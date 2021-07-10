https://ria.ru/20210710/pozhary-1740711486.html

В Челябинской области 18 человек пострадали от лесных пожаров

В Челябинской области 18 человек пострадали от лесных пожаров - РИА Новости, 10.07.2021

В Челябинской области 18 человек пострадали от лесных пожаров

Как минимум 18 жителей Челябинской области обратились к медикам из-за лесных пожаров, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T10:41

2021-07-10T10:41

2021-07-10T11:18

природные пожары в россии

челябинская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Как минимум 18 жителей Челябинской области обратились к медикам из-за лесных пожаров, сообщает региональное правительство.По данным областного главка МЧС, за минувшие сутки общая площадь возгораний в трех районах Челябинской области увеличилась до 14 тысяч гектаров. Местные власти сообщают, что площадь активного горения составляет 20 гектаров. Накануне огонь перекинулся на поселки Джабык и Запасное, сгорели более 70 жилых домов и садовых домиков. В пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 — дети.В пунктах временного размещения продолжают дежурить медики. Больница города Карталы и скорая помощь готовы к приему пациентов, при необходимости подключат другие областные медучреждения, заявили власти.

https://ria.ru/20210710/pozhary-1740710972.html

челябинская область

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2021

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природные пожары в россии, челябинская область, происшествия