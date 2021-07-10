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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210710/perchatki-1740726053.html
Эпидемиолог рассказал, как перчатки защищают от индийского штамма
Эпидемиолог рассказал, как перчатки защищают от индийского штамма - РИА Новости, 10.07.2021
Эпидемиолог рассказал, как перчатки защищают от индийского штамма
Индийский штамм коронавируса попадает в организм человека в том числе и через ЖКТ, поэтому россиянам рекомендуется не пренебрегать ношением перчаток. Об этом в... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T13:37
2021-07-10T13:37
распространение коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
индия
общество
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Индийский штамм коронавируса попадает в организм человека в том числе и через ЖКТ, поэтому россиянам рекомендуется не пренебрегать ношением перчаток. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.При наличии противопоказаний вместо перчаток можно использовать антисептик, который в настоящее время есть практически во всех общественных местах, уточнил эпидемиолог. " &lt;…&gt; мы себя не всегда контролируем и невольно, от 90 — давайте вдумаемся — до 360 раз на протяжении дня мы дотрагиваемся до лица и до слизистых", – отметил он.По словам специалиста, долгое и частое мытье рук поможет снизить риск заражения через ЖКТ.Вариант коронавируса B.1.617 впервые выявили в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружили три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке. По предварительным данным, "дельта" отличается повышенной заразностью.Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что на ее долю пришлись около 66% всех штаммов, выявленных в России с начала лета.
https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740702076.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/pandemiya-1740640797.html
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индия, общество

Эпидемиолог рассказал, как перчатки защищают от индийского штамма

13:37 10.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель взвешивает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Покупатель взвешивает фрукты в продуктовом магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Индийский штамм коронавируса попадает в организм человека в том числе и через ЖКТ, поэтому россиянам рекомендуется не пренебрегать ношением перчаток. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Индийский штамм наглядно показал, что есть кишечный синдром <…> Поэтому дельта вирус у каждого третьего сопровождается дисфункцией со стороны желудочно-кишечного тракта", – пояснил эксперт.
При наличии противопоказаний вместо перчаток можно использовать антисептик, который в настоящее время есть практически во всех общественных местах, уточнил эпидемиолог.
" <…> мы себя не всегда контролируем и невольно, от 90 — давайте вдумаемся — до 360 раз на протяжении дня мы дотрагиваемся до лица и до слизистых", – отметил он.
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По словам специалиста, долгое и частое мытье рук поможет снизить риск заражения через ЖКТ.
Вариант коронавируса B.1.617 впервые выявили в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружили три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке. По предварительным данным, "дельта" отличается повышенной заразностью.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что на ее долю пришлись около 66% всех штаммов, выявленных в России с начала лета.
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Распространение коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ИндияОбщество
 
 
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