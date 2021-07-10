https://ria.ru/20210710/moskva-1740707991.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 10.07.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Погода без осадков с температурой до плюс 34 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T09:59

2021-07-10T09:59

2021-07-10T09:59

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Погода без осадков с температурой до плюс 34 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик добавил, что давление постепенно понизится, к вечеру оно составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.Как сообщалось ранее, в "Фобосе" прогнозируют, что жаркая погода в Москве с температурой выше 31 градуса сохранится как минимум всю следующую неделю, а скорее всего, и до начала третьей декады июля, во второй половине следующей недели появится вероятность кратковременных дождей и гроз.

https://ria.ru/20210710/zhara-1740706657.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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михаил леус, москва, московская область (подмосковье), общество