https://ria.ru/20210710/pelmeni-1740697102.html

Шеф-повар рассказал, что Мишустин ел в Екатеринбурге

Шеф-повар рассказал, что Мишустин ел в Екатеринбурге - РИА Новости, 10.07.2021

Шеф-повар рассказал, что Мишустин ел в Екатеринбурге

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его коллеги из правительства во время ужина в Екатеринбурге дегустировали пельмени, также гостям были поданы блюда из... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T03:05

2021-07-10T03:05

2021-07-10T03:05

михаил мишустин

екатеринбург

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его коллеги из правительства во время ужина в Екатеринбурге дегустировали пельмени, также гостям были поданы блюда из камчатского краба и муксуна, рассказал РИА Новости шеф-повар ресторана Михаил Ковалев.Мишустин во время рабочей поездки в Екатеринбург поужинал в одном из ресторанов города в сопровождении министра финансов Антона Силуанова, главы Минпромторга Дениса Мантурова и главы Минэкономразвития Максима Решетникова.Как рассказал РИА Новости Ковалев, который совмещает должности шеф-повара и управляющего заведения, о визите премьера сотрудники ресторана узнали за два дня, но особые блюда с ними не согласовывали, все заказы делались из стандартного меню."Нам сказали, что планируется неофициальный визит. Его не было ни в программе, ни в протоколе. Просто Михаил Владимирович со своими коллегами запланировали личный ужин, который не был приурочен ни к каким другим мероприятиям. Они приехали к нам в ресторан, дружно, весело поужинали. Никаких особенностей не было. Внутри, конечно, был небольшой мандраж, потому что ты понимаешь, что ты не работаешь в том формате, что обычно. Но все те же самые операции производились, что и обычно", - сказал собеседник агентстваОн отметил, что во время визита Мишустина в других залах были гости, которые также занимались подготовкой своих экспозиций на выставку "Иннопром".Как рассказал Ковалев, в основном в ресторане подают характерные для Урала продукты, приготовленные по локальным рецептам."Была дегустация пельменей. Еще подавались те продукты, у которых сейчас высокий сезон, например, у камчатского краба прекрасное мясо. Я посчитал нужным предложить его, поэтому мы и его подавали. Муксун подавали на горячее блюдо, на холодное подавали сугудай из муксуна", - рассказал он.По его словам, также на ужин подавали традиционные салаты. Так, в меню были оливье из по рецепту 1864 года, сельдь "Шуба" из печеных овощей и с соусом Провансаль, которая была придумана в канун 1919 года, французский салат "Нисуаз", который готовится из тунца и овощей с оригинальной заправкой из дижонской горчицы, оливкового масла, тимьяна, чеснока, сока лимона и белого винного уксуса. Также был салат с тигровыми креветками с ломтиками печеных кабачков и маринованных цуккини, дольками грейпфрута, авокадо и брокколи."Такие традиционные, понятные блюда. Никаких особых изысков не было", - отметил шеф-повар.Ковалев добавил, что гости остались довольны визитом. "Я когда выходил, у них улыбки были на лицах. Получил аплодисменты за работу нашего ресторана. Персонал тоже поблагодарили теплыми словами. Все хорошо очень прошло", - сказал он.Он уточнил, что Мишустин не первый высокий гость, которого принимает екатеринбургский ресторан, Дмитрий Медведев во время работы президентом РФ также ужинал здесь. Специально для него делалось короткое меню, потому что было большое количество гостей: восемь за основным столом и 30 сопровождающих."Запомнился визит (министра иностранных дел РФ Сергея) Лаврова с министром иностранных дел Германии. Они вообще совершенно спокойно приехали, в библиотеке посидели. Также наш ресторан принимал участие в составе команды, когда организовывался торжественный ужин на саммитах ШОС и БРИКС", - рассказал Ковалев.

https://ria.ru/20210225/pitanie-1598965516.html

https://ria.ru/20210212/pravila-1597247800.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, екатеринбург, общество