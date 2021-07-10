https://ria.ru/20210710/kurts-1740722071.html

Канцлер Австрии впервые станет отцом

Канцлер Австрии впервые станет отцом - РИА Новости, 10.07.2021

Канцлер Австрии впервые станет отцом

Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу сообщил, что он и его партнер Сюзанна Тир ожидают первого ребенка. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T12:46

2021-07-10T12:46

2021-07-10T12:46

себастьян курц

австрия

в мире

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ВЕНА, 10 июл - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу сообщил, что он и его партнер Сюзанна Тир ожидают первого ребенка."Мы очень рады и благодарны за то, что нас скоро будет трое. Нас ждет прекрасная совместная задача, которой мы с предвкушением ждем. Я прошу вас понять, что мы продолжим держать нашу личную жизнь в тайне, как и раньше", - написал Курц на своей странице в Facebook, сопроводив публикацию фотографией с избранницей.В ведомстве федерального канцлера уточнили, что пара ожидает первенца в конце ноября или начале декабря. Как сообщается, они еще не знают пол ребенка.Курц, которому в августе исполнится 35 лет, и его 34-летняя избранница вместе уже много лет, но по-прежнему не зарегистрировали свои отношения. Заявления об ожидании ребенка подогревают и без того ходившие слухи о предстоящей свадьбе.

австрия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

себастьян курц, австрия, в мире