то, что произошло на Украине, и поняв, что церковный фактор в этом может играть немаловажную роль, будут заинтересованы в том, чтобы продвигать идею белорусской автокефалии... Но исключить то, что силы, которые направлены на расчленение Русской православной церкви, которые уже ярко показали себя на Украине, захотят показать себя и в Белоруссии, мы не можем", - заявил он в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с духовенством в Жировичском мужском монастыре заявил о стремлении противников белорусского государства объявить автокефалию Белорусской православной церкви (БПЦ). Он также сообщил, что поручил спикеру верхней палаты парламента Белоруссии Наталье Кочановой осуществлять контакт между государством, руководством страны и патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Минским и Заславским Вениамином (Тупеко) для отслеживания этой темы."Уже есть некие раскольничьи структуры, они пока совершенно незаметны, это маленькие группы людей, которые именуют себя "автокефальной церковью". В основном эти люди находятся вне пределов Белоруссии – в США и других странах", - добавил митрополит.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.
https://ria.ru/20210601/raskolniki-1734992905.html
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религия, ситуация вокруг упц, митрополит волоколамский иларион, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, белоруссия, украина
РПЦ не исключила церковного раскола в Белоруссии по украинскому сценарию
17:50 10.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Митрополит Иларион заявил об опасности церковного раскола в Белоруссии по украинскому сценарию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) полагает, что в Белоруссии может быть инспирирован церковный раскол, аналогичный украинскому, однако вероятность такого сценария пока невелика.
"Вероятность того, что события в Белоруссии будут развиваться по украинскому сценарию, пока, слава Богу, невелика. Никакой поддержки в народе церковном, в иерархии, в клире, идея автокефалии не находит. Но, конечно, те силы, которые заинтересованы в расшатывании политической ситуации, увидев то, что произошло на Украине, и поняв, что церковный фактор в этом может играть немаловажную роль, будут заинтересованы в том, чтобы продвигать идею белорусской автокефалии... Но исключить то, что силы, которые направлены на расчленение Русской православной церкви, которые уже ярко показали себя на Украине, захотят показать себя и в Белоруссии, мы не можем", - заявил он в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с духовенством в Жировичском мужском монастыре заявил о стремлении противников белорусского государства объявить автокефалию Белорусской православной церкви (БПЦ). Он также сообщил, что поручил спикеру верхней палаты парламента Белоруссии Наталье Кочановой осуществлять контакт между государством, руководством страны и патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Минским и Заславским Вениамином (Тупеко) для отслеживания этой темы.
"Уже есть некие раскольничьи структуры, они пока совершенно незаметны, это маленькие группы людей, которые именуют себя "автокефальной церковью". В основном эти люди находятся вне пределов Белоруссии – в США и других странах", - добавил митрополит.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.
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Религия и мировоззрениеРелигияСитуация вокруг УПЦМитрополит Волоколамский ИларионОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьБелоруссияУкраина
 
 
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