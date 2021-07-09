https://ria.ru/20210709/vaktsina-1740607645.html

В ФМБА рассказали об эффективности препарата от коронавируса "Мир-19"

В ФМБА рассказали об эффективности препарата от коронавируса "Мир-19" - РИА Новости, 09.07.2021

В ФМБА рассказали об эффективности препарата от коронавируса "Мир-19"

Максимально эффективным препарат от коронавируса "Мир-19" будет в первые двое-трое суток после инфицирования, заявили РИА Новости в Федеральном... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T14:01

2021-07-09T14:01

2021-07-09T15:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

вероника скворцова

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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Максимально эффективным препарат от коронавируса "Мир-19" будет в первые двое-трое суток после инфицирования, заявили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве.В ведомстве отметили, что антидот будет актуален для известных штаммов COVID-19, включая британский и индийский."Мир-19" не влияет на геном человека: при его разработке выбрали специфические участки генома вируса, которые отсутствуют в геноме человека. Это делает лекарство абсолютно безопасным для пациентов.Как уточнили в ФМБА, препарат в десять тысяч раз снизил концентрацию вируса у подопытного животного во время эксперимента при помощи активного компонента — малых интерферирующих РНК (миРНК). Он разрушает конкретный участок генома коронавируса, который отвечает за его способность к размножению.Закончить вторую фазу клинических исследований планируют к середине августа. Если эффективность препарата у больных COVID-19 подтвердится, то "Мир-19" подадут на регистрацию."Мир-19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса. Его действие основано на механизме интерференции РНК. Его вводят ингаляционным или интраназальным путем.Препарат состоит двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК — и пептид — носитель. Разработчиком стал "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России. Сейчас идут исследования."МИР-19" запатентовали 11 апреля. Эта аббревиатура расшифровывается как "малая интерферирующая РНК".

https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740404684.html

https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740603891.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, вероника скворцова, общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)