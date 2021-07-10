https://ria.ru/20210710/opros-1740695067.html
Украинцы захотели репараций от России и Германии
Украинцы захотели репараций от России и Германии - РИА Новости, 10.07.2021
Украинцы захотели репараций от России и Германии
Более половины жителей Украины выступают за требование репараций от Германии и России, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T01:33
2021-07-10T01:33
2021-07-10T01:33
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Более половины жителей Украины выступают за требование репараций от Германии и России, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.Так, 61% (34,5% полностью и 26,6% частично) опрошенных поддержали требование компенсаций от Германии за преступления нацистов во время Великой Отечественной войны, при этом 31,5% респондентов выступили против подобной инициативы.Кроме того, 55,3% (36,2% полностью и 19,1% частично) опрошенных жителей страны одобрили идею потребовать репарации от России за депортацию крымских татар и украинцев в сталинские времена, больше всего сторонников данной идеи оказалось в западных областях Украины (66,7%). Не поддержали такую идею 35,7% опрошенных.Опрос проводился в мае-июне методом телефонного интервью, в исследовании приняли участие две тысячи респондентов.В мае почти половина жителей Украины положительно оценили решение властей признать "борцами за независимость страны" участников "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в России), такой результат показал опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.*Запрещенная в России экстремистская организация.
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россия, германия, украина, в мире
Украинцы захотели репараций от России и Германии
Опрос: более половины украинцев захотели репараций от России и Германии
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости.
Более половины жителей Украины
выступают за требование репараций от Германии
и России
, об этом свидетельствуют результаты
опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
Так, 61% (34,5% полностью и 26,6% частично) опрошенных поддержали требование компенсаций от Германии за преступления нацистов во время Великой Отечественной войны, при этом 31,5% респондентов выступили против подобной инициативы.
Кроме того, 55,3% (36,2% полностью и 19,1% частично) опрошенных жителей страны одобрили идею потребовать репарации от России за депортацию крымских татар и украинцев в сталинские времена, больше всего сторонников данной идеи оказалось в западных областях Украины (66,7%). Не поддержали такую идею 35,7% опрошенных.
Опрос проводился в мае-июне методом телефонного интервью, в исследовании приняли участие две тысячи респондентов.
В мае почти половина жителей Украины положительно оценили решение властей признать "борцами за независимость страны" участников "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в России), такой результат показал опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.
*Запрещенная в России экстремистская организация.