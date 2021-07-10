Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210710/plennye-1740719909.html
"ООН неподражаема". Читатели Le Figaro осудили слова о пленных в Донбассе
"ООН неподражаема". Читатели Le Figaro осудили слова о пленных в Донбассе - РИА Новости, 10.07.2021
"ООН неподражаема". Читатели Le Figaro осудили слова о пленных в Донбассе
Читатели Le Figaro выразили недовольство после заявления ООН о плохом обращении с пленными на юго-востоке Украины. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T12:22
2021-07-10T13:48
россия
донбасс
франция
республика крым
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575899108_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_1e3a0f06d999787ce5016cefea849538.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели Le Figaro выразили недовольство после заявления ООН о плохом обращении с пленными на юго-востоке Украины. Так они прокомментировали слова заместителя Верховного комиссара Нады Аль-Насеф, которая, выступая перед Советом по правам человека, выразила беспокойство "пытками и жестоким обращением" с пленными в Донецке и в других местах на территории, контролируемой ополченцами.В частности, пользователь под ником george schmidt предположил, что на контролируемой Киевом территории пленные "проживают в трехзвездочных отелях"."В это время на подконтрольном Киеву западе пленные едят круассаны", — шутит другой читатель.Дискуссия разгорелась и вокруг заявлений о том, что конфликт в Донбассе начался якобы сразу после того, как Крым воссоединился с Россией. "Любой, кто хоть немного изучил ситуацию, констатирует, что война вспыхнула после политического переворота на Украине", — заключил Mister_Jack.Другие комментаторы задались вопросом, почему Запад ввел против жителей Крыма санкции, если считает полуостров оккупированной территорией."Почему мы не осудили отключение Киевом воды и электричества для своего населения, жертв оккупации, после чего Россия построила там не только электростанции, аэропорт, мост и акведук, но и большую современную больницу, поликлиники, шоссе и мечети?" — спрашивает один из них.Некоторые раскритиковали Францию за бездействие в урегулировании конфликта.Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210710/donbass-1740626812.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/pushilin-1737244084.html
https://ria.ru/20210630/donbass-1739225021.html
россия
донбасс
франция
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575899108_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_136cb8c73ba07c9367b6fd2e2d1659d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, донбасс, франция, республика крым, оон, украина, в мире

"ООН неподражаема". Читатели Le Figaro осудили слова о пленных в Донбассе

12:22 10.07.2021 (обновлено: 13:48 10.07.2021)
 
© РИА НовостиРаботы по оборудованию КПВВ "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели Le Figaro выразили недовольство после заявления ООН о плохом обращении с пленными на юго-востоке Украины.
Так они прокомментировали слова заместителя Верховного комиссара Нады Аль-Насеф, которая, выступая перед Советом по правам человека, выразила беспокойство "пытками и жестоким обращением" с пленными в Донецке и в других местах на территории, контролируемой ополченцами.
В частности, пользователь под ником george schmidt предположил, что на контролируемой Киевом территории пленные "проживают в трехзвездочных отелях".

" <…> и их благодарят за визит. ООН неподражаема. Не перестаем смеяться над их заявлениями", — написал он.

"В это время на подконтрольном Киеву западе пленные едят круассаны", — шутит другой читатель.
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
Вчера, 08:00
"Неважно, сколько погибнет": ВСУ готовят кровавый сценарий в Донбассе
Дискуссия разгорелась и вокруг заявлений о том, что конфликт в Донбассе начался якобы сразу после того, как Крым воссоединился с Россией.

"Население Крыма на 70 процентов состоит из русских. Когда проходил референдум по выбору Украины или России, как они могли проголосовать за то, чтобы остаться с Украиной, осознавая, сколько вреда она им причинила? <…> Кроме того, Крым всегда был российским", — написал AndreyL.

"Любой, кто хоть немного изучил ситуацию, констатирует, что война вспыхнула после политического переворота на Украине", — заключил Mister_Jack.
Другие комментаторы задались вопросом, почему Запад ввел против жителей Крыма санкции, если считает полуостров оккупированной территорией.
Глава ДНР Денис Пушилин на международном форуме Единство русских: защита прав и свобод в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 15:38В мире
"Устроит любой вариант". Пушилин назвал способ решить конфликт в Донбассе
"Почему мы не осудили отключение Киевом воды и электричества для своего населения, жертв оккупации, после чего Россия построила там не только электростанции, аэропорт, мост и акведук, но и большую современную больницу, поликлиники, шоссе и мечети?" — спрашивает один из них.
Некоторые раскритиковали Францию за бездействие в урегулировании конфликта.

"Что делает Франция для обеспечения соблюдения Минских соглашений со стороны Киева, гарантом которых она является?" — задался вопросом canfrarus.

Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 14:21
В Киеве заявили о "реальном шансе" привлечь США к переговорам по Донбассу
 
РоссияДонбассФранцияРеспублика КрымООНУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В Крыму назвали чудовищным цинизмом сценарий Киева по депортации
07:21Ученый назвал причину бессимптомного течения COVID-19
07:15Эксперт назвал оптимальный размер платежа по ипотеке
07:04В Молдавии стартовали досрочные парламентские выборы
06:19Ученый объяснил, от чего зависит количество волн COVID-19
05:25"Очищение от русских": в Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе
05:17В Бельгии женщина умерла, заразившись сразу двумя штаммами коронавируса
05:11Ученый РАН обратился к россиянам по поводу "чипирования" из-за COVID-19
04:15Нарколог объяснил, почему не стоит пить перед телевизором
04:13Ученый оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма COVID-19
03:36Кинолог рассказал, как продлить жизнь собаке
03:15В США подтвердили данные об атаке на американских военных в Сирии
03:15Эксперт дал совет, как стать незаметным для мошенников
02:53Боррель призвал Евросоюз реагировать на "вакцинную дипломатию" России
02:48В Сирии заявили о взрыве на военной базе США
02:29Врач назвала признак рака, встречающийся у мужчин
02:15Названы причины отказа в материнском капитале
02:15Врач рассказал, как обнулить "российский" штамм коронавируса
02:08Американские войска попали под обстрел на востоке Сирии
01:42Минтруд назвал условие начисления еще одного пособия беременным
Лента новостейМолния