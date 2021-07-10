https://ria.ru/20210710/nozh-1740738993.html

Во Франции один человек умер при нападении с ножом

Во Франции один человек умер при нападении с ножом - РИА Новости, 10.07.2021

Во Франции один человек умер при нападении с ножом

Неизвестный ранил ножом двух человек в торговом центре, расположенном во французском департаменте Сена и Марна, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник, РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T16:12

2021-07-10T16:12

2021-07-10T18:22

жеральд дарманен

в мире

франция

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ПАРИЖ, 10 июл - РИА Новости. Неизвестный ранил ножом двух человек в торговом центре, расположенном во французском департаменте Сена и Марна, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.По данным телеканала, инцидент произошел в магазине мобильных телефонов в результате конфликта между нападавшим и продавцом. Злоумышленник серьезно ранил продавца и еще одного мужчину, который попытался вмешаться. Отмечается, что один из пострадавших находится в реанимации.Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен написал в Twitter, что нападавший задержан.Позднее один из пострадавших в результате нападения скончался от полученных ранений, сообщил BFMTV. По данным телеканала, злоумышленник - мужчина 62 лет, имеющий сенегальское гражданство.

https://ria.ru/20210620/frantsiya-1737713198.html

франция

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жеральд дарманен, в мире, франция