https://ria.ru/20210710/kurts-1740722071.html
Канцлер Австрии впервые станет отцом
Канцлер Австрии впервые станет отцом - РИА Новости, 10.07.2021
Канцлер Австрии впервые станет отцом
Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу сообщил, что он и его партнер Сюзанна Тир ожидают первого ребенка. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T12:46
2021-07-10T12:46
2021-07-10T12:46
себастьян курц
австрия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153346/12/1533461246_0:0:2657:1496_1920x0_80_0_0_071d43ad15cee778f465d9bae9302322.jpg
ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу сообщил, что он и его партнер Сюзанна Тир ожидают первого ребенка."Мы очень рады и благодарны за то, что нас скоро будет трое. Нас ждет прекрасная совместная задача, которой мы с предвкушением ждем. Я прошу вас понять, что мы продолжим держать нашу личную жизнь в тайне, как и раньше", - написал Курц на своей странице в Facebook, сопроводив публикацию фотографией с избранницей.В ведомстве федерального канцлера уточнили, что пара ожидает первенца в конце ноября или начале декабря. Как сообщается, они еще не знают пол ребенка.Курц, которому в августе исполнится 35 лет, и его 34-летняя избранница вместе уже много лет, но по-прежнему не зарегистрировали свои отношения. Заявления об ожидании ребенка подогревают и без того ходившие слухи о предстоящей свадьбе.
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153346/12/1533461246_0:0:2657:1994_1920x0_80_0_0_2ef9d134c8ff5ad7a9f0274573161d1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
себастьян курц, австрия, в мире
Канцлер Австрии впервые станет отцом
Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что он и его партнер Сюзанна Тир ожидают первенца