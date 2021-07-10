https://ria.ru/20210710/perchatki-1740726053.html

Эпидемиолог рассказал, как перчатки защищают от индийского штамма

Эпидемиолог рассказал, как перчатки защищают от индийского штамма - РИА Новости, 10.07.2021

Эпидемиолог рассказал, как перчатки защищают от индийского штамма

Индийский штамм коронавируса попадает в организм человека в том числе и через ЖКТ, поэтому россиянам рекомендуется не пренебрегать ношением перчаток. Об этом в... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T13:37

2021-07-10T13:37

2021-07-10T13:37

распространение коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

индия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337926_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ff68ce6ad799b3dcb4ccfc7d4216117.jpg

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Индийский штамм коронавируса попадает в организм человека в том числе и через ЖКТ, поэтому россиянам рекомендуется не пренебрегать ношением перчаток. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.При наличии противопоказаний вместо перчаток можно использовать антисептик, который в настоящее время есть практически во всех общественных местах, уточнил эпидемиолог. " <…> мы себя не всегда контролируем и невольно, от 90 — давайте вдумаемся — до 360 раз на протяжении дня мы дотрагиваемся до лица и до слизистых", – отметил он.По словам специалиста, долгое и частое мытье рук поможет снизить риск заражения через ЖКТ.Вариант коронавируса B.1.617 впервые выявили в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружили три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке. По предварительным данным, "дельта" отличается повышенной заразностью.Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что на ее долю пришлись около 66% всех штаммов, выявленных в России с начала лета.

https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740702076.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/pandemiya-1740640797.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индия, общество