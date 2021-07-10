https://ria.ru/20210710/nalog-1740755119.html

В G20 поддержали введение налога на доходы транснациональных корпораций

В G20 поддержали введение налога на доходы транснациональных корпораций - РИА Новости, 10.07.2021

В G20 поддержали введение налога на доходы транснациональных корпораций

Участники встречи министров финансов и глав центробанков стран "большой двадцатки", которая состоялась в итальянской Венеции, поддержали проведение... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T19:41

2021-07-10T19:41

2021-07-10T19:41

оэср

большая двадцатка

венеция

экономика

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РИМ, 10 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Участники встречи министров финансов и глав центробанков стран "большой двадцатки", которая состоялась в итальянской Венеции, поддержали проведение международной налоговой реформы, предусматривающей введение минимального налога на доходы транснациональных корпораций."После многих лет дискуссий и на основе прогресса, достигнутого в прошлом году, мы достигли исторического соглашения о более стабильной и справедливой международной налоговой архитектуре", - говорится в коммюнике по итогам трехдневного мероприятия.В начале июля Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила о том, что более 100 стран присоединились к инициативе по реформе международной налоговой системы, которую участники организации готовили на протяжении последнего десятилетия. ОЭСР отмечает, что из рабочей группы в составе 139 участников к инициативе присоединились 130 государств и территорий. Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят до октября 2021 года.Страны G20 в коммюнике пригласили поддержать инициативу ещё не присоединившиеся к ней страны с тем, чтобы согласовать окончательные ее элементы к следующей встрече министров в октябре."Мы поддерживаем ключевые компоненты двух основных принципов перераспределения прибылей международных корпораций и эффективного глобального минимального налога", - говорится в коммюнике.

https://ria.ru/20210617/nalog-1737417968.html

https://ria.ru/20210702/levon-1739609041.html

венеция

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оэср, большая двадцатка, венеция, экономика