Пакистан усилил меры безопасности на границе с Афганистаном
23:40 10.07.2021 (обновлено: 23:47 10.07.2021)
© AP Photo / Muhammed MuheisenМигранты из Афганистана на границе Венгрии и Сербии
© AP Photo / Muhammed Muheisen
Представитель ВС Пакистана заявил об усилении мер безопасности на границе с Афганистаном
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Представитель вооруженных сил Пакистана Бабара Ифтихара в интервью местному телеканалу ARY News заявил об усилении мер безопасности на границе с Афганистаном.
"На данный момент 90% границы Пакистана с Афганистаном защищены ограждением", - отметил Ифтихар, слова которого приводит газета Dawn.
Согласно представителю ВС, нынешний механизм обеспечения безопасности границ более эффективен.
"Но безопасность границ - это улица с двусторонним движением. Другая сторона должна была предпринять меры, как это сделали мы, чего, к сожалению, не произошло", - добавил Ифтихар.
По словам представителя, министерство внутренних дел подготовилось к возможному наплыву афганских беженцев.
Ранее министр внутренних дел Шейх Рашид Ахмед заявил, что Пакистан решил не открывать границу для беженцев из Афганистана на фоне вывода войск США из страны и продвижения боевиков.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России