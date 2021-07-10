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В Москве и области повысили уровень погодной опасности из-за жары

В Москве и области повысили уровень погодной опасности из-за жары - РИА Новости, 10.07.2021

В Москве и области повысили уровень погодной опасности из-за жары

Гидрометцентр объявил в субботу оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T13:43

2021-07-10T13:43

2021-07-10T13:43

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в субботу оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее в субботу был объявлен желтый уровень погодной опасности."Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Отмечается, что столицу и область ждет аномально жаркая погода, температура будет выше нормы на семь и более градусов. Предупреждение по Москве будет действовать до 19:00 10 июля, а также с 12:00 11 июля до 19:00 11 июля. В Подмосковье предупреждение действует до 13:00 12 июля.

https://ria.ru/20210710/zhara-1740706657.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество