https://ria.ru/20210710/melnichenko-1740614701.html

Олег Мельниченко: Пензенская область ищет талантливых управленцев

Олег Мельниченко: Пензенская область ищет талантливых управленцев - РИА Новости, 10.07.2021

Олег Мельниченко: Пензенская область ищет талантливых управленцев

Со дня назначения врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко прошло 100 дней. В интервью РИА Новости он рассказал о доверии жителей, критериях... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T10:00

2021-07-10T10:00

2021-07-10T10:06

пензенская область

россия

олег мельниченко

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Со дня назначения врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко прошло 100 дней. В интервью РИА Новости он рассказал о доверии жителей, критериях подбора кадров, развитии внутреннего туризма, а также о том, как справился с ситуацией после незапланированной смены власти в регионе и какие направления выбрал для развития субъекта РФ. - Олег Владимирович, 5 июля исполнилось 100 дней с момента вашего вступления в должность врио главы Пензенской области. Сложно работать на месте губернатора, освобожденного от должности в связи с утратой доверия? На ваш взгляд, за эти три месяца вам удалось заслужить доверие жителей региона?- Есть такое понятие как "региональный социальный пессимизм". Он усугубляется не только проявлениями коррупции, но и путём умножения годами нерешаемых проблем. Мне как коренному пензенцу обидно, что такая ситуация сложилась в моём родном регионе. И я искренне хочу ситуацию эту изменить. Чтобы Пензенская область звучала как лидер аграрного и промышленного производства, как территория бурного развития бизнеса, как поэтический край, где вырос Лермонтов, родились писатель Куприн и историк Ключевский. Как малая родина мужественных людей, таких как дважды Герой Советского Союза Василий Глазунов, и ярких самородков, как народная певица Лидия Русланова. Это мой край, и я сделаю всё, чтобы он смог проявить лучшее, что накоплено многими поколениями талантливых и трудолюбивых моих земляков.Что такое доверие людей? Это довольно тонкая субстанция, которая складывается из многих составляющих. В первую очередь, из умения лидера держать своё слово. Я стремлюсь исполнять это правило. К тому же добавлю, что доверие рождается там, где люди понимают, что они не пешки в чужой игре, что и от них зависит развитие города или посёлка, в котором живут.Вступив в должность врио губернатора, обещал перезагрузку системы управления. На данный момент на этом пути уже сделано несколько серьёзных шагов – созданы общественные советы по инновациям и инвестициям, по развитию гражданского общества. Запущен кадровый проект "Пензенская область - регион возможностей". - Какие именно кадры вы ищете? Какой процент должен быть местных управленцев, а какой приезжих? Могут ли в Пензенской области появиться 25-летние министры? Или необычные министерства – например, министерство счастья?- Ищем талантливых управленцев для привлечения их к работе на руководящих должностях. Возраст – от 24 до 55 лет. Задача – создать эффективный социальный лифт, чтобы активные и амбициозные люди не покидали регион, могли здесь и сейчас найти применение своим способностям. Уверен, что в нашей области таких людей достаточно. Будем рады и талантам из других субъектов. Мое убеждение – главным критерием при отборе на должности должны быть не кумовство и протежирование, а профессионализм и способность к самообучению. Человек с такими данными освоит и новые направления деятельности. Его не нужно подстёгивать, если он является самодостаточной личностью, умеющей работать на общий результат. И представьте, что объявленный нами кадровый конкурс только за первую неделю набрал около 3 тысяч зарегистрированных участников. Это свидетельствует о том, что запрос на обновление в Пензенской области очень высок.Что касается министерства счастья – это только фигура речи. Задача всех пензенских министерств - работать так, чтобы жители нашего региона были счастливы.- После назначения на пост врио губернатора вы завели страницу в Instagram, а до этого в соцсетях не регистрировались. Как планируете использовать её, будете ли отвечать на вопросы в "личке"?- Должности, которые я занимал прежде, не подразумевали публичных функций. Соответственно, в социальных сетях не было необходимости.Как должностное лицо, глава субъекта Федерации я обязан держать прямую связь с населением. С этой точки зрения аккаунты – весьма полезный инструмент. При этом они отнимают огромное количество времени. В сутки приходят до 300 обращений. Не буду лукавить, честно скажу, что у меня есть помощники, которые занимаются обработкой информации, поступающей от граждан, и реагированием на просьбы – оперативно перенаправляют сообщения в министерства и ведомства с целью решения озвученных людьми проблем, контролируют достижение результата. Лично просматриваю соцсети два раза в сутки – утром и вечером. Чтобы понять, что волнует наших граждан сегодня. Вступать в полемику и отвечать на комментарии нет времени просто физически – иначе надо бросить работу. Думаю, для людей важнее, чтобы я исполнял свои функции как врио губернатора, а не переписывался с ними в соцсетях и ставил "лайки" под их замечаниями.- Дошла ли, на ваш взгляд, до региона третья волна коронавируса? Считаете ли, что достаточно уже введенных ограничений или возможны ужесточения? Рассматриваете ли введение принудительной вакцинации для отдельных категорий?- Тема коронавируса, к сожалению, продолжает оставаться в топе самых резонансных. И изменить ситуацию можно только путём активной и массовой вакцинации. В любом случае всё зависит от эпидемиологической ситуации и выводов, которые делают специалисты. И относительно ограничительных мер, и по поводу обязательности вакцинирования отдельных категорий граждан – эти решения принимает главный санитарный врач. При этом, конечно, никто не будет заставлять человека делать прививку. Это даже не обсуждается.- Устраивают ли вас темпы вакцинации в регионе? - Мы значительно нарастили темп прививочной кампании за две последних недели – увеличили количество медицинских работников, которые проводят вакцинацию граждан, в торговых центрах открываем дополнительные площадки. Повышение уровня доступности вакцины от коронавируса сработало – количество желающих сделать прививки существенно возросло. На сегодняшний день мы прививаем в среднем по 5 тысяч человек в сутки. Для нашего региона это неплохой темп вакцинирования. Первым компонентом привито более 220 тысяч человек, завершили вакцинацию полностью 149 520 жителей региона.Что касается продолжения борьбы с ковидом, на этой неделе в регионе приняты меры по выделению дополнительных финансовых средств на закупку медицинского оборудования. Из 164 миллионов рублей 32 миллиона мы направляем на приобретение компьютерного томографа для Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Свыше 100 миллионов потратим на закупку четырёх кислородных станций.С 1 июля дополнительно направили 11 автомобилей в городскую поликлинику, что позволило улучшить работу с больными коронавирусом, которые лечатся на дому.- Вы сами недавно ревакцинировались, это было ваше личное решение или были какие-то рекомендации федерального центра губернаторскому корпусу? Следите за антителами после ревакцинации, много их?- Рекомендаций не было. Это мое осознанное решение. Пока еще рано следить за антителами, но спустя две-три недели после второй прививки проверю.- Как вы считаете, может ли Пензенская область конкурировать с такими сильными соседями, как Татарстан, Нижегородская или Самарская области?- Уже конкурирует. И по многим параметрам добивается лидирующих позиций в Приволжском федеральном округе. Например, по урожайности зерновых Пензенская область на протяжении последних лет занимает либо первое место в ПФО, либо входит в тройку лидеров. Недавно Фонд развития гражданского общества на основе данных Росстата представил рейтинг – Пензенская область признана одним из трёх лучших регионов России по экономической устойчивости. Это итоги первого квартала текущего года. Рядом с нами – Москва и Курская область. Рейтингом учитывались долги региона, положительная динамика реального сектора экономики и эффективная политика по восстановлению социально-экономической ситуации в регионе после коронавируса.Мы работаем над увеличением доходной части бюджета. Привлекаем инвесторов. А это – новые рабочие места, зарплата и социальный пакет для жителей региона. Налоги в бюджет. Считаю, что важными являются не только новые проекты в сфере промышленности, но и развитие действующих предприятий, где заняты тысячи и тысячи людей. В Пензенской области динамично развивается мебельное производство. С потенциальными инвесторами ведется работа по созданию на территории области собственного производства ДСП. В частности, компания "Кроношпан" реализует инвестиционный проект по расширению производства плит на территории "Чаадаевского завода ДСП". Также инвестору предложена ещё одна площадка в Бессоновском районе.- Сейчас активно развивается внутренний туризм. Почему россиянам стоит приехать в Пензенскую область? Что может предложить туристам регион, чем заинтересовать желающих провести отпуск? Как планируете развивать эту сферу? - Акцент делаем на событийном туризме. У нас очень много интересных, ярких, молодёжных фестивалей, событий международных и всероссийских. Образовательный форум "Сурские ласточки" собирает студентов многих стран. На площадках комфортабельных, отлично технически оснащённых – киноконцертного зала и филармонии проводим международный фестиваль джазовой музыки Jazz May Penza. На бескрайних просторах Сурского края – многочисленные этнические и фольклорные фестивали, такие как "ДаншиноFEST" или "Сурский Яръ", "Тихвинская ярмарка" в усадьбе Радищева, где собираются мастера народных ремёсел, или всероссийский историко-культурный фестиваль "Золотарёвское городище – перекрёсток цивилизаций", где дают бои на мечах. Событиям эпохи Отечественной войны 1812 года посвящён всероссийский военно-исторический фестиваль "Марсово поле". На сентябрь запланирован XII открытый фестиваль творчества Ивана Мозжухина "Прикоснуться к великому". Надеюсь, эпидемиологические ограничения к этому моменту будут сняты. Несмотря на пандемию, которая отменила массовые мероприятия, в Пензенской области продолжают работать музеи – например, "Тарханы" – колыбель Михаила Лермонтова. Или Дом Куприна. Открыт для посещения малыми группами монастырь с таинственными пещерами в Наровчате. Картинная галерея в Пензе, где хранятся работы знаменитых передвижников и портреты внучек Натальи Гончаровой-Пушкиной-Ланской – сестёр Араповых. Музей Мейерхольда. Музей спорта, где собраны экспозиции, посвящённые нашим олимпийским чемпионам.Мы создаём туристическо-рекреационный кластер, включающий в себя вышеупомянутый уникальный историко-археологический памятник "Золотарёвское городище". 350 миллионов рублей выделяем на реставрацию исторического здания планетария. Принято решение о реконструкции музея стекла и хрусталя в Никольске. Эти объекты также станут современными, интерактивными. Модернизируем инфраструктуру, чтобы посещение достопримечательностей нашего края было легкодоступным, комфортным и приятным для наших гостей.

https://ria.ru/20210629/upravlentsy-1739133880.html

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https://ria.ru/20210709/popova-1740606139.html

https://ria.ru/20210709/revaktsinatsiya-1740533175.html

https://ria.ru/20210304/turizm-1599902550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег мельниченко