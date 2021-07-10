https://ria.ru/20210710/otkaz-1740700213.html

В Киеве заявили о внезапном отказе британцев оснастить украинские катера

В Киеве заявили о внезапном отказе британцев оснастить украинские катера - РИА Новости, 10.07.2021

В Киеве заявили о внезапном отказе британцев оснастить украинские катера

Британская компания Rolls-Royce отказалась продавать Киеву комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров "Кентавр", об этом в своем Facebook заявил... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T07:14

2021-07-10T07:14

2021-07-10T07:14

военно-морские силы украины

петр порошенко

александр турчинов

украина

в мире

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Британская компания Rolls-Royce отказалась продавать Киеву комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров "Кентавр", об этом в своем Facebook заявил бывший советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.Катера "Кентавр" производились во времена президентства Порошенко на заводе "Кузница на Рыбальском". В начале июля бывший замминистра обороны Украины и глава правления "Кузницы на Рыбальском" стали подозреваемыми по делу поставок для украинской армии техники ненадлежащего качества. Речь идет, в том числе, о закупках военных автомобилей, малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М" и "Кентавр".Как написал Бирюков, ситуация с постройкой "Кентавров" "начинает походить на закрученный детектив"."Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения. Удивительно, ведь для российских (патрульных катеров. – прим. ред.) "Рапторов" водометы они легко поставляют. Страшно предположить, что бизнес - это ничего личного", - заявил экс-советник.Кроме того, по его словам, два построенных "Кентавра" не могут принять на вооружение в течение двух последних лет, так как за это время командование не может подписать приказ о создании комиссии по приемке. "У причальной стенки уже два года стоят пять кораблей. Без движения. Детектив ли? Или саботаж?" – задался вопросом Бирюков.Первый катер типа "Кентавр" спустили на воду в сентябре 2018 года. Как заявлял на тот момент секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, эти корабли "полностью соответствуют лучшим мировым образцам". Они вооружены системой залпового огня и двумя боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами, способны развивать скорость 40 узлов и перевозить 36 морских пехотинцев со штатным вооружением.

https://ria.ru/20200322/1568988610.html

https://ria.ru/20191201/1561794135.html

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военно-морские силы украины, петр порошенко, александр турчинов, украина, в мире