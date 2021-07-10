https://ria.ru/20210710/problema-1740704328.html

Читатели Daily Mail считают, что Россия умрет от смеха при виде армии США

Читатели Daily Mail считают, что Россия умрет от смеха при виде армии США - РИА Новости, 10.07.2021

Читатели Daily Mail считают, что Россия умрет от смеха при виде армии США

Читатели Daily Mail активно обсуждают недавно опубликованный доклад Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая, однако далеко не все... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T09:09

2021-07-10T09:09

2021-07-10T15:20

россия

ввс сша

министерство обороны сша

джо байден

китай

кндр (северная корея)

иран

сша

пентагон

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Американцы считают, что Россия умрет от смеха при виде их армии

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают недавно опубликованный доклад Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за России и Китая, однако далеко не все согласны с выводами военного ведомства.По мнению большинства пользователей, в сложившейся ситуации виновата новая администрация Белого дома, а не эти страны.Некоторые комментаторы отметили, что, пока Россия и Китай беспокоятся о своей защите, американская армия занимается другим. "Когда наша армия и морпехи предстанут на линии фронта в юбках, противник упадет замертво от смеха", — написал один из них.Читатель под ником YassieMan напомнил, что при республиканце Трампе США не воевали несколько лет, а "демократы войну обожают".В свою очередь, пользователь под ником Man from Kent призвал не вестись "на промывание мозгов"."Кого мы считаем врагами? Я поработал по всему миру с большинством национальностей — в том числе с русскими, китайцами и иранцами. Все дружелюбные и приветливые", – пояснил он.Министерство обороны США в июле опубликовало документ, согласно которому Россия, Китай и Северная Корея продолжают наращивать ядерные вооружения, тогда как Америка уже более десяти лет ведет переговоры об их сокращении.Ранее отставной полковник ВВС США Марк Ганцингер заявил, что Пентагон выбрал неправильный курс развития вооруженных сил: ведомство сокращает численность армии и надеется, что новые технологии увеличат ее боеспособность. Теперь США не хватит сил, чтобы отразить нападение равного себе соперника на дальних подступах, сдержать ядерный удар и защитить территорию государства, заключил специалист.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210520/shok-1733154089.html

https://ria.ru/20210704/beznadezhnost-1739821034.html

https://ria.ru/20210704/opaseniya-1739802798.html

россия

китай

кндр (северная корея)

иран

сша

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россия, ввс сша, министерство обороны сша, джо байден, китай, кндр (северная корея), иран, сша, пентагон, в мире