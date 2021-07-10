https://ria.ru/20210710/plennye-1740719909.html
"ООН неподражаема". Читатели Le Figaro осудили слова о пленных в Донбассе
"ООН неподражаема". Читатели Le Figaro осудили слова о пленных в Донбассе - РИА Новости, 10.07.2021
"ООН неподражаема". Читатели Le Figaro осудили слова о пленных в Донбассе
Читатели Le Figaro выразили недовольство после заявления ООН о плохом обращении с пленными на юго-востоке Украины. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T12:22
2021-07-10T12:22
2021-07-10T13:48
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донбасс
франция
республика крым
оон
украина
в мире
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели Le Figaro выразили недовольство после заявления ООН о плохом обращении с пленными на юго-востоке Украины. Так они прокомментировали слова заместителя Верховного комиссара Нады Аль-Насеф, которая, выступая перед Советом по правам человека, выразила беспокойство "пытками и жестоким обращением" с пленными в Донецке и в других местах на территории, контролируемой ополченцами.В частности, пользователь под ником george schmidt предположил, что на контролируемой Киевом территории пленные "проживают в трехзвездочных отелях"."В это время на подконтрольном Киеву западе пленные едят круассаны", — шутит другой читатель.Дискуссия разгорелась и вокруг заявлений о том, что конфликт в Донбассе начался якобы сразу после того, как Крым воссоединился с Россией. "Любой, кто хоть немного изучил ситуацию, констатирует, что война вспыхнула после политического переворота на Украине", — заключил Mister_Jack.Другие комментаторы задались вопросом, почему Запад ввел против жителей Крыма санкции, если считает полуостров оккупированной территорией."Почему мы не осудили отключение Киевом воды и электричества для своего населения, жертв оккупации, после чего Россия построила там не только электростанции, аэропорт, мост и акведук, но и большую современную больницу, поликлиники, шоссе и мечети?" — спрашивает один из них.Некоторые раскритиковали Францию за бездействие в урегулировании конфликта.Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210710/donbass-1740626812.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/pushilin-1737244084.html
https://ria.ru/20210630/donbass-1739225021.html
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россия, донбасс, франция, республика крым, оон, украина, в мире
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Читатели Le Figaro
выразили недовольство после заявления ООН
о плохом обращении с пленными на юго-востоке Украины
.
Так они прокомментировали слова заместителя Верховного комиссара Нады Аль-Насеф, которая, выступая перед Советом по правам человека, выразила беспокойство "пытками и жестоким обращением" с пленными в Донецке и в других местах на территории, контролируемой ополченцами.
В частности, пользователь под ником george schmidt предположил, что на контролируемой Киевом территории пленные "проживают в трехзвездочных отелях".
" <…> и их благодарят за визит. ООН неподражаема. Не перестаем смеяться над их заявлениями", — написал он.
"В это время на подконтрольном Киеву западе пленные едят круассаны", — шутит другой читатель.
Дискуссия разгорелась и вокруг заявлений о том, что конфликт в Донбассе
начался якобы сразу после того, как Крым воссоединился с Россией.
"Население Крыма на 70 процентов состоит из русских. Когда проходил референдум по выбору Украины или России, как они могли проголосовать за то, чтобы остаться с Украиной, осознавая, сколько вреда она им причинила? <…> Кроме того, Крым всегда был российским", — написал AndreyL.
"Любой, кто хоть немного изучил ситуацию, констатирует, что война вспыхнула после политического переворота на Украине", — заключил Mister_Jack.
Другие комментаторы задались вопросом, почему Запад ввел против жителей Крыма санкции, если считает полуостров оккупированной территорией.
"Почему мы не осудили отключение Киевом воды и электричества для своего населения, жертв оккупации, после чего Россия построила там не только электростанции, аэропорт, мост и акведук, но и большую современную больницу, поликлиники, шоссе и мечети?" — спрашивает один из них.
Некоторые раскритиковали Францию
за бездействие в урегулировании конфликта.
"Что делает Франция для обеспечения соблюдения Минских соглашений со стороны Киева, гарантом которых она является?" — задался вопросом canfrarus.
Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.