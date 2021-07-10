В ОНК Москвы рассказали о ситуации с экс-сотрудником ЮКОСа Пичугиным
21:06 10.07.2021 (обновлено: 21:24 10.07.2021)
© РИА Новости / Алексей Панов / Перейти в фотобанкЭкс-сотрудник службы безопасности НК "ЮКОС" Алексей Пичугин в суде
В ОНК Москвы сообщили, что экс-сотрудник ЮКОСа Пичугин находится в СИЗО-2 ФСИН "Лефортово"
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников подтвердил РИА Новости, что недавно этапированный в столичный изолятор экс-глава отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин находится в СИЗО-2 ФСИН "Лефортово", однако сообщил, что администрация СИЗО отказала правозащитникам в просьбе посетить его.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что осужденного на пожизненный срок Пичугина этапировали из колонии "Черный дельфин", которая находится в Оренбургской области, в Москву, предположительно, для дачи показаний по уголовному делу бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Член столичной ОНК Ева Меркачева в свою очередь рассказала РИА Новости, что это не первый случай, когда Пичугина вывозят из колонии в Москву для проведения каких-либо следственных действий.
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"Сегодня были в СИЗО "Лефортово". Когда мы попросили пригласить к нам бывшего главу отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, нам отказали. Одно можно сказать точно: Алексей Пичугин в данный момент находится в СИЗО-2 ФСИН России "Лефортово", - сказал Мельников
Правозащитник добавил, что отказ сотрудники СИЗО мотивировали тем, что сейчас все прибывшие заключенные должны проходить 21-дневный карантин для недопущения распространения COVID-19.
В отношении Пичугина было возбуждено два уголовных дела: по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому он в 2005 году на основании вердикта присяжных получил 20 лет колонии, а по второму в 2007 году был приговорен к пожизненному заключению.
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