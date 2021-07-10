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Пакистан усилил меры безопасности на границе с Афганистаном
Пакистан усилил меры безопасности на границе с Афганистаном - РИА Новости, 10.07.2021
Пакистан усилил меры безопасности на границе с Афганистаном
Представитель вооруженных сил Пакистана Бабара Ифтихара в интервью местному телеканалу ARY News заявил об усилении мер безопасности на границе с Афганистаном. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T23:40
2021-07-10T23:47
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талибан
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Представитель вооруженных сил Пакистана Бабара Ифтихара в интервью местному телеканалу ARY News заявил об усилении мер безопасности на границе с Афганистаном."На данный момент 90% границы Пакистана с Афганистаном защищены ограждением", - отметил Ифтихар, слова которого приводит газета Dawn.Согласно представителю ВС, нынешний механизм обеспечения безопасности границ более эффективен.По словам представителя, министерство внутренних дел подготовилось к возможному наплыву афганских беженцев.Ранее министр внутренних дел Шейх Рашид Ахмед заявил, что Пакистан решил не открывать границу для беженцев из Афганистана на фоне вывода войск США из страны и продвижения боевиков.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.*Террористическая организация, запрещенная на территории России
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россия, сергей лавров, афганистан, пакистан, талибан, сша, в мире
Пакистан усилил меры безопасности на границе с Афганистаном
23:40 10.07.2021 (обновлено: 23:47 10.07.2021)
 
© AP Photo / Muhammed MuheisenМигранты из Афганистана на границе Венгрии и Сербии
Мигранты из Афганистана на границе Венгрии и Сербии - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© AP Photo / Muhammed Muheisen

Представитель ВС Пакистана заявил об усилении мер безопасности на границе с Афганистаном

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Представитель вооруженных сил Пакистана Бабара Ифтихара в интервью местному телеканалу ARY News заявил об усилении мер безопасности на границе с Афганистаном.
"На данный момент 90% границы Пакистана с Афганистаном защищены ограждением", - отметил Ифтихар, слова которого приводит газета Dawn.
Согласно представителю ВС, нынешний механизм обеспечения безопасности границ более эффективен.
"Но безопасность границ - это улица с двусторонним движением. Другая сторона должна была предпринять меры, как это сделали мы, чего, к сожалению, не произошло", - добавил Ифтихар.
По словам представителя, министерство внутренних дел подготовилось к возможному наплыву афганских беженцев.
Ранее министр внутренних дел Шейх Рашид Ахмед заявил, что Пакистан решил не открывать границу для беженцев из Афганистана на фоне вывода войск США из страны и продвижения боевиков.
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ Сергей Лавров назвал признанием провала их миссии.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
РоссияСергей ЛавровАфганистанПакистанТалибанСШАВ мире
 
 
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