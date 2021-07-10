https://ria.ru/20210710/mamonov-1740720130.html

Состояние Мамонова улучшилось

Состояние Мамонова улучшилось - РИА Новости, 10.07.2021

Состояние Мамонова улучшилось

Состояние актера и музыканта Петра Мамонова улучшилось, сообщила РИА Новости его супруга Ольга. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T12:23

2021-07-10T12:23

2021-07-10T14:01

культура

коронавирус в россии

звуки му

москва

петр мамонов

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Состояние актера и музыканта Петра Мамонова улучшилось, сообщила РИА Новости его супруга Ольга.О том, что 70-летний артист находится реанимации больницы в Коммунарке, стало известно 1 июля. У Мамонова диагностировали COVID-19, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.Петр Мамонов — известный рок-музыкант, поэт и актер, основатель и лидер музыкального коллектива "Звуки Му". За карьеру он выпустил более десятка студийных альбомов, а также сыграл порядка 20 ролей в кино. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/mamonov-1740341202.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, звуки му, москва, петр мамонов