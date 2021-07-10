https://ria.ru/20210710/opros-1740695067.html

Украинцы захотели репараций от России и Германии

Украинцы захотели репараций от России и Германии - РИА Новости, 10.07.2021

Украинцы захотели репараций от России и Германии

Более половины жителей Украины выступают за требование репараций от Германии и России, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T01:33

2021-07-10T01:33

2021-07-10T01:33

россия

германия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_eff805eb6ca5422fb05a36af24dfac21.jpg

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Более половины жителей Украины выступают за требование репараций от Германии и России, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.Так, 61% (34,5% полностью и 26,6% частично) опрошенных поддержали требование компенсаций от Германии за преступления нацистов во время Великой Отечественной войны, при этом 31,5% респондентов выступили против подобной инициативы.Кроме того, 55,3% (36,2% полностью и 19,1% частично) опрошенных жителей страны одобрили идею потребовать репарации от России за депортацию крымских татар и украинцев в сталинские времена, больше всего сторонников данной идеи оказалось в западных областях Украины (66,7%). Не поддержали такую идею 35,7% опрошенных.Опрос проводился в мае-июне методом телефонного интервью, в исследовании приняли участие две тысячи респондентов.В мае почти половина жителей Украины положительно оценили решение властей признать "борцами за независимость страны" участников "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в России), такой результат показал опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20210709/ukraina-1740609939.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, германия, украина, в мире