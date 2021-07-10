Художники рассказывают о прошлом Тамани на выставке "De Profundis"
© Фонд искусства "Голубицкое"Александр Мареев. "Копии альбома неизвестного автора "Гуверчин в акварелях французского путешественника .1760-70-е годы". Бумага, акварель. 2021
© Фонд искусства "Голубицкое"
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Проект про археологическое прошлое Таманского полуострова "De Profundis. Выставка уместного искусства" открылся в станице "Голубицкая" в Краснодарском крае.
На ней представлены работы Леонида Баталова, Гриши Брускина, микро-арт-группы "Город Устинов", Константина Звездочетова, Ирины Наховой и группы ХУ. Куратор выставки — Андрей Ерофеев.
"Куратор начинает в "Голубицком" работу с территорией и по маршруту, проложенному в виноградниках, ведет нас к сайт-специфичным, созданным специально для выставки и этого пространства, художественным проектам, по-разному конструирующим образы прошлого: образы, которые в равной степени строятся на археологических доказательствах, исторических исследованиях, народной или авторской мифологии", — говорит главный куратор Фонда искусства "Голубицкое" Алиса Багдонайте.
Экспонатами стали археологические находки и современные произведения. В итоге одна часть выставки имеет вид экспозиции этнографического музея, другая — археологического лагеря с ямами раскопов.
Так, инсталляция Гриши Брускина "Коллекция археолога" — это покрытые патиной бронзовые советские истуканы. Они смотрятся в глубине раскопа как отечественная античность. Ирина Нахова маскирует свои работы под находки археологов: те якобы сумели распознать в диспозиции костей животных знаменитые гексаграммы И-Цзин — доказательство буддистского и конфуцианского присутствия на полуострове.
© Фото : фонд искусства "Голубицкое"Гриша Брускин. "Коллекция археолога". Бронза. 2013. Фотографии проекта Гриши Брускина в "Ударнике"
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Гриша Брускин. "Коллекция археолога". Бронза. 2013. Фотографии проекта Гриши Брускина в "Ударнике"
© Фото : фонд искусства "Голубицкое"
© Фонд искусства "Голубицкое"Группа ХУ. "Надувные колонны". Эскиз. 2021
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Группа ХУ. "Надувные колонны". Эскиз. 2021
© Фонд искусства "Голубицкое"
© Фонд искусства "Голубицкое"Микротерритория "Город Устинов". "Без названия / Археологический корень". Рис. Т. Азаренко. 2021
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Микротерритория "Город Устинов". "Без названия / Археологический корень". Рис. Т. Азаренко. 2021
© Фонд искусства "Голубицкое"
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Гриша Брускин. "Коллекция археолога". Бронза. 2013. Фотографии проекта Гриши Брускина в "Ударнике"
© Фото : фонд искусства "Голубицкое"
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Группа ХУ. "Надувные колонны". Эскиз. 2021
© Фонд искусства "Голубицкое"
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Микротерритория "Город Устинов". "Без названия / Археологический корень". Рис. Т. Азаренко. 2021
© Фонд искусства "Голубицкое"
"Пляжные находки" микро-арт-группы "Город Устинов" и предметы "Некрополя" группы ХУ выставляют художника не творцом, а собирателем чужих предметов. Инсталляция группы ХУ "Надувные колонны" выглядит как руинированный портик античного храма — узнаваемого местного архитектурного декора. А внушительный макет станицы Голубицкой, в разрезе представляющий ее наземную и подземную части, создала группировка ЗИП, Константина Звездочетова и Леонида Баталова.
Единственный памятник новейшей эстетики на выставке — минималистская инсталляция Петра Белого. Ее непросто отличить от кучи строительного мусора.
Выставка будет открыта с 10 июля до 26 сентября.