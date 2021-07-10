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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210710/krym-1740744978.html
В Крыму допустили ослабление мер по COVID-19
В Крыму допустили ослабление мер по COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2021
В Крыму допустили ослабление мер по COVID-19
Глава Крыма Сергей Аксенов допустил ослабление запрета на работу в ночное время общепита и развлекательных учреждений, которые соблюдают все требования... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T17:23
2021-07-10T17:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил ослабление запрета на работу в ночное время общепита и развлекательных учреждений, которые соблюдают все требования Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса.Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время с заполняемостью в 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. При этом в ряде городов и районов полуострова полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита."Предложил главам администраций муниципальных образований провести встречи с представителями предпринимательского сообщества, которые могут и должны обеспечить соблюдение всех необходимых мер безопасности. В случае, если будут достигнуты позитивные результаты, если трудовые коллективы будут нашими союзниками, проявят понимание и желание выполнять предписания Роспотребнадзора, мы готовы идти навстречу бизнесу. Но не в ущерб безопасности и здоровью граждан", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, в органы власти поступают обращения от предпринимателей в связи с ограничениями времени работы в ночное время в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.Аксенов подчеркнул, что отвечать за координацию работы с бизнесом на уровне правительства будет министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко. "Главы администраций могут обращаться с вопросами непосредственно к нему. Отмечу, что по данным на 9 июля, в Крыму выявлено 357 случаев новой коронавирусной инфекции", - подчерку он.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым
В Крыму допустили ослабление мер по COVID-19
17:23 10.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка в кафе в Алуште в Крыму
Девушка в кафе в Алуште в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава Крыма Аксенов допустил ослабление запрета на работу общепита в ночное время

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил ослабление запрета на работу в ночное время общепита и развлекательных учреждений, которые соблюдают все требования Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса.
Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время с заполняемостью в 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. При этом в ряде городов и районов полуострова полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита.
"Предложил главам администраций муниципальных образований провести встречи с представителями предпринимательского сообщества, которые могут и должны обеспечить соблюдение всех необходимых мер безопасности. В случае, если будут достигнуты позитивные результаты, если трудовые коллективы будут нашими союзниками, проявят понимание и желание выполнять предписания Роспотребнадзора, мы готовы идти навстречу бизнесу. Но не в ущерб безопасности и здоровью граждан", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, в органы власти поступают обращения от предпринимателей в связи с ограничениями времени работы в ночное время в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Аксенов подчеркнул, что отвечать за координацию работы с бизнесом на уровне правительства будет министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко. "Главы администраций могут обращаться с вопросами непосредственно к нему. Отмечу, что по данным на 9 июля, в Крыму выявлено 357 случаев новой коронавирусной инфекции", - подчерку он.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Крым
 
 
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