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Киев отказался от переговоров по Донбассу из-за делегата от ДНР
Киев отказался от переговоров по Донбассу из-за делегата от ДНР - РИА Новости, 10.07.2021
Киев отказался от переговоров по Донбассу из-за делегата от ДНР
Киев не будет вести переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, пока в них участвует представительница со стороны самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T05:18
2021-07-10T05:18
владислав московский
алексей арестович
россия
ситуация в днр и лнр
обсе
донецкая народная республика
госдума рф
борис грызлов
украина
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Киев не будет вести переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, пока в них участвует представительница со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Майя Пирогова. Об этом заявил член украинской делегации Денис Казанский в эфире телеканала "Наш".Ранее по этой причине представители Киева покинули заседание во время отчета политической подгруппы. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР обвинили Украину в срыве переговоров.Киев не первый раз просит исключить Пирогову, в апреле об этом говорил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Представители Киева несколько раз пытались "выдавливать" с переговоров представителей самопровозглашенных республик. В марте пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский потребовал от украинской стороны отказаться от подобных методов и соблюдать принятые на встречах решения.Деструктивная позицияДеструктивная позиция Украины на заседаниях трехсторонней контактной группы говорит о том, что Киев хочет разорвать отношения с Донбассом, ранее заявил полпред России на переговорах Борис Грызлов.По словам Грызлова, Киев практически дезавуировал меры по усилению режима прекращения огня, которые согласовали в июле прошлого года. Украина приносит в жертву жизни собственных граждан по обе стороны линии соприкосновения, добавил полпред."Несмотря на призывы ОБСЕ разблокировать работу политической подгруппы, Киев упорно отказывается от любой работы по определению условий политического урегулирования конфликта, а также параметров будущего режима (статуса) Донбасса, как это требует минский комплекс мер", — пояснил Грызлов.Как считает полпред, позиция украинской стороны стала более деструктивной.Минские соглашенияМинские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению соглашений. Украинские власти постоянно выдвигают идеи о смене формата переговоров или их площадки. Так, пресс-секретарь делегации в ТКГ Алексей Арестович заявлял, что Украина может отказаться от проведения встреч в Минске, поскольку республика "перестала быть нейтральным государством". По его словам, Киев "будет подыскивать какую-то европейскую столицу, не члена НАТО".Как подчеркивали в Госдуме, предложения Киева о смене места встречи ТКГ свидетельствуют о желании сорвать или завести переговорный процесс в тупик. В МИД России такую идею назвали "гипотетической глупостью".
https://ria.ru/20210709/donbass-1740677885.html
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владислав московский, алексей арестович , россия, ситуация в днр и лнр, обсе, донецкая народная республика, госдума рф, борис грызлов, украина, в мире
Киев отказался от переговоров по Донбассу из-за делегата от ДНР
05:18 10.07.2021
 
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Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Украина отказалась от переговоров по Донбассу из-за делегата от ДНР

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Киев не будет вести переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, пока в них участвует представительница со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Майя Пирогова. Об этом заявил член украинской делегации Денис Казанский в эфире телеканала "Наш".
Ранее по этой причине представители Киева покинули заседание во время отчета политической подгруппы. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР обвинили Украину в срыве переговоров.
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Киев не первый раз просит исключить Пирогову, в апреле об этом говорил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Представители Киева несколько раз пытались "выдавливать" с переговоров представителей самопровозглашенных республик. В марте пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский потребовал от украинской стороны отказаться от подобных методов и соблюдать принятые на встречах решения.

Деструктивная позиция

Деструктивная позиция Украины на заседаниях трехсторонней контактной группы говорит о том, что Киев хочет разорвать отношения с Донбассом, ранее заявил полпред России на переговорах Борис Грызлов.
По словам Грызлова, Киев практически дезавуировал меры по усилению режима прекращения огня, которые согласовали в июле прошлого года. Украина приносит в жертву жизни собственных граждан по обе стороны линии соприкосновения, добавил полпред.
"Несмотря на призывы ОБСЕ разблокировать работу политической подгруппы, Киев упорно отказывается от любой работы по определению условий политического урегулирования конфликта, а также параметров будущего режима (статуса) Донбасса, как это требует минский комплекс мер", — пояснил Грызлов.
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Как считает полпред, позиция украинской стороны стала более деструктивной.

Минские соглашения

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению соглашений.
Украинские власти постоянно выдвигают идеи о смене формата переговоров или их площадки. Так, пресс-секретарь делегации в ТКГ Алексей Арестович заявлял, что Украина может отказаться от проведения встреч в Минске, поскольку республика "перестала быть нейтральным государством". По его словам, Киев "будет подыскивать какую-то европейскую столицу, не члена НАТО".
Как подчеркивали в Госдуме, предложения Киева о смене места встречи ТКГ свидетельствуют о желании сорвать или завести переговорный процесс в тупик. В МИД России такую идею назвали "гипотетической глупостью".
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Владислав МосковскийАлексей АрестовичРоссияСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФБорис ГрызловУкраинаВ мире
 
 
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