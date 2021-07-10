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Госдеп прокомментировал запрос Гаити об отправке американских военных

Госдеп прокомментировал запрос Гаити об отправке американских военных - РИА Новости, 10.07.2021

Госдеп прокомментировал запрос Гаити об отправке американских военных

Госдепартамент США заявил РИА Новости, что власти Гаити запросили "поддержку в области безопасности и для проведения расследования". РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T02:28

2021-07-10T02:28

2021-07-10T02:28

убийство президента гаити

жовенель моиз

нед прайс

министерство обороны сша

гаити

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Госдепартамент США заявил РИА Новости, что власти Гаити запросили "поддержку в области безопасности и для проведения расследования".Как сообщили ранее СМИ со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиаса Пьера, правительство страны попросило США направить войска для защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза."Мы остаемся в постоянном контакте с властями Гаити, чтобы обсудить, как США могут помочь", - добавил представитель Госдепа. При этом прямо на вопрос об отправке американских военных в эту страну в дипведомстве не ответили.Минобороны США также отказалось комментировать запрос правительства Гаити об отправке американских военных для защиты ключевой инфраструктуры. "Вам следует обратиться в государственный департамент США", - заявил РИА Новости представитель ведомства.Ранее представитель госдепартамент Нед Прайс заявлял, что власти США работают по запросу полиции Гаити о помощи в расследовании убийства президента страны.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших президента, состоял из 26 человек.

https://ria.ru/20210710/gaiti-1740693435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство президента гаити, жовенель моиз, нед прайс, министерство обороны сша, гаити, сша, в мире