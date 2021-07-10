https://ria.ru/20210710/pridnestrove-1740743648.html

В Молдавии отменили закрытие избирательных участков в Приднестровье

В Молдавии отменили закрытие избирательных участков в Приднестровье - РИА Новости, 10.07.2021

В Молдавии отменили закрытие избирательных участков в Приднестровье

Высшая судебная палата Молдавии отменила решение о закрытии 29 избирательных участков для жителей Приднестровья, сообщил экс-президент Молдавии Игорь Додон. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T17:06

2021-07-10T17:06

2021-07-10T17:06

игорь додон

молдавия

кишинев

тирасполь

в мире

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КИШИНЕВ, 10 июл – РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии отменила решение о закрытии 29 избирательных участков для жителей Приднестровья, сообщил экс-президент Молдавии Игорь Додон.Ранее Центризбирком Молдавии принял решение открыть 44 избирательных участка для жителей территорий, подконтрольных Тирасполю. Это решение было опротестовано, и по решению суда ЦИК сократил количество участков до 41. Апелляционная палата Кишинева в четверг постановила сократить количество участков до 12, ЦИК опротестовал решение в Высшей судебной палате."Важное решение: удалось отстоять все 41 избирательных участка для наших сограждан, живущих в Приднестровье! Только что Высшая судебная палата Республики Молдова отменила решение апелляционного суда от 8 июля о закрытии 29 из запланированного 41 участка", - написал Додон в своем Telegram-канале.Досрочные парламентские выборы в Молдавии пройдут 11 июля, в них примут участие 22 партии и блока и один независимый кандидат.

https://ria.ru/20210703/dodon-1739744726.html

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игорь додон, молдавия, кишинев, тирасполь, в мире