ЛНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле села
Офицер представительства ЛНР в СЦКК заявил о минометном обстреле села украинскими силовиками
ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские силовики в субботу из минометов обстреляли подконтрольное Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики село Санжаровка, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики четыре раза открывали огонь по территории республики за минувшие сутки.
"Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, в субботу утром украинские силовики с позиций в районе подконтрольного Киеву поселка Мироновский открыли огонь из минометов калибром 120 миллиметров по селу Санжаровка, выпустив восемь мин.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
9 июля, 23:18Киев выдвинул ультиматум для переговоров по Донбассу