https://ria.ru/20210710/pozhary-1740724475.html
"Огненный шторм". В МЧС оценили ситуацию с пожарами в Челябинской области
"Огненный шторм". В МЧС оценили ситуацию с пожарами в Челябинской области - РИА Новости, 10.07.2021
"Огненный шторм". В МЧС оценили ситуацию с пожарами в Челябинской области
Пожарным и сотрудникам других служб удалось отстоять от огня лесных пожаров в Челябинской области более 1800 домов, сообщил в субботу замглавы МЧС Илья Денисов. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T13:16
2021-07-10T13:16
2021-07-10T13:20
природные пожары в россии
илья денисов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинская область
происшествия
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ДЖАБЫК (Челябинская область), 10 июл - РИА Новости. Пожарным и сотрудникам других служб удалось отстоять от огня лесных пожаров в Челябинской области более 1800 домов, сообщил в субботу замглавы МЧС Илья Денисов.В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач. Спасатели информировали, что огонь уничтожил 71 строение - жилые дома и садовые домики, в пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. От лесных пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Координировать работу группировки по ликвидации пожаров в Челябинской области направили оперативную группу во главе с замглавы МЧС РФ Ильей Денисовым.Начальник Главного управления МЧС по Челябинской области Юрий Буренко подчеркнул, что пожарные и представители других служб делали все максимально возможное в этой сложной обстановке.Он сообщил, что площадь, пройденная огнем в двух районах, составила 14 тысяч гектаров. Сейчас площадь активного горения составляет 20 гектаров, продолжает действовать природный пожар в Карталинском и Нагайбакском районах.Юрий Буренко уточнил, что скорость распространения пожара составила 150 метров в минуту в условиях четвертого-пятого классов пожарной опасности и длительного отсутствия осадков.Как сообщалось ранее, в субботу президент России Владимир Путин по телефону принял доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации вокруг природных пожаров в регионе. В частности, Путин поручил Текслеру сформулировать предложения по восстановлению утраченного жилья граждан.
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Лесной пожар охватил челябинский поселок Джабык. Кадры ЧС
В Челябинской области бушуют лесные пожары. Огонь перекинулся на поселок Джабык. Его жителей эвакуировали. Под угрозой еще три населенных пункта.
2021-07-10T13:16
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природные пожары в россии, илья денисов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, происшествия
"Огненный шторм". В МЧС оценили ситуацию с пожарами в Челябинской области
13:16 10.07.2021 (обновлено: 13:20 10.07.2021)
В МЧС заявили, что более 1800 домов удалось отстоять от лесных пожаров в Челябинской области
ДЖАБЫК (Челябинская область), 10 июл - РИА Новости.
Пожарным и сотрудникам других служб удалось отстоять от огня лесных пожаров в Челябинской области
более 1800 домов, сообщил в субботу замглавы МЧС Илья Денисов
.
В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач. Спасатели информировали, что огонь уничтожил 71 строение - жилые дома и садовые домики, в пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. От лесных пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Координировать работу группировки по ликвидации пожаров в Челябинской области направили оперативную группу во главе с замглавы МЧС РФ Ильей Денисовым.
"Несмотря на очень тяжелую ситуацию, благодаря слаженным действиям пожарных, лесных служб, добровольцев в семи населенных пунктах удалось отстоять от огня свыше 1 800 домов. Сгорело 72 строения. Таким образом, нам удалось минимизировать последствия от огненной стихии", - сказал Денисов на оперативном совещании на месте ЧС.
Начальник Главного управления МЧС по Челябинской области Юрий Буренко подчеркнул, что пожарные и представители других служб делали все максимально возможное в этой сложной обстановке.
Он сообщил, что площадь, пройденная огнем в двух районах, составила 14 тысяч гектаров. Сейчас площадь активного горения составляет 20 гектаров, продолжает действовать природный пожар в Карталинском и Нагайбакском районах.
"В связи с тем, что мы видели по ряду населенных пунктов, пожар принимал характер огненного шторма, когда несколько очагов пожара объединяются в один, и температура горения достигает свыше 700 градусов", - отметил Денисов на оперативном совещании на месте ЧС.
Юрий Буренко уточнил, что скорость распространения пожара составила 150 метров в минуту в условиях четвертого-пятого классов пожарной опасности и длительного отсутствия осадков.
Как сообщалось ранее, в субботу президент России Владимир Путин по телефону принял доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации вокруг природных пожаров в регионе. В частности, Путин поручил Текслеру сформулировать предложения по восстановлению утраченного жилья граждан.