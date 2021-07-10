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В Нигерии в результате нападения погибли не менее 42 человек
В Нигерии в результате нападения погибли не менее 42 человек - РИА Новости, 10.07.2021
В Нигерии в результате нападения погибли не менее 42 человек
По меньшей мере 42 человека погибли в результате нападения бандитов в штате Замфара на северо-западе Нигерии, сообщает местная газета Punch. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T04:55
2021-07-10T04:55
2021-07-10T04:59
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. По меньшей мере 42 человека погибли в результате нападения бандитов в штате Замфара на северо-западе Нигерии, сообщает местная газета Punch.Как сообщается, нападения произошли в пяти населенных пунктах в районе Фару в четверг вечером. По словам местного жителя, бандиты приехали более чем на 100 мотоциклах, они открыли беспорядочную стрельбу по людям, сжигали дома и продовольственные магазины.При этом представитель полиции штата подтвердил газете сообщения лишь о 35 жертвах.
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нигерия, в мире
В Нигерии в результате нападения погибли не менее 42 человек
04:55 10.07.2021 (обновлено: 04:59 10.07.2021)
На северо-западе Нигерии в результате нападения погибли не менее 42 человек