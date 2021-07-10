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Под Тюменью нашли подростка, пропавшего при странных обстоятельствах
Под Тюменью нашли подростка, пропавшего при странных обстоятельствах - РИА Новости, 10.07.2021
Под Тюменью нашли подростка, пропавшего при странных обстоятельствах
Пропавшего в Тюменской области 15-летнего подростка Платона Белоусова нашли живым, сообщает региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T11:45
2021-07-10T11:45
2021-07-10T13:26
тюменская область
происшествия
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пропавшего в Тюменской области 15-летнего подростка Платона Белоусова нашли живым, сообщает региональный главк Следственного комитета.Платон Белоусов пропал 3 июля. Вместе с друзьями он отдыхал в палатке неподалеку от деревни Падерина, а затем исчез. Предполагалось, что он ушел один ночью рыбачить, по другой версии — его могли обидеть. СК возбудил уголовное дело об убийстве.В поисках участвовали следователи, криминалисты, полицейские, спасатели, сотрудники Росгвардии и волонтеры. Сегодня утром двое местных жителей, прочесывавших район на мотоциклах, обнаружили подростка неподалеку от поселка Тараскуль. Он сам вышел на звук мотоцикла, пишет местный портал 72.ru. Платон рассказал следователям, что пошел собирать малину и не смог найти дорогу назад. Блуждая по лесу, он питался ягодами и пил воду через футболку.Подростка отправили для осмотра в больницу. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
тюменская область
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тюменская область, происшествия
Под Тюменью нашли подростка, пропавшего при странных обстоятельствах
11:45 10.07.2021 (обновлено: 13:26 10.07.2021)
В Тюменской области нашли живым пропавшего 15-летнего подростка Платона Белоусова