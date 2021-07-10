https://ria.ru/20210710/premera-1740513406.html

"Черная вдова" — самый русский фильм из киновселенной Marvel

"Черная вдова" — самый русский фильм из киновселенной Marvel - РИА Новости, 10.07.2021

"Черная вдова" — самый русский фильм из киновселенной Marvel

"Черную вдову" в прокате ждали уже хотя бы потому, что зрители действительно соскучились по Marvel на широком экране. На сервисе Disney+, по-прежнему... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T08:00

2021-07-10T08:00

2021-07-10T08:06

тоби магуайр

культура

флоренс пью

что посмотреть

кино и сериалы

marvel comics

эндрю гарфилд

скарлетт йоханссон

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Егор Беликов. "Черную вдову" в прокате ждали уже хотя бы потому, что зрители действительно соскучились по Marvel на широком экране. На сервисе Disney+, по-прежнему недоступном в России, вышло уже немало сериалов, дополняющих глобальный сюжет киновселенной: "ВандаВижен", "Сокол и Зимний солдат", "Локи". О том, как будет развиваться история самой доходной кинофраншизы наших дней, как воспитывали суперубийц в Советском Союзе и стоит ли смотреть картину, — в материале РИА Новости.Вдовствующая особаЧерная вдова как персонаж давно нуждалась в том, чтобы нам о ней побольше рассказали. Уж больно загадочная: суперсил в ней, кажется, нет вовсе, магией не владеет, просто круто дерется. А еще у нее таинственное и болезненное прошлое, связанное с работой советской разведки. Собственно, именно этому и посвящена вся вступительная часть нового фильма.Две девочки воспитываются в семье ученых (Рейчел Вайс и Дэвид Харбор), явно законспирированных. Все они сбегают от военных, мать гибнет (якобы), дети вырастают не пойми во что.Отец попадает в карикатурную русскую тюрьму (и там превращается в супергероя — Красного Защитника, но об этом позже), ведь он, как выясняется, действительно не тот, за кого себя выдавал. Вместе с напарницей они всего лишь готовили сирот по сверхсекретной программе воспитания суперубийц, работающих во славу Советского Союза. Их и играют Скарлетт Йоханссон и подрастающая суперзвезда эпохи новой искренности Флоренс Пью.Йоханссон, как знают все фанаты киновселенной, уже давно в Marvel. Ее героиня в команде Мстителей с первого же одноименного фильма (хотя появляется даже раньше, еще в "Железном человеке 2" 2010 года). Но, как ни удивительно, дважды номинантку на "Оскар" (причем в 2020-м одновременно — за роли в "Брачной истории" и "Кролике Джоджо") натурально затмевает в этом традиционном по духу и исполнению экшен-блокбастере та самая загадочная дебютантка Флоренс Пью.Да, у них замечательный дуэт, но Йоханссон этот невыразительный образ уже, кажется, поднадоел. Все же она большая актриса, ей после "Трудностей перевода" играть русскую очень тренированную наемницу без возможности к деторождению (мол, это побочный эффект препаратов для прокачки мускулатуры, которыми потчевали в детстве тренеры) должно быть скучно. А вот 25-летняя Флоренс Пью развлекается как может — ей все еще весело в таком сеттинге и с такими бюджетами.Красные неуловимые защитникиКак уже понятно даже из кратчайшего описания сюжета, русский след в "Черной вдове" более чем заметен. Здесь сконцентрированы все самые "клюквенные" штампы из американских фильмов прошлого.Особенно впечатляет Дэвид Харбор в роли адского алкоголика, который, разумеется, тоже становится суперсолдатом.Весь в китчевых наколках, он еще и смешно ругается с зэками в тюрьме, да и потом, когда его вызволят оттуда названные дочери, ведет себя комично. Кроме того, англоязычных актеров заставили произносить отдельные реплики на русском, правда, они быстро возвращаются к привычному языку.Любопытно, что таким образом американское кино вновь обостряет неспешно развивающуюся со времен холодной войны линию вечного и непримиримого противостояния двух империй. Хотя вроде бы сегодня исторические обстоятельства совсем другие, в экранизациях комиксов создатели все еще позволяют себе оттянуться по полной. Грех на это обижаться. Какой русский не любит веселой "клюквы" о себе?Это выражение аж из XIX века, когда иностранцы при рассказах о визитах в Россию утверждали, что клюква растет на развесистых деревьях. Разумеется, подобные байки не могут вызывать ничего, кроме доброго смеха. В этом плане "Черная вдова" выступает на уровне лучших образчиков жанра, начиная с "Красной жары".Тепловая смерть вселеннойС другой стороны, "Черная вдова" — скорее промежуточный фильм киновселенной, нежели ее столп. Раньше каждый новый релиз Marvel становился важным событием, фанаты обсуждали, щелкнет пальцами Танос или нет. Все и сейчас следят, кто там сыграет в следующем "Человеке-пауке" (говорят, в камео, а может, даже на более важных ролях появятся все предыдущие актеры, кто засветился в том же образе, — Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд)."Черная вдова" — фильм нормальный, но не выдающийся. На экраны он выходит на правах летнего блокбастера, то есть ничего сверх того от него и не ждут. Кажется, что даже в постпандемийном прокате для самой успешной из кинофраншиз в истории это слишком скромная рыночная позиция. Возможно, дорогостоящие полные метры дальновиднее было бы окончательно переделать в сериалы — и уже поскорее официально выпускать в России.

https://ria.ru/20210709/kino-1740485025.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тоби магуайр, флоренс пью, что посмотреть , кино и сериалы, marvel comics, эндрю гарфилд, скарлетт йоханссон