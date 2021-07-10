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Госдеп прокомментировал запрос Гаити об отправке американских военных
Госдеп прокомментировал запрос Гаити об отправке американских военных - РИА Новости, 10.07.2021
Госдеп прокомментировал запрос Гаити об отправке американских военных
Госдепартамент США заявил РИА Новости, что власти Гаити запросили "поддержку в области безопасности и для проведения расследования". РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T02:28
2021-07-10T02:28
убийство президента гаити
жовенель моиз
нед прайс
министерство обороны сша
гаити
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Госдепартамент США заявил РИА Новости, что власти Гаити запросили "поддержку в области безопасности и для проведения расследования".Как сообщили ранее СМИ со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиаса Пьера, правительство страны попросило США направить войска для защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза."Мы остаемся в постоянном контакте с властями Гаити, чтобы обсудить, как США могут помочь", - добавил представитель Госдепа. При этом прямо на вопрос об отправке американских военных в эту страну в дипведомстве не ответили.Минобороны США также отказалось комментировать запрос правительства Гаити об отправке американских военных для защиты ключевой инфраструктуры. "Вам следует обратиться в государственный департамент США", - заявил РИА Новости представитель ведомства.Ранее представитель госдепартамент Нед Прайс заявлял, что власти США работают по запросу полиции Гаити о помощи в расследовании убийства президента страны.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших президента, состоял из 26 человек.
https://ria.ru/20210710/gaiti-1740693435.html
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убийство президента гаити, жовенель моиз, нед прайс, министерство обороны сша, гаити, сша, в мире
Госдеп прокомментировал запрос Гаити об отправке американских военных
02:28 10.07.2021
 
© REUTERS / Ricardo RojasВоенный на границе Доминиканы и Гаити
Военный на границе Доминиканы и Гаити - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© REUTERS / Ricardo Rojas

Госдеп заявил, что власти Гаити запросили у США поддержку в сфере безопасности

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Госдепартамент США заявил РИА Новости, что власти Гаити запросили "поддержку в области безопасности и для проведения расследования".
Как сообщили ранее СМИ со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиаса Пьера, правительство страны попросило США направить войска для защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза.
"Мы остаемся в постоянном контакте с властями Гаити, чтобы обсудить, как США могут помочь", - добавил представитель Госдепа. При этом прямо на вопрос об отправке американских военных в эту страну в дипведомстве не ответили.
Минобороны США также отказалось комментировать запрос правительства Гаити об отправке американских военных для защиты ключевой инфраструктуры. "Вам следует обратиться в государственный департамент США", - заявил РИА Новости представитель ведомства.
Ранее представитель госдепартамент Нед Прайс заявлял, что власти США работают по запросу полиции Гаити о помощи в расследовании убийства президента страны.
Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших президента, состоял из 26 человек.
Полицейские у резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
00:44
Полиция Гаити задержала еще одного подозреваемого в убийстве президента
 
Убийство президента ГаитиЖовенель МоизНед ПрайсМинистерство обороны СШАГаитиСШАВ мире
 
 
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