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Остаться в живых: российский юг после стихийных наводнений

Остаться в живых: российский юг после стихийных наводнений - РИА Новости, 10.07.2021

Остаться в живых: российский юг после стихийных наводнений

В начале июля на юге России выпало рекордное количество осадков. Реки вышли из берегов, затопив населенные пункты и дома.

2021-07-10T09:38

2021-07-10T09:38

2021-07-10T09:38

краснодарский край

видео

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В Крыму и Краснодарском крае был объявлен режим ЧС. Погибло не менее 11 человек.Лишь спустя неделю ситуация начала стабилизироваться, вода стала постепенно уходить. На данный момент местные жители разбирают завалы на дорогах и стараются привести свои жилища и то, что осталось от их имущества, в порядок.

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Остаться в живых: российский юг после стихийных наводнений В начале июля на юге России выпало рекордное количество осадков. Реки вышли из берегов, затопив населенные пункты и дома. В Крыму и Краснодарском крае был объявлен режим ЧС. Погибло не менее 11 человек. Лишь спустя неделю ситуация начала стабилизироваться, вода стала постепенно уходить. На данный момент местные жители разбирают завалы на дорогах и стараются привести свои жилища и то, что осталось от их имущества, в порядок. 2021-07-10T09:38 true PT2M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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