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ЛНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле села
ЛНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле села - РИА Новости, 10.07.2021
ЛНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле села
Украинские силовики в субботу из минометов обстреляли подконтрольное Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики село Санжаровка, заявили РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T11:01
2021-07-10T11:01
ситуация в днр и лнр
сцкк
санжаровка
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
происшествия
в мире
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские силовики в субботу из минометов обстреляли подконтрольное Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики село Санжаровка, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики четыре раза открывали огонь по территории республики за минувшие сутки.По его словам, в субботу утром украинские силовики с позиций в районе подконтрольного Киеву поселка Мироновский открыли огонь из минометов калибром 120 миллиметров по селу Санжаровка, выпустив восемь мин.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, сцкк, санжаровка, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, происшествия, в мире
ЛНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле села
11:01 10.07.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Луганской области
Последствия обстрела в Луганской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости
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Офицер представительства ЛНР в СЦКК заявил о минометном обстреле села украинскими силовиками

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские силовики в субботу из минометов обстреляли подконтрольное Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики село Санжаровка, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики четыре раза открывали огонь по территории республики за минувшие сутки.
"Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, в субботу утром украинские силовики с позиций в районе подконтрольного Киеву поселка Мироновский открыли огонь из минометов калибром 120 миллиметров по селу Санжаровка, выпустив восемь мин.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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