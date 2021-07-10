https://ria.ru/20210710/krym-1740744978.html

В Крыму допустили ослабление мер по COVID-19

В Крыму допустили ослабление мер по COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2021

В Крыму допустили ослабление мер по COVID-19

Глава Крыма Сергей Аксенов допустил ослабление запрета на работу в ночное время общепита и развлекательных учреждений, которые соблюдают все требования... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T17:23

2021-07-10T17:23

2021-07-10T17:23

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

сергей аксенов (политик)

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152373/53/1523735310_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_02b9acfc6a0c9403b3216c84bef9fa7a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов допустил ослабление запрета на работу в ночное время общепита и развлекательных учреждений, которые соблюдают все требования Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса.Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время с заполняемостью в 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. При этом в ряде городов и районов полуострова полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита."Предложил главам администраций муниципальных образований провести встречи с представителями предпринимательского сообщества, которые могут и должны обеспечить соблюдение всех необходимых мер безопасности. В случае, если будут достигнуты позитивные результаты, если трудовые коллективы будут нашими союзниками, проявят понимание и желание выполнять предписания Роспотребнадзора, мы готовы идти навстречу бизнесу. Но не в ущерб безопасности и здоровью граждан", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, в органы власти поступают обращения от предпринимателей в связи с ограничениями времени работы в ночное время в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.Аксенов подчеркнул, что отвечать за координацию работы с бизнесом на уровне правительства будет министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко. "Главы администраций могут обращаться с вопросами непосредственно к нему. Отмечу, что по данным на 9 июля, в Крыму выявлено 357 случаев новой коронавирусной инфекции", - подчерку он.

https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740721215.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым