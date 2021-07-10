https://ria.ru/20210710/proklyatie-1740697694.html

На Украине пожаловались на "зерновое проклятие"

На Украине пожаловались на "зерновое проклятие" - РИА Новости, 10.07.2021

На Украине пожаловались на "зерновое проклятие"

Открытие рынка земли и "зерновое проклятие" приведут к дальнейшему сокращению населения на Украине, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил политолог, директор... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T03:59

2021-07-10T03:59

2021-07-10T03:59

дмитрий разумков

вадим карасев

верховная рада украины

мвф

украина

в мире

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Открытие рынка земли и "зерновое проклятие" приведут к дальнейшему сокращению населения на Украине, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил политолог, директор украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.По его словам, в случае сохранения тренда, который был на Украине в последние годы, население страны будет уменьшаться, так как оно будет "просто не нужно"."Если мы деиндустриализируемся, то нам не нужны заводы большие, самолетостроение, авиастроение. Машиностроение уже почти загнулось, мы его довели до ручки, автомобилестроение мы уже убили окончательно. Значит уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 миллионов", - отметил Карасев.Кроме того, из-за реформы образования в стране сокращается количество вузов, в результате чего возникает недостаток специалистов, добавил он. "Дальше мы берем сельскохозяйственное производство, это же понятно, что закон о земле (об открытии рынка земли. – прим. ред.) - это не закон о животноводстве, это зерновое хозяйство. Зерновое проклятие Украины, что главное тут – зерно, и поставлять его на рынок", - заявил Карасев.Как отметил политолог, этим будут заниматься крупные предприятия с развитыми технологиями и высокой автоматизацией, из-за чего граждане продолжат уезжать из страны. "Если такие тенденции будут продолжаться и дальше, и мы не получим людей с системным, глобальным пониманием того, что такое Украина и какое ее место в мире, оно конечно будет идти по тренду деградации, а нам нужен тренд модернизации", – заключил он.В конце марта Верховная рада приняла закон, который отменяет мораторий на продажу земли и позволяет покупать ее украинским юридическим лицам. Изначально этот документ предполагал, что иностранцы не смогут приобрести сельхозугодья до проведения всеукраинского референдума. Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что такое голосование может пройти в стране в 2022 году, "если на то будет воля народа".В конце апреля Рада во втором чтении приняла законопроект, который исключает некоторые нормы из Земельного кодекса и расширяет возможности для иностранцев на покупку земель. При этом согласовывать сделки с кабинетом министров теперь не нужно. Его принятие было одним из ключевых требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Киеву.

https://ria.ru/20210529/nischeta-1734687719.html

https://ria.ru/20210702/rynok-1739519455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий разумков, вадим карасев, верховная рада украины, мвф, украина, в мире