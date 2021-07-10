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В Крыму оценили планы Киева депортировать россиян с полуострова
В Крыму оценили планы Киева депортировать россиян с полуострова - РИА Новости, 11.07.2021
В Крыму оценили планы Киева депортировать россиян с полуострова
Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал несбыточным сценарий киевских властей по возвращению полуострова и "депортации" российских граждан. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-10T16:54
2021-07-11T02:56
россия
алексей резников
александр форманчук
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал несбыточным сценарий киевских властей по возвращению полуострова и "депортации" российских граждан.Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство страны рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав страны, в том числе их депортацию.Глава ОП Крыма призвал киевские власти на тратить силы и скудные государственные деньги на разработку сценариев и планов по возвращению Крыма."Бесполезно и напрасно. Занимайтесь чем-то другим и созидательным", - сказал Форманчук.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, алексей резников, александр форманчук, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, политика
В Крыму оценили планы Киева депортировать россиян с полуострова
16:54 10.07.2021 (обновлено: 02:56 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкВоздушный шар во время праздничного митинга в Санкт-Петербурге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
Воздушный шар во время праздничного митинга в Санкт-Петербурге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Глава общественной палаты Крыма оценил планы Киева депортировать россиян с полуострова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал несбыточным сценарий киевских властей по возвращению полуострова и "депортации" российских граждан.
Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство страны рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав страны, в том числе их депортацию.
"Только сумасшедшие могут строить подобные несбыточные планы и сценарии. Крым был, есть и будет российским. Вопрос Крыма Россией решен раз и навсегда исторически. Крым исторически принадлежит России. Это право было отвоевано у Турции в результате серии русско-турецких войн. В составе Украины же Крым оказался совершено случайно в рамках единого союзного государства, когда вопрос о независимости Украины даже близко не стоял", - сказал РИА Новости Форманчук.
Глава ОП Крыма призвал киевские власти на тратить силы и скудные государственные деньги на разработку сценариев и планов по возвращению Крыма.
"Бесполезно и напрасно. Занимайтесь чем-то другим и созидательным", - сказал Форманчук.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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