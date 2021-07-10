Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210710/nozh-1740738993.html
Во Франции один человек умер при нападении с ножом
Во Франции один человек умер при нападении с ножом - РИА Новости, 10.07.2021
Во Франции один человек умер при нападении с ножом
Неизвестный ранил ножом двух человек в торговом центре, расположенном во французском департаменте Сена и Марна, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник, РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T16:12
2021-07-10T18:22
жеральд дарманен
в мире
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582054181_340:548:2771:1915_1920x0_80_0_0_79c98b463969a7b30d74806c697fe037.jpg
ПАРИЖ, 10 июл - РИА Новости. Неизвестный ранил ножом двух человек в торговом центре, расположенном во французском департаменте Сена и Марна, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.По данным телеканала, инцидент произошел в магазине мобильных телефонов в результате конфликта между нападавшим и продавцом. Злоумышленник серьезно ранил продавца и еще одного мужчину, который попытался вмешаться. Отмечается, что один из пострадавших находится в реанимации.Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен написал в Twitter, что нападавший задержан.Позднее один из пострадавших в результате нападения скончался от полученных ранений, сообщил BFMTV. По данным телеканала, злоумышленник - мужчина 62 лет, имеющий сенегальское гражданство.
https://ria.ru/20210620/frantsiya-1737713198.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582054181_438:339:2684:2023_1920x0_80_0_0_295813cd4e7fe4e27ed607cd40705a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жеральд дарманен, в мире, франция
Во Франции один человек умер при нападении с ножом
16:12 10.07.2021 (обновлено: 18:22 10.07.2021)
 
© AP Photo / Claude ParisПолицейские в Ницце
Полицейские в Ницце - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© AP Photo / Claude Paris

Во Франции неизвестный ранил ножом двух человек в торговом центре

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 июл - РИА Новости. Неизвестный ранил ножом двух человек в торговом центре, расположенном во французском департаменте Сена и Марна, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
По данным телеканала, инцидент произошел в магазине мобильных телефонов в результате конфликта между нападавшим и продавцом. Злоумышленник серьезно ранил продавца и еще одного мужчину, который попытался вмешаться. Отмечается, что один из пострадавших находится в реанимации.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен написал в Twitter, что нападавший задержан.
Позднее один из пострадавших в результате нападения скончался от полученных ранений, сообщил BFMTV. По данным телеканала, злоумышленник - мужчина 62 лет, имеющий сенегальское гражданство.
Участники акции протеста радикалов на площади Данфер-Рошро в Париже - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
20 июня, 08:00
Стриптизерши попробуют националистов: это изменит судьбу Франции
 
Жеральд ДарманенВ миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В Крыму назвали чудовищным цинизмом сценарий Киева по депортации
07:21Ученый назвал причину бессимптомного течения COVID-19
07:15Эксперт назвал оптимальный размер платежа по ипотеке
07:04В Молдавии стартовали досрочные парламентские выборы
06:19Ученый объяснил, от чего зависит количество волн COVID-19
05:25"Очищение от русских": в Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе
05:17В Бельгии женщина умерла, заразившись сразу двумя штаммами коронавируса
05:11Ученый РАН обратился к россиянам по поводу "чипирования" из-за COVID-19
04:15Нарколог объяснил, почему не стоит пить перед телевизором
04:13Ученый оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма COVID-19
03:36Кинолог рассказал, как продлить жизнь собаке
03:15В США подтвердили данные об атаке на американских военных в Сирии
03:15Эксперт дал совет, как стать незаметным для мошенников
02:53Боррель призвал Евросоюз реагировать на "вакцинную дипломатию" России
02:48В Сирии заявили о взрыве на военной базе США
02:29Врач назвала признак рака, встречающийся у мужчин
02:15Названы причины отказа в материнском капитале
02:15Врач рассказал, как обнулить "российский" штамм коронавируса
02:08Американские войска попали под обстрел на востоке Сирии
01:42Минтруд назвал условие начисления еще одного пособия беременным
Лента новостейМолния