https://ria.ru/20210710/kurily-1740696377.html

Японцев возмутила газификация Южных Курил

Японцев возмутила газификация Южных Курил - РИА Новости, 10.07.2021

Японцев возмутила газификация Южных Курил

Японские СМИ сообщили о развитии программы газификации Южных Курил, в рамках которой на островах будут построены терминалы по приему сжиженного природного газа... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T02:40

2021-07-10T02:40

2021-07-10T02:40

россия

кунашир (остров)

итуруп

курильские острова

япония

в мире

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Японские СМИ сообщили о развитии программы газификации Южных Курил, в рамках которой на островах будут построены терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ).Как сообщила 7 июля пресс-служба правительства Сахалинской области, острова Кунашир и Итуруп будут газифицированы в 2023 году. Так, на них планируется запустить систему приема, хранения и регазификации СПГ.Публикации вызвали активный отклик читателей портала Yahoo News Japan."На данном этапе Японии нужно осуществлять экономические санкции против покусившихся на ее территорию Китая, России и Южной Кореи. Япония должна укреплять свою экономику и армию", - написал пользователь qqa."Хватит нам отделываться в отношениях с Россией, которая все активнее заявляет свой контроль над "северными островами", какими-то "сожалениями" и тому подобной ерундой. Нужно принимать против России серьезные санкционные меры!" – призвал yus."Никаких островов обратно мы сейчас не получим. Нужно изменить подходы к России: экономическое сотрудничество только в выгодных для японского бизнеса проектах, все остальное — прекратить. В принципе нужно отказаться и от идеи подписания с Россией мирного договора", - заявил oxd."Разве еще со времен (экс-премьера Синдзо. – прим. ред.) Абэ не было ясно, что ничего мы с нашими "северными островами" не добьемся? Ведь Россия нам ясно на это указывала", - отметил oka.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, и решение этой проблемы наталкивалось на притязания Токио на Южные Курилы.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Российской Федерации над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210708/nervy-1740372519.html

https://ria.ru/20210630/yaponiya-1739162006.html

россия

кунашир (остров)

итуруп

курильские острова

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кунашир (остров), итуруп, курильские острова, япония, в мире