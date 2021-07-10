https://ria.ru/20210710/oplata-1740716903.html

Эксперт рассказал об уловках магазинов при оплате картой

Эксперт рассказал об уловках магазинов при оплате картой - РИА Новости, 10.07.2021

Эксперт рассказал об уловках магазинов при оплате картой

Магазины, когда им невыгодно принимать к оплате пластиковые карты, могут пойти на некоторые ухищрения, рассказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T11:45

2021-07-10T11:45

2021-07-10T15:14

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Магазины, когда им невыгодно принимать к оплате пластиковые карты, могут пойти на некоторые ухищрения, рассказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. В частности, они могут установить наценку за оплату "пластиком" или сказать, что терминал отсутствует или не работает.В первом случае эксперт предложил пожаловаться в Роспотребнадзор, поскольку именно он контролирует, чтобы цена товара или услуги не зависела от способа оплаты."Если Роспотребнадзор выявит такие факты, в том числе по жалобе покупателей, то организация будет оштрафована на 30-50 тысяч рублей", — разъяснил эксперт.Тем не менее закон не запрещает делать скидки (не наценки) в зависимости от способа оплаты, к примеру стимулируя потребителей использовать безналичные расчеты, напоминает эксперт. Со скидками за платеж наличными ситуация менее однозначная: закон это не запрещает, хотя в таком случае бизнес рискует привлечь внимание налоговой службы — у них может возникнуть вопрос, почему бизнес стимулирует именно получение наличных, поэтому такие скидки встречаются довольно редко, отметил Шуст.В случае если клиенту говорят о проблемах с терминалом, Шуст предлагает попросить достать его и попробовать совершить операцию — иногда это помогает решить "технические проблемы".Еще один способ — звонок в банк, который установил терминал в магазине. Финансовым организациям "спящие" клиенты невыгодны, поэтому они могут принять меры.Для отказа в приеме карт может быть несколько причин, заявил эксперт. Среди них — потребность в наличных деньгах."Например, для расчетов с поставщиками или неофициальной выплаты зарплаты сотрудникам. К приему именно наличных сотрудников магазинов может стимулировать их руководство", — пояснил Шуст.Другой причиной может быть высокая стоимость услуг эквайринга.В заключение эксперт отметил, что способов уклониться от приема безналичного платежа довольно много, но все в конечном счете зависит от потребителей. "Мне представляется, что главным рычагом воздействия на такие торговые точки является потребительское поведение. Если клиенты будут последовательно отдавать предпочтение добросовестным продавцам, которые не пытаются манипулировать потребителем, то популярность описанных выше уловок станет меньше", — заявил Шуст.

https://ria.ru/20210621/restoran-1737957698.html

https://ria.ru/20210417/chek-1728670449.html

https://ria.ru/20210221/karta-1598447222.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество