https://ria.ru/20210710/lekarstvo-1740727458.html
В ГД рассказали, каким должно быть новое антиковидное лекарство "Мир-19"
В ГД рассказали, каким должно быть новое антиковидное лекарство "Мир-19" - РИА Новости, 10.07.2021
В ГД рассказали, каким должно быть новое антиковидное лекарство "Мир-19"
Новое лекарство "Мир-19" против коронавирусной инфекции должно быть не только высокоэффективным, но и недорогим и доступным, написала депутат Госдумы Елена... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T13:59
2021-07-10T13:59
2021-07-10T13:59
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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елена панина
общество
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Новое лекарство "Мир-19" против коронавирусной инфекции должно быть не только высокоэффективным, но и недорогим и доступным, написала депутат Госдумы Елена Панина у себя в Telegram-канале.Ранее Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что планирует завершить II фазу клинических испытаний "Мир-19" к середине августа, после подтверждения эффективности препарат отправят на регистрацию. По данным агентства, препарат будет эффективен против всех штаммов коронавируса: в качестве мишени для препарата выбраны участки генома вируса, которые практически не подвергаются мутациям."Мир-19" – этиотропный препарат, по сути антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Состоит из двух компонентов: действующее вещество - малые интерферирующие РНК и пептид – носитель. Разработчик - "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, сейчас идут исследования препарата.
https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740702076.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, госдума рф, елена панина, общество
В ГД рассказали, каким должно быть новое антиковидное лекарство "Мир-19"
Депутат Панина заявила, что антиковидное лекарство "Мир-19" должно быть эффективным и недорогим