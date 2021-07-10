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Синоптик заявил, что в Москве "сорвет крышку парникового котла"
Синоптик заявил, что в Москве "сорвет крышку парникового котла" - РИА Новости, 11.07.2021
Синоптик заявил, что в Москве "сорвет крышку парникового котла"
В следующие выходные в Москве ожидаются ливни и грозы, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-10T16:52
2021-07-11T00:13
россия
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В следующие выходные в Москве ожидаются ливни и грозы, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.При этом кучево-дождевые облака во второй половине недели только немного освежат воздух — до плюс 25-30 к воскресенью.Синоптик добавил, что действие блокирующего антициклона в общей сложности продлится две недели. По статистике, такие антициклоны-долгожители встречаются очень редко — всего лишь в одном проценте случаев.В последней декаде июля вероятность осадков вырастет, дожди прогнозируются кратковременные — выпадет около половины положенной нормы, примерно 15-20 миллиметров осадков. "Ну а значит июль-2021 впишет себя в летопись как один из самых засушливых за последние 55 лет и может войти в пятерку или даже тройку рекордсменов", — добавил Тишковец.Жара на большей части европейской России, по его словам, продлится еще неделю. В Москве ночами будет не ниже плюс 16-21, а днем — до 30-35 градусов.А 13, 15 и 16 июля столицу ждут три тепловых рекорда подряд. Таким образом, отметил синоптик, падут прежние достижения 1936 года, когда было плюс 32,4, 1951-го — плюс 33,2 и 2010-го — плюс 33,6.
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россия, евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество
Синоптик заявил, что в Москве "сорвет крышку парникового котла"
16:52 10.07.2021 (обновлено: 00:13 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюди у витрины ГУМа на Красной площади в Москве
Люди у витрины ГУМа на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Синоптик центра "Фобос" пообещал существенные ливни и грозы в Москве в следующие выходные

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В следующие выходные в Москве ожидаются ливни и грозы, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Крышку парникового котла все-таки сорвет в следующие выходные, когда наконец-то прошумят первые существенные мозаичные ливни и грозы", — сказал он.

При этом кучево-дождевые облака во второй половине недели только немного освежат воздух — до плюс 25-30 к воскресенью.
Синоптик добавил, что действие блокирующего антициклона в общей сложности продлится две недели. По статистике, такие антициклоны-долгожители встречаются очень редко — всего лишь в одном проценте случаев.
В последней декаде июля вероятность осадков вырастет, дожди прогнозируются кратковременные — выпадет около половины положенной нормы, примерно 15-20 миллиметров осадков.
"Ну а значит июль-2021 впишет себя в летопись как один из самых засушливых за последние 55 лет и может войти в пятерку или даже тройку рекордсменов", — добавил Тишковец.
Жара на большей части европейской России, по его словам, продлится еще неделю. В Москве ночами будет не ниже плюс 16-21, а днем — до 30-35 градусов.
А 13, 15 и 16 июля столицу ждут три тепловых рекорда подряд. Таким образом, отметил синоптик, падут прежние достижения 1936 года, когда было плюс 32,4, 1951-го — плюс 33,2 и 2010-го — плюс 33,6.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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