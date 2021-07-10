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В Молдавии отменили закрытие избирательных участков в Приднестровье
В Молдавии отменили закрытие избирательных участков в Приднестровье - РИА Новости, 10.07.2021
В Молдавии отменили закрытие избирательных участков в Приднестровье
Высшая судебная палата Молдавии отменила решение о закрытии 29 избирательных участков для жителей Приднестровья, сообщил экс-президент Молдавии Игорь Додон. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T17:06
2021-07-10T17:06
игорь додон
молдавия
кишинев
тирасполь
в мире
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КИШИНЕВ, 10 июл – РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии отменила решение о закрытии 29 избирательных участков для жителей Приднестровья, сообщил экс-президент Молдавии Игорь Додон.Ранее Центризбирком Молдавии принял решение открыть 44 избирательных участка для жителей территорий, подконтрольных Тирасполю. Это решение было опротестовано, и по решению суда ЦИК сократил количество участков до 41. Апелляционная палата Кишинева в четверг постановила сократить количество участков до 12, ЦИК опротестовал решение в Высшей судебной палате."Важное решение: удалось отстоять все 41 избирательных участка для наших сограждан, живущих в Приднестровье! Только что Высшая судебная палата Республики Молдова отменила решение апелляционного суда от 8 июля о закрытии 29 из запланированного 41 участка", - написал Додон в своем Telegram-канале.Досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.
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игорь додон, молдавия, кишинев, тирасполь, в мире
В Молдавии отменили закрытие избирательных участков в Приднестровье
17:06 10.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон на акции протеста в Кишиневе
Лидер Партии социалистов (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон на акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Высшая судебная палата Молдавии отменила закрытие избирательных участков в Приднестровье

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 июл – РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии отменила решение о закрытии 29 избирательных участков для жителей Приднестровья, сообщил экс-президент Молдавии Игорь Додон.
Ранее Центризбирком Молдавии принял решение открыть 44 избирательных участка для жителей территорий, подконтрольных Тирасполю. Это решение было опротестовано, и по решению суда ЦИК сократил количество участков до 41. Апелляционная палата Кишинева в четверг постановила сократить количество участков до 12, ЦИК опротестовал решение в Высшей судебной палате.
"Важное решение: удалось отстоять все 41 избирательных участка для наших сограждан, живущих в Приднестровье! Только что Высшая судебная палата Республики Молдова отменила решение апелляционного суда от 8 июля о закрытии 29 из запланированного 41 участка", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.
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