https://ria.ru/20210710/kran-1740744677.html

В Татарстане упал башенный кран, погибла женщина

В Татарстане упал башенный кран, погибла женщина - РИА Новости, 10.07.2021

В Татарстане упал башенный кран, погибла женщина

Башенный кран упал на одной из стройплощадок в Набережных Челнах, погибла крановщица, прокуратура организовала проверку, сообщили в надзорном ведомстве... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T17:21

2021-07-10T17:21

2021-07-10T18:07

россия

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

происшествия

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КАЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Башенный кран упал на одной из стройплощадок в Набережных Челнах, погибла крановщица, прокуратура организовала проверку, сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.Ранее в соцсетях появились фото и видео упавшего крана."Прокуратура инициировала проверку по факту падения крана возле торгового квартала в Набережных Челнах … В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при эксплуатации кранов в строительной организации", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате падения крана погибла крановщица.По итогам поверки будут приняты меры прокурорского реагирования.Следственное управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ."На строительной площадке жилого дома по проспекту Мира города Набережные Челны порывом ветра опрокинуло башенный кран. В результате 48-летняя крановщица получила травмы, не совместимые с жизнью и скончалась на месте. По данному факту … возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", - говорится в сообщении управления.

https://ria.ru/20210628/kran-1738914806.html

https://ria.ru/20200902/tyumen-1576638853.html

россия

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набережные челны

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россия, республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия