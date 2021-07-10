https://ria.ru/20210710/kupanie-1740697858.html
Россиянам объяснили, что будет, если купаться в запрещенных местах
Россиянам объяснили, что будет, если купаться в запрещенных местах - РИА Новости, 10.07.2021
Россиянам объяснили, что будет, если купаться в запрещенных местах
Как определить, что водоем пригоден для купания, и к каким последствиям могут привести водные процедуры в запрещенных местах, рассказала в интервью радио... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T04:09
2021-07-10T04:09
2021-07-10T04:09
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Как определить, что водоем пригоден для купания, и к каким последствиям могут привести водные процедуры в запрещенных местах, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая лабораторией проблем обеззараживания воды НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Камалия Кузнецова. По ее словам, мониторинг качества воды в весенне-летний период Роспотребнадзор проводит ежемесячно, а иногда, если есть такая необходимость, раз в десять дней. Чтобы определить, насколько безопасен водоем для купания, необходимы исследования по целому ряду параметров. Перечень безопасных для купания водоемов можно найти на сайтах Роспотребнадзора. Если же, отправляясь на природу, вы заранее не поинтересовались этой информацией, стоит обратить внимание на состояние прибрежной полосы. Если там не оборудована пляжная зона, не скошена трава, если вода покрыта водорослями, это означает, что данный водоем не подходит для купания, объяснила Камалия Кузнецова. Она подчеркнула, что в таком случае лучше не рисковать здоровьем, так как если водоем не разрешен для купания, значит там есть болезнетворные бактерии и вирусы, являющиеся возбудителями различных заболеваний. "В первую очередь они вызывают заболевания, связанные с расстройством ЖКТ, так называемые болезни кишечной группы. Это могут быть лямблиоз, бластоцистоз, в отдельных регионах криптоспоридиоз. Пока не пройдет соответствующая антибактериальная терапия, избавиться от микроорганизмов – возбудителей этих заболеваний, их патогенного влияния и длительного нахождения в организме невозможно", – предупредила Камалия Кузнецова. А если в водоеме обитают водоплавающие птицы, то купание может завершиться "зудом купальщика", или "водяной чесоткой", что в медицине называется церкариозом, добавила она. "Дело в том, что пруды, где водятся водоплавающие птицы – чайки, утки, заражены церкариями. Если человек входит в воду, которая заражена церкариями, эти простейшие начинают двигаться к теплому организму, проникают через кожу и вызывают аллергические очаги высыпаний на коже. Эти аллергические состояния могут быть достаточно угрожающими для здоровья детей и лиц с ослабленным иммунитетом", – сказала Камалия Кузнецова в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/vodoem-1740144507.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россиянам объяснили, что будет, если купаться в запрещенных местах
Эксперт предупредила о риске подхватить инфекции при купании в запрещенных местах
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Как определить, что водоем пригоден для купания, и к каким последствиям могут привести водные процедуры в запрещенных местах, рассказала в интервью радио Sputnik
заведующая лабораторией проблем обеззараживания воды НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Камалия Кузнецова.
По ее словам, мониторинг качества воды в весенне-летний период Роспотребнадзор проводит ежемесячно, а иногда, если есть такая необходимость, раз в десять дней. Чтобы определить, насколько безопасен водоем для купания, необходимы исследования по целому ряду параметров.
"В первую очередь определяются параметры безопасности, то есть бактериальная, паразитологическая и вирусная безопасность. Определяется бактериальный состав на наличие патогенных организмов и химический состав на наличие тяжелых химических соединений, которые могут оказать токсическое действие на купальщиков", – сказала специалист Роспотребнадзора.
Перечень безопасных для купания водоемов можно найти на сайтах Роспотребнадзора. Если же, отправляясь на природу, вы заранее не поинтересовались этой информацией, стоит обратить внимание на состояние прибрежной полосы. Если там не оборудована пляжная зона, не скошена трава, если вода покрыта водорослями, это означает, что данный водоем не подходит для купания, объяснила Камалия Кузнецова.
Она подчеркнула, что в таком случае лучше не рисковать здоровьем, так как если водоем не разрешен для купания, значит там есть болезнетворные бактерии и вирусы, являющиеся возбудителями различных заболеваний.
"В первую очередь они вызывают заболевания, связанные с расстройством ЖКТ, так называемые болезни кишечной группы. Это могут быть лямблиоз, бластоцистоз, в отдельных регионах криптоспоридиоз. Пока не пройдет соответствующая антибактериальная терапия, избавиться от микроорганизмов – возбудителей этих заболеваний, их патогенного влияния и длительного нахождения в организме невозможно", – предупредила Камалия Кузнецова.
А если в водоеме обитают водоплавающие птицы, то купание может завершиться "зудом купальщика", или "водяной чесоткой", что в медицине называется церкариозом, добавила она.
"Дело в том, что пруды, где водятся водоплавающие птицы – чайки, утки, заражены церкариями. Если человек входит в воду, которая заражена церкариями, эти простейшие начинают двигаться к теплому организму, проникают через кожу и вызывают аллергические очаги высыпаний на коже. Эти аллергические состояния могут быть достаточно угрожающими для здоровья детей и лиц с ослабленным иммунитетом", – сказала Камалия Кузнецова в интервью радио Sputnik.