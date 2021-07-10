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В Майами из-под завалов обрушившегося жилого дома извлекли еще одно тело

В Майами из-под завалов обрушившегося жилого дома извлекли еще одно тело - РИА Новости, 10.07.2021

В Майами из-под завалов обрушившегося жилого дома извлекли еще одно тело

Количество жертв обрушения многоэтажного дома в штате Флорида выросло до 79, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T00:59

2021-07-10T00:59

2021-07-10T00:59

майами

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Количество жертв обрушения многоэтажного дома в штате Флорида выросло до 79, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава."Общее число жертв увеличилось до 79", - сказала Кава журналистам.По ее словам, 53 тела опознаны.Мэр округа в ходе очередного брифинга сообщила и хорошую новость: спасатели обнаружили кошку, которая жила в квартире на одном из верхних этажей.Ранее власти признали, что шансов найти выживших не осталось и перевели работы в режим поиска погибших. Кава сообщила, что при разборе завалов используется тяжелая техника.Жилой дом в городке Серфсайд, который входит в агломерацию Майами, частично обрушился в ночь на 24 июня.

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майами, в мире