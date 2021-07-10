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Читатели Daily Mail считают, что Россия умрет от смеха при виде армии США
Читатели Daily Mail считают, что Россия умрет от смеха при виде армии США - РИА Новости, 10.07.2021
Читатели Daily Mail считают, что Россия умрет от смеха при виде армии США
Читатели Daily Mail активно обсуждают недавно опубликованный доклад Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая, однако далеко не все... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T09:09
2021-07-10T15:20
россия
ввс сша
министерство обороны сша
джо байден
китай
кндр (северная корея)
иран
сша
пентагон
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Американцы считают, что Россия умрет от смеха при виде их армии
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают недавно опубликованный доклад Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая, однако далеко не все согласны с выводами военного ведомства.По мнению большинства пользователей, в сложившейся ситуации виновата новая администрация Белого дома, а не эти страны.Некоторые комментаторы отметили, что, пока Россия и Китай беспокоятся о своей защите, американская армия занимается другим. "Когда наша армия и морпехи предстанут на линии фронта в юбках, противник упадет замертво от смеха", — написал один из них.Читатель под ником YassieMan напомнил, что при республиканце Трампе США не воевали несколько лет, а "демократы войну обожают".В свою очередь, пользователь под ником Man from Kent призвал не вестись "на промывание мозгов"."Кого мы считаем врагами? Я поработал по всему миру с большинством национальностей — в том числе с русскими, китайцами и иранцами. Все дружелюбные и приветливые", – пояснил он.Министерство обороны США в июле опубликовало документ, согласно которому Россия, Китай и Северная Корея продолжают наращивать ядерные вооружения, тогда как Америка уже более десяти лет ведет переговоры об их сокращении.Ранее отставной полковник ВВС США Марк Ганцингер заявил, что Пентагон выбрал неправильный курс развития вооруженных сил: ведомство сокращает численность армии и надеется, что новые технологии увеличат ее боеспособность. Теперь США не хватит сил, чтобы отразить нападение равного себе соперника на дальних подступах, сдержать ядерный удар и защитить территорию государства, заключил специалист.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210520/shok-1733154089.html
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россия, ввс сша, министерство обороны сша, джо байден, китай, кндр (северная корея), иран, сша, пентагон, в мире
Читатели Daily Mail считают, что Россия умрет от смеха при виде армии США
09:09 10.07.2021 (обновлено: 15:20 10.07.2021)
 
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army

Читатели Daily Mail комментируют недавно опубликованный доклад Пентагона

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают недавно опубликованный доклад Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая, однако далеко не все согласны с выводами военного ведомства.
По мнению большинства пользователей, в сложившейся ситуации виновата новая администрация Белого дома, а не эти страны.

"У нас сейчас слабейшая администрация в истории!" — считает levis502.

Некоторые комментаторы отметили, что, пока Россия и Китай беспокоятся о своей защите, американская армия занимается другим.
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"Когда наша армия и морпехи предстанут на линии фронта в юбках, противник упадет замертво от смеха", — написал один из них.
"В сумасшедшем клоунском мире, где мы живем, Китай и Россия вполне обойдутся без серьезного оружия. Они могут просто обратиться к нашим солдатам "неправильным" местоимением — и этого вполне хватит, чтобы вывести их из строя", — пояснил второй.
Читатель под ником YassieMan напомнил, что при республиканце Трампе США не воевали несколько лет, а "демократы войну обожают".
В свою очередь, пользователь под ником Man from Kent призвал не вестись "на промывание мозгов".
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Министерство обороны США в июле опубликовало документ, согласно которому Россия, Китай и Северная Корея продолжают наращивать ядерные вооружения, тогда как Америка уже более десяти лет ведет переговоры об их сокращении.
Ранее отставной полковник ВВС США Марк Ганцингер заявил, что Пентагон выбрал неправильный курс развития вооруженных сил: ведомство сокращает численность армии и надеется, что новые технологии увеличат ее боеспособность. Теперь США не хватит сил, чтобы отразить нападение равного себе соперника на дальних подступах, сдержать ядерный удар и защитить территорию государства, заключил специалист.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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