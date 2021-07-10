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В Перми задержали мужчину, изнасиловавшего девушку на рабочем месте
В Перми задержали мужчину, изнасиловавшего девушку на рабочем месте - РИА Новости, 10.07.2021
В Перми задержали мужчину, изнасиловавшего девушку на рабочем месте
Разыскиваемый за изнасилование девушки на рабочем месте в Перми мужчина задержан, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T17:42
2021-07-10T17:42
2021-07-10T17:43
россия
следственный комитет россии (ск рф)
свердловский район
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ, 10 июл - РИА Новости. Разыскиваемый за изнасилование девушки на рабочем месте в Перми мужчина задержан, сообщает региональное управление СК РФ.Преступление было совершено утром 27 июня. Мужчина зашел в торговый павильон на улице Елькина в Свердловском районе Перми. Он воспользовался тем, что дверь в помещение оказалась не заперта. Там злоумышленник увидел молодую девушку, которую изнасиловал прямо на ее рабочем месте, после чего быстро скрылся. Мужчину разыскивали почти две недели. Следователями было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование)."В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска краевого главка и оперативниками городского управления, установлен и задержан подозреваемый в совершенном преступлении. Расследование продолжается", — говорится в сообщении.Фигурантом оказался 27-летний уроженец Юсьвинского района, проживающий в Перми. После задержания он написал явку с повинной, в которой подробно рассказал о совершенном преступлении. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.
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россия
свердловский район
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россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловский район, пермь, происшествия
В Перми задержали мужчину, изнасиловавшего девушку на рабочем месте
17:42 10.07.2021 (обновлено: 17:43 10.07.2021)
Региональное управление СК сообщило об аресте мужчины, изнасиловавшего девушку на рабочем месте