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Во Франции один человек умер при нападении с ножом
Во Франции один человек умер при нападении с ножом - РИА Новости, 10.07.2021
Во Франции один человек умер при нападении с ножом
Неизвестный ранил ножом двух человек в торговом центре, расположенном во французском департаменте Сена и Марна, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник, РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T16:12
2021-07-10T16:12
2021-07-10T18:22
жеральд дарманен
в мире
франция
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ПАРИЖ, 10 июл - РИА Новости. Неизвестный ранил ножом двух человек в торговом центре, расположенном во французском департаменте Сена и Марна, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.По данным телеканала, инцидент произошел в магазине мобильных телефонов в результате конфликта между нападавшим и продавцом. Злоумышленник серьезно ранил продавца и еще одного мужчину, который попытался вмешаться. Отмечается, что один из пострадавших находится в реанимации.Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен написал в Twitter, что нападавший задержан.Позднее один из пострадавших в результате нападения скончался от полученных ранений, сообщил BFMTV. По данным телеканала, злоумышленник - мужчина 62 лет, имеющий сенегальское гражданство.
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жеральд дарманен, в мире, франция
Во Франции один человек умер при нападении с ножом
16:12 10.07.2021 (обновлено: 18:22 10.07.2021)
Во Франции неизвестный ранил ножом двух человек в торговом центре