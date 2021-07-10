https://ria.ru/20210710/krym-1740742694.html

В Крыму оценили планы Киева депортировать россиян с полуострова

В Крыму оценили планы Киева депортировать россиян с полуострова - РИА Новости, 11.07.2021

В Крыму оценили планы Киева депортировать россиян с полуострова

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал несбыточным сценарий киевских властей по возвращению полуострова и "депортации" российских граждан. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-10T16:54

2021-07-10T16:54

2021-07-11T02:56

россия

алексей резников

александр форманчук

владимир путин

республика крым

севастополь

оон

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал несбыточным сценарий киевских властей по возвращению полуострова и "депортации" российских граждан.Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство страны рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав страны, в том числе их депортацию.Глава ОП Крыма призвал киевские власти на тратить силы и скудные государственные деньги на разработку сценариев и планов по возвращению Крыма."Бесполезно и напрасно. Занимайтесь чем-то другим и созидательным", - сказал Форманчук.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210710/pushkov-1740740541.html

россия

республика крым

севастополь

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россия, алексей резников, александр форманчук, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, политика