https://ria.ru/20210710/mamonov-1740720130.html
Состояние Мамонова улучшилось
Состояние Мамонова улучшилось - РИА Новости, 10.07.2021
Состояние Мамонова улучшилось
Состояние актера и музыканта Петра Мамонова улучшилось, сообщила РИА Новости его супруга Ольга. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T12:23
2021-07-10T12:23
2021-07-10T14:01
культура
коронавирус в россии
звуки му
москва
петр мамонов
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Состояние актера и музыканта Петра Мамонова улучшилось, сообщила РИА Новости его супруга Ольга.О том, что 70-летний артист находится реанимации больницы в Коммунарке, стало известно 1 июля. У Мамонова диагностировали COVID-19, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.Петр Мамонов — известный рок-музыкант, поэт и актер, основатель и лидер музыкального коллектива "Звуки Му". За карьеру он выпустил более десятка студийных альбомов, а также сыграл порядка 20 ролей в кино. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/mamonov-1740341202.html
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коронавирус в россии, звуки му, москва, петр мамонов
Состояние Мамонова улучшилось
12:23 10.07.2021 (обновлено: 14:01 10.07.2021)
Супруга Петра Мамонова рассказала, что его состояние из крайне тяжелого перешло в тяжелое