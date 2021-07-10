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В Челябинской области 18 человек пострадали от лесных пожаров
В Челябинской области 18 человек пострадали от лесных пожаров - РИА Новости, 10.07.2021
В Челябинской области 18 человек пострадали от лесных пожаров
Как минимум 18 жителей Челябинской области обратились к медикам из-за лесных пожаров, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T10:41
2021-07-10T10:41
2021-07-10T11:18
природные пожары в россии
челябинская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Как минимум 18 жителей Челябинской области обратились к медикам из-за лесных пожаров, сообщает региональное правительство.По данным областного главка МЧС, за минувшие сутки общая площадь возгораний в трех районах Челябинской области увеличилась до 14 тысяч гектаров. Местные власти сообщают, что площадь активного горения составляет 20 гектаров. Накануне огонь перекинулся на поселки Джабык и Запасное, сгорели более 70 жилых домов и садовых домиков. В пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 — дети.В пунктах временного размещения продолжают дежурить медики. Больница города Карталы и скорая помощь готовы к приему пациентов, при необходимости подключат другие областные медучреждения, заявили власти.
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природные пожары в россии, челябинская область, происшествия
В Челябинской области 18 человек пострадали от лесных пожаров
10:41 10.07.2021 (обновлено: 11:18 10.07.2021)
Челябинские власти сообщили, что 18 человек обратились за медпомощью из-за лесных пожаров