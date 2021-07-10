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Остаться в живых: российский юг после стихийных наводнений
Остаться в живых: российский юг после стихийных наводнений - РИА Новости, 10.07.2021
Остаться в живых: российский юг после стихийных наводнений
В начале июля на юге России выпало рекордное количество осадков. Реки вышли из берегов, затопив населенные пункты и дома.
2021-07-10T09:38
2021-07-10T09:38
2021-07-10T09:38
краснодарский край
видео
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В Крыму и Краснодарском крае был объявлен режим ЧС. Погибло не менее 11 человек.Лишь спустя неделю ситуация начала стабилизироваться, вода стала постепенно уходить. На данный момент местные жители разбирают завалы на дорогах и стараются привести свои жилища и то, что осталось от их имущества, в порядок.
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Остаться в живых: российский юг после стихийных наводнений
В начале июля на юге России выпало рекордное количество осадков. Реки вышли из берегов, затопив населенные пункты и дома. В Крыму и Краснодарском крае был объявлен режим ЧС. Погибло не менее 11 человек.
Лишь спустя неделю ситуация начала стабилизироваться, вода стала постепенно уходить. На данный момент местные жители разбирают завалы на дорогах и стараются привести свои жилища и то, что осталось от их имущества, в порядок.
2021-07-10T09:38
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PT2M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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видео, краснодарский край, видео
Остаться в живых: российский юг после стихийных наводнений
В начале июля на юге России выпало рекордное количество осадков. Реки вышли из берегов, затопив населенные пункты и дома.
2021-07-10T09:38
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PT2M55S
Остаться в живых: российский юг после стихийных наводнений
В начале июля на юге России выпало рекордное количество осадков. Реки вышли из берегов, затопив населенные пункты и дома.