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Японцев возмутила газификация Южных Курил
Японцев возмутила газификация Южных Курил - РИА Новости, 10.07.2021
Японцев возмутила газификация Южных Курил
Японские СМИ сообщили о развитии программы газификации Южных Курил, в рамках которой на островах будут построены терминалы по приему сжиженного природного газа... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T02:40
2021-07-10T02:40
россия
кунашир (остров)
итуруп
курильские острова
япония
в мире
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Японские СМИ сообщили о развитии программы газификации Южных Курил, в рамках которой на островах будут построены терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ).Как сообщила 7 июля пресс-служба правительства Сахалинской области, острова Кунашир и Итуруп будут газифицированы в 2023 году. Так, на них планируется запустить систему приема, хранения и регазификации СПГ.Публикации вызвали активный отклик читателей портала Yahoo News Japan."На данном этапе Японии нужно осуществлять экономические санкции против покусившихся на ее территорию Китая, России и Южной Кореи. Япония должна укреплять свою экономику и армию", - написал пользователь qqa."Хватит нам отделываться в отношениях с Россией, которая все активнее заявляет свой контроль над "северными островами", какими-то "сожалениями" и тому подобной ерундой. Нужно принимать против России серьезные санкционные меры!" – призвал yus."Никаких островов обратно мы сейчас не получим. Нужно изменить подходы к России: экономическое сотрудничество только в выгодных для японского бизнеса проектах, все остальное — прекратить. В принципе нужно отказаться и от идеи подписания с Россией мирного договора", - заявил oxd."Разве еще со времен (экс-премьера Синдзо. – прим. ред.) Абэ не было ясно, что ничего мы с нашими "северными островами" не добьемся? Ведь Россия нам ясно на это указывала", - отметил oka.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, и решение этой проблемы наталкивалось на притязания Токио на Южные Курилы.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Российской Федерации над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210708/nervy-1740372519.html
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кунашир (остров)
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россия, кунашир (остров), итуруп, курильские острова, япония, в мире
Японцев возмутила газификация Южных Курил
02:40 10.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей КрасноуховОстров Кунашир
Остров Кунашир - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Сергей Красноухов

Японские читатели негативно высказались о газификации Южных Курил

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Японские СМИ сообщили о развитии программы газификации Южных Курил, в рамках которой на островах будут построены терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ).
Как сообщила 7 июля пресс-служба правительства Сахалинской области, острова Кунашир и Итуруп будут газифицированы в 2023 году. Так, на них планируется запустить систему приема, хранения и регазификации СПГ.
Скала Самурай мыса Тигровый. Новокурильская бухта, острова Уруп - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 07:15
Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
Публикации вызвали активный отклик читателей портала Yahoo News Japan.
"На данном этапе Японии нужно осуществлять экономические санкции против покусившихся на ее территорию Китая, России и Южной Кореи. Япония должна укреплять свою экономику и армию", - написал пользователь qqa.
"Хватит нам отделываться в отношениях с Россией, которая все активнее заявляет свой контроль над "северными островами", какими-то "сожалениями" и тому подобной ерундой. Нужно принимать против России серьезные санкционные меры!" – призвал yus.
"Никаких островов обратно мы сейчас не получим. Нужно изменить подходы к России: экономическое сотрудничество только в выгодных для японского бизнеса проектах, все остальное — прекратить. В принципе нужно отказаться и от идеи подписания с Россией мирного договора", - заявил oxd.
"Разве еще со времен (экс-премьера Синдзо. – прим. ред.) Абэ не было ясно, что ничего мы с нашими "северными островами" не добьемся? Ведь Россия нам ясно на это указывала", - отметил oka.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, и решение этой проблемы наталкивалось на притязания Токио на Южные Курилы.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Российской Федерации над ними сомнению не подлежит.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 09:06
В Японии пожаловались на активность российских военных на Курилах
 
РоссияКунашир (остров)ИтурупКурильские островаЯпонияВ мире
 
 
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