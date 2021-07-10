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"Пентагон в панике". Британцы раскрыли "главную проблему" армии США
"Пентагон в панике". Британцы раскрыли "главную проблему" армии США - РИА Новости, 11.07.2021
"Пентагон в панике". Британцы раскрыли "главную проблему" армии США
Читатели британской газеты Daily Mail после новости о недавно опубликованном докладе Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-10T21:48
2021-07-11T00:10
россия
министерство обороны сша
китай
сша
в мире
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"Пентагон в панике". Раскрыта главная проблема американской армии
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail после новости о недавно опубликованном докладе Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая раскритиковали военное ведомство за проводимую политику.Министерство обороны США в июле опубликовало отчет, согласно которому Россия, Китай и Северная Корея якобы наращивают ядерные вооружения на фоне попыток Америки договориться о сокращении арсенала.Британские пользователи выразили мнение, что наибольшая проблема для армии Соединенных Штатов заключается не в военных стратегиях их геополитических оппонентов, а в действиях руководства, которое слишком озабочено проблемами гендерного неравенства в рядах солдат."Тем временем мы переживаем, какое местоимение правильно произнести", — написал один из читателей.Один из пользователей также предположил, что создание образа зарубежного противника может быть частью стратегии по увеличению финансирования ведомства."Это Пентагон паникует, что отсутствие в общественном сознании "вызывающих страх злодеев" означает меньше денег в бюджетах", — отметили в комментариях к статье."Обратите внимание, сначала у американцев предполагаемой угрозой была Россия. Потом они сместили фокус на Китай. А затем медленно связали их обоих вместе, вы можете предугадать действия Пентагона как в дешевой книге", — добавили в ответ.Многие читатели Daily Mail также подчеркнули, что все деньги и усилия, которые мировые державы тратят на вооружение и содержание армий, стоит расходовать на научные достижения и развитие человечества.
https://ria.ru/20210704/beznadezhnost-1739821034.html
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россия, министерство обороны сша, китай, сша, в мире
"Пентагон в панике". Британцы раскрыли "главную проблему" армии США
21:48 10.07.2021 (обновлено: 00:10 11.07.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США на учениях в восточной Европе
Солдаты армии США на учениях в восточной Европе - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Читатели Daily Mail высмеяли армию США за чрезмерное внимание к гендерным проблемам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail после новости о недавно опубликованном докладе Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая раскритиковали военное ведомство за проводимую политику.
Министерство обороны США в июле опубликовало отчет, согласно которому Россия, Китай и Северная Корея якобы наращивают ядерные вооружения на фоне попыток Америки договориться о сокращении арсенала.
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Британские пользователи выразили мнение, что наибольшая проблема для армии Соединенных Штатов заключается не в военных стратегиях их геополитических оппонентов, а в действиях руководства, которое слишком озабочено проблемами гендерного неравенства в рядах солдат.
"Тем временем мы переживаем, какое местоимение правильно произнести", — написал один из читателей.
"Америка озабочена самыми глупыми вещами. Местоимения он/она/они. Вот о чем мы беспокоимся? Не хакерство, не военные достижения или что-то, что обеспечит нам безопасность", — согласились с предыдущим комментатором.
Один из пользователей также предположил, что создание образа зарубежного противника может быть частью стратегии по увеличению финансирования ведомства.
"Это Пентагон паникует, что отсутствие в общественном сознании "вызывающих страх злодеев" означает меньше денег в бюджетах", — отметили в комментариях к статье.
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"Обратите внимание, сначала у американцев предполагаемой угрозой была Россия. Потом они сместили фокус на Китай. А затем медленно связали их обоих вместе, вы можете предугадать действия Пентагона как в дешевой книге", — добавили в ответ.
Многие читатели Daily Mail также подчеркнули, что все деньги и усилия, которые мировые державы тратят на вооружение и содержание армий, стоит расходовать на научные достижения и развитие человечества.
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