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В ФМБА рассказали об эффективности препарата от коронавируса "Мир-19"
В ФМБА рассказали об эффективности препарата от коронавируса "Мир-19" - РИА Новости, 09.07.2021
В ФМБА рассказали об эффективности препарата от коронавируса "Мир-19"
Максимально эффективным препарат от коронавируса "Мир-19" будет в первые двое-трое суток после инфицирования, заявили РИА Новости в Федеральном... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:01
2021-07-09T15:36
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коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
вероника скворцова
общество
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Максимально эффективным препарат от коронавируса "Мир-19" будет в первые двое-трое суток после инфицирования, заявили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве.В ведомстве отметили, что антидот будет актуален для известных штаммов COVID-19, включая британский и индийский."Мир-19" не влияет на геном человека: при его разработке выбрали специфические участки генома вируса, которые отсутствуют в геноме человека. Это делает лекарство абсолютно безопасным для пациентов.Как уточнили в ФМБА, препарат в десять тысяч раз снизил концентрацию вируса у подопытного животного во время эксперимента при помощи активного компонента — малых интерферирующих РНК (миРНК). Он разрушает конкретный участок генома коронавируса, который отвечает за его способность к размножению.Закончить вторую фазу клинических исследований планируют к середине августа. Если эффективность препарата у больных COVID-19 подтвердится, то "Мир-19" подадут на регистрацию."Мир-19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса. Его действие основано на механизме интерференции РНК. Его вводят ингаляционным или интраназальным путем.Препарат состоит двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК — и пептид — носитель. Разработчиком стал "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России. Сейчас идут исследования."МИР-19" запатентовали 11 апреля. Эта аббревиатура расшифровывается как "малая интерферирующая РНК".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, вероника скворцова, общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
В ФМБА рассказали об эффективности препарата от коронавируса "Мир-19"
14:01 09.07.2021 (обновлено: 15:36 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкПроизводство препарата "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших COVID-19
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех
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В ФМБА рассказали об эффективности препарата от коронавируса "Мир-19"

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Максимально эффективным препарат от коронавируса "Мир-19" будет в первые двое-трое суток после инфицирования, заявили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве.
В ведомстве отметили, что антидот будет актуален для известных штаммов COVID-19, включая британский и индийский.
"Кроме того, участки генома вируса, выбранные в качестве мишени для действия препарата, высоко консервативны, практически не подвергаются мутациям", — заявила глава агентства Вероника Скворцова, которую цитирует пресс-служба.
"Мир-19" не влияет на геном человека: при его разработке выбрали специфические участки генома вируса, которые отсутствуют в геноме человека. Это делает лекарство абсолютно безопасным для пациентов.
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Как уточнили в ФМБА, препарат в десять тысяч раз снизил концентрацию вируса у подопытного животного во время эксперимента при помощи активного компонента — малых интерферирующих РНК (миРНК). Он разрушает конкретный участок генома коронавируса, который отвечает за его способность к размножению.
Закончить вторую фазу клинических исследований планируют к середине августа. Если эффективность препарата у больных COVID-19 подтвердится, то "Мир-19" подадут на регистрацию.
"Мир-19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса. Его действие основано на механизме интерференции РНК. Его вводят ингаляционным или интраназальным путем.
Препарат состоит двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК — и пептид — носитель. Разработчиком стал "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России. Сейчас идут исследования.
"МИР-19" запатентовали 11 апреля. Эта аббревиатура расшифровывается как "малая интерферирующая РНК".
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