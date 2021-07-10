https://ria.ru/20210710/otkaz-1740698912.html

Киев отказался от переговоров по Донбассу из-за делегата от ДНР

Киев отказался от переговоров по Донбассу из-за делегата от ДНР - РИА Новости, 10.07.2021

Киев отказался от переговоров по Донбассу из-за делегата от ДНР

Киев не будет вести переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, пока в них участвует представительница со стороны самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T05:18

2021-07-10T05:18

2021-07-10T05:18

владислав московский

алексей арестович

россия

ситуация в днр и лнр

обсе

донецкая народная республика

госдума рф

борис грызлов

украина

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Киев не будет вести переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, пока в них участвует представительница со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Майя Пирогова. Об этом заявил член украинской делегации Денис Казанский в эфире телеканала "Наш".Ранее по этой причине представители Киева покинули заседание во время отчета политической подгруппы. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР обвинили Украину в срыве переговоров.Киев не первый раз просит исключить Пирогову, в апреле об этом говорил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Представители Киева несколько раз пытались "выдавливать" с переговоров представителей самопровозглашенных республик. В марте пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский потребовал от украинской стороны отказаться от подобных методов и соблюдать принятые на встречах решения.Деструктивная позицияДеструктивная позиция Украины на заседаниях трехсторонней контактной группы говорит о том, что Киев хочет разорвать отношения с Донбассом, ранее заявил полпред России на переговорах Борис Грызлов.По словам Грызлова, Киев практически дезавуировал меры по усилению режима прекращения огня, которые согласовали в июле прошлого года. Украина приносит в жертву жизни собственных граждан по обе стороны линии соприкосновения, добавил полпред."Несмотря на призывы ОБСЕ разблокировать работу политической подгруппы, Киев упорно отказывается от любой работы по определению условий политического урегулирования конфликта, а также параметров будущего режима (статуса) Донбасса, как это требует минский комплекс мер", — пояснил Грызлов.Как считает полпред, позиция украинской стороны стала более деструктивной.Минские соглашенияМинские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению соглашений. Украинские власти постоянно выдвигают идеи о смене формата переговоров или их площадки. Так, пресс-секретарь делегации в ТКГ Алексей Арестович заявлял, что Украина может отказаться от проведения встреч в Минске, поскольку республика "перестала быть нейтральным государством". По его словам, Киев "будет подыскивать какую-то европейскую столицу, не члена НАТО".Как подчеркивали в Госдуме, предложения Киева о смене места встречи ТКГ свидетельствуют о желании сорвать или завести переговорный процесс в тупик. В МИД России такую идею назвали "гипотетической глупостью".

https://ria.ru/20210709/donbass-1740677885.html

https://ria.ru/20210406/soglasheniya-1604422469.html

https://ria.ru/20210623/donbass-1738293059.html

россия

донецкая народная республика

украина

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