https://ria.ru/20210710/muzei-1740642628.html

Художники рассказывают о прошлом Тамани на выставке "De Profundis"

Художники рассказывают о прошлом Тамани на выставке "De Profundis" - РИА Новости, 10.07.2021

Художники рассказывают о прошлом Тамани на выставке "De Profundis"

Проект про археологическое прошлое Таманского полуострова "De Profundis. Выставка уместного искусства" открылся в станице "Голубицкая" в Краснодарском крае. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T06:53

2021-07-10T06:53

2021-07-10T06:53

культура

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таманский полуостров

краснодарский край

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Проект про археологическое прошлое Таманского полуострова "De Profundis. Выставка уместного искусства" открылся в станице "Голубицкая" в Краснодарском крае.На ней представлены работы Леонида Баталова, Гриши Брускина, микро-арт-группы "Город Устинов", Константина Звездочетова, Ирины Наховой и группы ХУ. Куратор выставки — Андрей Ерофеев."Куратор начинает в "Голубицком" работу с территорией и по маршруту, проложенному в виноградниках, ведет нас к сайт-специфичным, созданным специально для выставки и этого пространства, художественным проектам, по-разному конструирующим образы прошлого: образы, которые в равной степени строятся на археологических доказательствах, исторических исследованиях, народной или авторской мифологии", — говорит главный куратор Фонда искусства "Голубицкое" Алиса Багдонайте.Экспонатами стали археологические находки и современные произведения. В итоге одна часть выставки имеет вид экспозиции этнографического музея, другая — археологического лагеря с ямами раскопов.Так, инсталляция Гриши Брускина "Коллекция археолога" — это покрытые патиной бронзовые советские истуканы. Они смотрятся в глубине раскопа как отечественная античность. Ирина Нахова маскирует свои работы под находки археологов: те якобы сумели распознать в диспозиции костей животных знаменитые гексаграммы И-Цзин — доказательство буддистского и конфуцианского присутствия на полуострове."Пляжные находки" микро-арт-группы "Город Устинов" и предметы "Некрополя" группы ХУ выставляют художника не творцом, а собирателем чужих предметов. Инсталляция группы ХУ "Надувные колонны" выглядит как руинированный портик античного храма — узнаваемого местного архитектурного декора. А внушительный макет станицы Голубицкой, в разрезе представляющий ее наземную и подземную части, создала группировка ЗИП, Константина Звездочетова и Леонида Баталова.Единственный памятник новейшей эстетики на выставке — минималистская инсталляция Петра Белого. Ее непросто отличить от кучи строительного мусора.Выставка будет открыта с 10 июля до 26 сентября.

https://ria.ru/20210616/muzei-1737127844.html

таманский полуостров

краснодарский край

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новости культуры, музеи, таманский полуостров, краснодарский край