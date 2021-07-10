https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740716764.html

В Москве за сутки госпитализировали 1610 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1610 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1610 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализировано 1 610 человек с коронавирусом, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 645 человек, сообщает в субботу столичный... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T11:43

2021-07-10T11:43

2021-07-10T11:43

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1 610 человек с коронавирусом, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 645 человек, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 5 694 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1 610 человек. На ИВЛ находится 645 человек. В городе выздоровели еще 7 035 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 221 766", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 108 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740709228.html

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