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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 10.07.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Погода без осадков с температурой до плюс 34 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T09:59
2021-07-10T09:59
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Погода без осадков с температурой до плюс 34 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик добавил, что давление постепенно понизится, к вечеру оно составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.Как сообщалось ранее, в "Фобосе" прогнозируют, что жаркая погода в Москве с температурой выше 31 градуса сохранится как минимум всю следующую неделю, а скорее всего, и до начала третьей декады июля, во второй половине следующей недели появится вероятность кратковременных дождей и гроз.
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михаил леус, москва, московская область (подмосковье), общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
09:59 10.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие в музее-заповеднике "Царицыно"
Отдыхающие в музее-заповеднике Царицыно - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Синоптик центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в субботу

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Погода без осадков с температурой до плюс 34 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погода в столице без существенных изменений, она остаётся под влиянием антициклона. Переменная облачность, без осадков, температура воздуха в Москве плюс 32-34, плюс 30-35 в Подмосковье. Северный ветер, несильный, от 2 до 7 метров в секунду его скорость", - рассказал Леус.
Синоптик добавил, что давление постепенно понизится, к вечеру оно составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
Как сообщалось ранее, в "Фобосе" прогнозируют, что жаркая погода в Москве с температурой выше 31 градуса сохранится как минимум всю следующую неделю, а скорее всего, и до начала третьей декады июля, во второй половине следующей недели появится вероятность кратковременных дождей и гроз.
Женщина на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
Вчера, 09:39
Жара в Москве может продлиться до начала третьей декады июля
 
Михаил ЛеусМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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