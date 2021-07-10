https://ria.ru/20210710/pozhary-1740724475.html

"Огненный шторм". В МЧС оценили ситуацию с пожарами в Челябинской области

"Огненный шторм". В МЧС оценили ситуацию с пожарами в Челябинской области - РИА Новости, 10.07.2021

"Огненный шторм". В МЧС оценили ситуацию с пожарами в Челябинской области

Пожарным и сотрудникам других служб удалось отстоять от огня лесных пожаров в Челябинской области более 1800 домов, сообщил в субботу замглавы МЧС Илья Денисов. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T13:16

2021-07-10T13:16

2021-07-10T13:20

природные пожары в россии

илья денисов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинская область

происшествия

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ДЖАБЫК (Челябинская область), 10 июл - РИА Новости. Пожарным и сотрудникам других служб удалось отстоять от огня лесных пожаров в Челябинской области более 1800 домов, сообщил в субботу замглавы МЧС Илья Денисов.В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач. Спасатели информировали, что огонь уничтожил 71 строение - жилые дома и садовые домики, в пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. От лесных пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Координировать работу группировки по ликвидации пожаров в Челябинской области направили оперативную группу во главе с замглавы МЧС РФ Ильей Денисовым.Начальник Главного управления МЧС по Челябинской области Юрий Буренко подчеркнул, что пожарные и представители других служб делали все максимально возможное в этой сложной обстановке.Он сообщил, что площадь, пройденная огнем в двух районах, составила 14 тысяч гектаров. Сейчас площадь активного горения составляет 20 гектаров, продолжает действовать природный пожар в Карталинском и Нагайбакском районах.Юрий Буренко уточнил, что скорость распространения пожара составила 150 метров в минуту в условиях четвертого-пятого классов пожарной опасности и длительного отсутствия осадков.Как сообщалось ранее, в субботу президент России Владимир Путин по телефону принял доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации вокруг природных пожаров в регионе. В частности, Путин поручил Текслеру сформулировать предложения по восстановлению утраченного жилья граждан.

https://ria.ru/20210710/pozhary-1740710972.html

челябинская область

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Лесной пожар охватил челябинский поселок Джабык. Кадры ЧС В Челябинской области бушуют лесные пожары. Огонь перекинулся на поселок Джабык. Его жителей эвакуировали. Под угрозой еще три населенных пункта. 2021-07-10T13:16 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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природные пожары в россии, илья денисов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, происшествия