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В Татарстане упал башенный кран, погибла женщина
В Татарстане упал башенный кран, погибла женщина - РИА Новости, 10.07.2021
В Татарстане упал башенный кран, погибла женщина
Башенный кран упал на одной из стройплощадок в Набережных Челнах, погибла крановщица, прокуратура организовала проверку, сообщили в надзорном ведомстве... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T17:21
2021-07-10T18:07
россия
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
происшествия
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КАЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Башенный кран упал на одной из стройплощадок в Набережных Челнах, погибла крановщица, прокуратура организовала проверку, сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.Ранее в соцсетях появились фото и видео упавшего крана."Прокуратура инициировала проверку по факту падения крана возле торгового квартала в Набережных Челнах … В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при эксплуатации кранов в строительной организации", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате падения крана погибла крановщица.По итогам поверки будут приняты меры прокурорского реагирования.Следственное управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ."На строительной площадке жилого дома по проспекту Мира города Набережные Челны порывом ветра опрокинуло башенный кран. В результате 48-летняя крановщица получила травмы, не совместимые с жизнью и скончалась на месте. По данному факту … возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", - говорится в сообщении управления.
https://ria.ru/20210628/kran-1738914806.html
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россия, республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия
В Татарстане упал башенный кран, погибла женщина
17:21 10.07.2021 (обновлено: 18:07 10.07.2021)
 
© Фото : пресс-служба прокуратуры РТ На месте падения башенного крана Набережных Челнах
На месте падения башенного крана Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© Фото : пресс-служба прокуратуры РТ

Башенный кран упал на стройплощадке в Набережных Челнах, погибла женщина

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Башенный кран упал на одной из стройплощадок в Набережных Челнах, погибла крановщица, прокуратура организовала проверку, сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.
Ранее в соцсетях появились фото и видео упавшего крана.
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"Прокуратура инициировала проверку по факту падения крана возле торгового квартала в Набережных Челнах … В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при эксплуатации кранов в строительной организации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате падения крана погибла крановщица.
По итогам поверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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Следственное управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
"На строительной площадке жилого дома по проспекту Мира города Набережные Челны порывом ветра опрокинуло башенный кран. В результате 48-летняя крановщица получила травмы, не совместимые с жизнью и скончалась на месте. По данному факту … возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", - говорится в сообщении управления.
 
РоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Набережные ЧелныПроисшествия
 
 
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