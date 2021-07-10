https://ria.ru/20210710/plennye-1740719909.html

"ООН неподражаема". Читатели Le Figaro осудили слова о пленных в Донбассе

"ООН неподражаема". Читатели Le Figaro осудили слова о пленных в Донбассе - РИА Новости, 10.07.2021

"ООН неподражаема". Читатели Le Figaro осудили слова о пленных в Донбассе

Читатели Le Figaro выразили недовольство после заявления ООН о плохом обращении с пленными на юго-востоке Украины. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T12:22

2021-07-10T12:22

2021-07-10T13:48

россия

донбасс

франция

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в мире

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели Le Figaro выразили недовольство после заявления ООН о плохом обращении с пленными на юго-востоке Украины. Так они прокомментировали слова заместителя Верховного комиссара Нады Аль-Насеф, которая, выступая перед Советом по правам человека, выразила беспокойство "пытками и жестоким обращением" с пленными в Донецке и в других местах на территории, контролируемой ополченцами.В частности, пользователь под ником george schmidt предположил, что на контролируемой Киевом территории пленные "проживают в трехзвездочных отелях"."В это время на подконтрольном Киеву западе пленные едят круассаны", — шутит другой читатель.Дискуссия разгорелась и вокруг заявлений о том, что конфликт в Донбассе начался якобы сразу после того, как Крым воссоединился с Россией. "Любой, кто хоть немного изучил ситуацию, констатирует, что война вспыхнула после политического переворота на Украине", — заключил Mister_Jack.Другие комментаторы задались вопросом, почему Запад ввел против жителей Крыма санкции, если считает полуостров оккупированной территорией."Почему мы не осудили отключение Киевом воды и электричества для своего населения, жертв оккупации, после чего Россия построила там не только электростанции, аэропорт, мост и акведук, но и большую современную больницу, поликлиники, шоссе и мечети?" — спрашивает один из них.Некоторые раскритиковали Францию за бездействие в урегулировании конфликта.Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210710/donbass-1740626812.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/pushilin-1737244084.html

https://ria.ru/20210630/donbass-1739225021.html

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россия, донбасс, франция, республика крым, оон, украина, в мире