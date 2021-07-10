Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210710/mamonov-1740720130.html
Состояние Мамонова улучшилось
Состояние Мамонова улучшилось - РИА Новости, 10.07.2021
Состояние Мамонова улучшилось
Состояние актера и музыканта Петра Мамонова улучшилось, сообщила РИА Новости его супруга Ольга. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T12:23
2021-07-10T14:01
культура
коронавирус в россии
звуки му
москва
петр мамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739538939_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_066dcf764c2706ae34d917d3ff44014c.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Состояние актера и музыканта Петра Мамонова улучшилось, сообщила РИА Новости его супруга Ольга.О том, что 70-летний артист находится реанимации больницы в Коммунарке, стало известно 1 июля. У Мамонова диагностировали COVID-19, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.Петр Мамонов — известный рок-музыкант, поэт и актер, основатель и лидер музыкального коллектива "Звуки Му". За карьеру он выпустил более десятка студийных альбомов, а также сыграл порядка 20 ролей в кино. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/mamonov-1740341202.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739538939_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4ac121920245d1bcc8aaefcc7ced492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, звуки му, москва, петр мамонов
Состояние Мамонова улучшилось
12:23 10.07.2021 (обновлено: 14:01 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМузыкант и актер Петр Мамонов
Музыкант и актер Петр Мамонов - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

Супруга Петра Мамонова рассказала, что его состояние из крайне тяжелого перешло в тяжелое

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Состояние актера и музыканта Петра Мамонова улучшилось, сообщила РИА Новости его супруга Ольга.

"Сегодня десятые сутки его дыхание на ИВЛ, но вчера вечером и сегодня утром врачи впервые сказали, что состояние не крайне тяжелое, а тяжелое", — рассказала она.

О том, что 70-летний артист находится реанимации больницы в Коммунарке, стало известно 1 июля. У Мамонова диагностировали COVID-19, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Петр Мамонов — известный рок-музыкант, поэт и актер, основатель и лидер музыкального коллектива "Звуки Му". За карьеру он выпустил более десятка студийных альбомов, а также сыграл порядка 20 ролей в кино. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.
Музыкант и актер Петр Мамонов - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 20:06В России
Жена Мамонова рассказала, что его начали выводить из искусственной комы
 
КультураКоронавирус в РоссииЗвуки МуМоскваПетр Мамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В Крыму назвали чудовищным цинизмом сценарий Киева по депортации
07:21Ученый назвал причину бессимптомного течения COVID-19
07:15Эксперт назвал оптимальный размер платежа по ипотеке
07:04В Молдавии стартовали досрочные парламентские выборы
06:19Ученый объяснил, от чего зависит количество волн COVID-19
05:25"Очищение от русских": в Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе
05:17В Бельгии женщина умерла, заразившись сразу двумя штаммами коронавируса
05:11Ученый РАН обратился к россиянам по поводу "чипирования" из-за COVID-19
04:15Нарколог объяснил, почему не стоит пить перед телевизором
04:13Ученый оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма COVID-19
03:36Кинолог рассказал, как продлить жизнь собаке
03:15В США подтвердили данные об атаке на американских военных в Сирии
03:15Эксперт дал совет, как стать незаметным для мошенников
02:53Боррель призвал Евросоюз реагировать на "вакцинную дипломатию" России
02:48В Сирии заявили о взрыве на военной базе США
02:29Врач назвала признак рака, встречающийся у мужчин
02:15Названы причины отказа в материнском капитале
02:15Врач рассказал, как обнулить "российский" штамм коронавируса
02:08Американские войска попали под обстрел на востоке Сирии
01:42Минтруд назвал условие начисления еще одного пособия беременным
Лента новостейМолния