https://ria.ru/20210710/kran-1740744677.html
В Татарстане упал башенный кран, погибла женщина
В Татарстане упал башенный кран, погибла женщина - РИА Новости, 10.07.2021
В Татарстане упал башенный кран, погибла женщина
Башенный кран упал на одной из стройплощадок в Набережных Челнах, погибла крановщица, прокуратура организовала проверку, сообщили в надзорном ведомстве... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T17:21
2021-07-10T17:21
2021-07-10T18:07
россия
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740745791_0:39:1500:883_1920x0_80_0_0_ecf5e9280f047b6e986a0d80199484c7.jpg
КАЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Башенный кран упал на одной из стройплощадок в Набережных Челнах, погибла крановщица, прокуратура организовала проверку, сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.Ранее в соцсетях появились фото и видео упавшего крана."Прокуратура инициировала проверку по факту падения крана возле торгового квартала в Набережных Челнах … В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при эксплуатации кранов в строительной организации", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате падения крана погибла крановщица.По итогам поверки будут приняты меры прокурорского реагирования.Следственное управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ."На строительной площадке жилого дома по проспекту Мира города Набережные Челны порывом ветра опрокинуло башенный кран. В результате 48-летняя крановщица получила травмы, не совместимые с жизнью и скончалась на месте. По данному факту … возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", - говорится в сообщении управления.
https://ria.ru/20210628/kran-1738914806.html
https://ria.ru/20200902/tyumen-1576638853.html
россия
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740745791_79:0:1306:920_1920x0_80_0_0_bf8a03a742bc8fb431fdf079a234b2fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия
В Татарстане упал башенный кран, погибла женщина
17:21 10.07.2021 (обновлено: 18:07 10.07.2021)
Башенный кран упал на стройплощадке в Набережных Челнах, погибла женщина
КАЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости.
Башенный кран упал на одной из стройплощадок в Набережных Челнах
, погибла крановщица, прокуратура организовала проверку, сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.
Ранее в соцсетях появились фото и видео упавшего крана.
"Прокуратура инициировала проверку по факту падения крана возле торгового квартала в Набережных Челнах … В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при эксплуатации кранов в строительной организации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате падения крана погибла крановщица.
По итогам поверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Следственное управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
"На строительной площадке жилого дома по проспекту Мира города Набережные Челны порывом ветра опрокинуло башенный кран. В результате 48-летняя крановщица получила травмы, не совместимые с жизнью и скончалась на месте. По данному факту … возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", - говорится в сообщении управления.