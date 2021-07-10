https://ria.ru/20210710/moskva-1740707991.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 10.07.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Погода без осадков с температурой до плюс 34 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T09:59
2021-07-10T09:59
2021-07-10T09:59
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739755945_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea4314e9de0f3079d9489cda158eda68.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Погода без осадков с температурой до плюс 34 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик добавил, что давление постепенно понизится, к вечеру оно составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.Как сообщалось ранее, в "Фобосе" прогнозируют, что жаркая погода в Москве с температурой выше 31 градуса сохранится как минимум всю следующую неделю, а скорее всего, и до начала третьей декады июля, во второй половине следующей недели появится вероятность кратковременных дождей и гроз.
https://ria.ru/20210710/zhara-1740706657.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739755945_341:427:2503:2048_1920x0_80_0_0_0d5cc856b57b4f0123d319802cca3e67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, москва, московская область (подмосковье), общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в субботу