https://ria.ru/20210710/problema-1740761319.html

"Пентагон в панике". Британцы раскрыли "главную проблему" армии США

"Пентагон в панике". Британцы раскрыли "главную проблему" армии США - РИА Новости, 11.07.2021

"Пентагон в панике". Британцы раскрыли "главную проблему" армии США

Читатели британской газеты Daily Mail после новости о недавно опубликованном докладе Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-10T21:48

2021-07-10T21:48

2021-07-11T00:10

россия

министерство обороны сша

китай

сша

в мире

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"Пентагон в панике". Раскрыта главная проблема американской армии

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail после новости о недавно опубликованном докладе Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая раскритиковали военное ведомство за проводимую политику.Министерство обороны США в июле опубликовало отчет, согласно которому Россия, Китай и Северная Корея якобы наращивают ядерные вооружения на фоне попыток Америки договориться о сокращении арсенала.Британские пользователи выразили мнение, что наибольшая проблема для армии Соединенных Штатов заключается не в военных стратегиях их геополитических оппонентов, а в действиях руководства, которое слишком озабочено проблемами гендерного неравенства в рядах солдат."Тем временем мы переживаем, какое местоимение правильно произнести", — написал один из читателей.Один из пользователей также предположил, что создание образа зарубежного противника может быть частью стратегии по увеличению финансирования ведомства."Это Пентагон паникует, что отсутствие в общественном сознании "вызывающих страх злодеев" означает меньше денег в бюджетах", — отметили в комментариях к статье."Обратите внимание, сначала у американцев предполагаемой угрозой была Россия. Потом они сместили фокус на Китай. А затем медленно связали их обоих вместе, вы можете предугадать действия Пентагона как в дешевой книге", — добавили в ответ.Многие читатели Daily Mail также подчеркнули, что все деньги и усилия, которые мировые державы тратят на вооружение и содержание армий, стоит расходовать на научные достижения и развитие человечества.

https://ria.ru/20210704/beznadezhnost-1739821034.html

https://ria.ru/20210704/opaseniya-1739802798.html

https://ria.ru/20210520/shok-1733154089.html

россия

китай

сша

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россия, министерство обороны сша, китай, сша, в мире