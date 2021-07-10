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Культура
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Художники рассказывают о прошлом Тамани на выставке "De Profundis"
Художники рассказывают о прошлом Тамани на выставке "De Profundis" - РИА Новости, 10.07.2021
Художники рассказывают о прошлом Тамани на выставке "De Profundis"
Проект про археологическое прошлое Таманского полуострова "De Profundis. Выставка уместного искусства" открылся в станице "Голубицкая" в Краснодарском крае. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T06:53
2021-07-10T06:53
культура
новости культуры
музеи
таманский полуостров
краснодарский край
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Проект про археологическое прошлое Таманского полуострова "De Profundis. Выставка уместного искусства" открылся в станице "Голубицкая" в Краснодарском крае.На ней представлены работы Леонида Баталова, Гриши Брускина, микро-арт-группы "Город Устинов", Константина Звездочетова, Ирины Наховой и группы ХУ. Куратор выставки — Андрей Ерофеев."Куратор начинает в "Голубицком" работу с территорией и по маршруту, проложенному в виноградниках, ведет нас к сайт-специфичным, созданным специально для выставки и этого пространства, художественным проектам, по-разному конструирующим образы прошлого: образы, которые в равной степени строятся на археологических доказательствах, исторических исследованиях, народной или авторской мифологии", — говорит главный куратор Фонда искусства "Голубицкое" Алиса Багдонайте.Экспонатами стали археологические находки и современные произведения. В итоге одна часть выставки имеет вид экспозиции этнографического музея, другая — археологического лагеря с ямами раскопов.Так, инсталляция Гриши Брускина "Коллекция археолога" — это покрытые патиной бронзовые советские истуканы. Они смотрятся в глубине раскопа как отечественная античность. Ирина Нахова маскирует свои работы под находки археологов: те якобы сумели распознать в диспозиции костей животных знаменитые гексаграммы И-Цзин — доказательство буддистского и конфуцианского присутствия на полуострове."Пляжные находки" микро-арт-группы "Город Устинов" и предметы "Некрополя" группы ХУ выставляют художника не творцом, а собирателем чужих предметов. Инсталляция группы ХУ "Надувные колонны" выглядит как руинированный портик античного храма — узнаваемого местного архитектурного декора. А внушительный макет станицы Голубицкой, в разрезе представляющий ее наземную и подземную части, создала группировка ЗИП, Константина Звездочетова и Леонида Баталова.Единственный памятник новейшей эстетики на выставке — минималистская инсталляция Петра Белого. Ее непросто отличить от кучи строительного мусора.Выставка будет открыта с 10 июля до 26 сентября.
https://ria.ru/20210616/muzei-1737127844.html
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новости культуры, музеи, таманский полуостров, краснодарский край

Художники рассказывают о прошлом Тамани на выставке "De Profundis"

06:53 10.07.2021
 
© Фонд искусства "Голубицкое"Александр Мареев. "Копии альбома неизвестного автора "Гуверчин в акварелях французского путешественника .1760-70-е годы". Бумага, акварель. 2021
Александр Мареев. Копии альбома неизвестного автора Гуверчин в акварелях французского путешественника .1760-70-е годы. Бумага, акварель. 2021
© Фонд искусства "Голубицкое"
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Проект про археологическое прошлое Таманского полуострова "De Profundis. Выставка уместного искусства" открылся в станице "Голубицкая" в Краснодарском крае.
На ней представлены работы Леонида Баталова, Гриши Брускина, микро-арт-группы "Город Устинов", Константина Звездочетова, Ирины Наховой и группы ХУ. Куратор выставки — Андрей Ерофеев.
"Куратор начинает в "Голубицком" работу с территорией и по маршруту, проложенному в виноградниках, ведет нас к сайт-специфичным, созданным специально для выставки и этого пространства, художественным проектам, по-разному конструирующим образы прошлого: образы, которые в равной степени строятся на археологических доказательствах, исторических исследованиях, народной или авторской мифологии", — говорит главный куратор Фонда искусства "Голубицкое" Алиса Багдонайте.
Экспонатами стали археологические находки и современные произведения. В итоге одна часть выставки имеет вид экспозиции этнографического музея, другая — археологического лагеря с ямами раскопов.
Так, инсталляция Гриши Брускина "Коллекция археолога" — это покрытые патиной бронзовые советские истуканы. Они смотрятся в глубине раскопа как отечественная античность. Ирина Нахова маскирует свои работы под находки археологов: те якобы сумели распознать в диспозиции костей животных знаменитые гексаграммы И-Цзин — доказательство буддистского и конфуцианского присутствия на полуострове.
© Фото : фонд искусства "Голубицкое"Гриша Брускин. "Коллекция археолога". Бронза. 2013. Фотографии проекта Гриши Брускина в "Ударнике"
Гриша Брускин. Коллекция археолога. Бронза. 2013. Фотографии проекта Гриши Брускина в Ударнике
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Гриша Брускин. "Коллекция археолога". Бронза. 2013. Фотографии проекта Гриши Брускина в "Ударнике"
© Фото : фонд искусства "Голубицкое"
© Фонд искусства "Голубицкое"Группа ХУ. "Надувные колонны". Эскиз. 2021
Группа ХУ. Надувные колонны. Эскиз. 2021
2 из 3
Группа ХУ. "Надувные колонны". Эскиз. 2021
© Фонд искусства "Голубицкое"
© Фонд искусства "Голубицкое"Микротерритория "Город Устинов". "Без названия / Археологический корень". Рис. Т. Азаренко. 2021
Микротерритория Город Устинов. Без названия / Археологический корень. Рис. Т. Азаренко. 2021
3 из 3
Микротерритория "Город Устинов". "Без названия / Археологический корень". Рис. Т. Азаренко. 2021
© Фонд искусства "Голубицкое"
1 из 3
Гриша Брускин. "Коллекция археолога". Бронза. 2013. Фотографии проекта Гриши Брускина в "Ударнике"
© Фото : фонд искусства "Голубицкое"
2 из 3
Группа ХУ. "Надувные колонны". Эскиз. 2021
© Фонд искусства "Голубицкое"
3 из 3
Микротерритория "Город Устинов". "Без названия / Археологический корень". Рис. Т. Азаренко. 2021
© Фонд искусства "Голубицкое"
"Пляжные находки" микро-арт-группы "Город Устинов" и предметы "Некрополя" группы ХУ выставляют художника не творцом, а собирателем чужих предметов. Инсталляция группы ХУ "Надувные колонны" выглядит как руинированный портик античного храма — узнаваемого местного архитектурного декора. А внушительный макет станицы Голубицкой, в разрезе представляющий ее наземную и подземную части, создала группировка ЗИП, Константина Звездочетова и Леонида Баталова.
Единственный памятник новейшей эстетики на выставке — минималистская инсталляция Петра Белого. Ее непросто отличить от кучи строительного мусора.
Выставка будет открыта с 10 июля до 26 сентября.
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