https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740714628.html

В России за сутки умерло максимальное число пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерло максимальное число пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 10.07.2021

В России за сутки умерло максимальное число пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в России умерли 752 человека с COVID-19 — это максимум за все время с начала пандемии, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T11:21

2021-07-10T11:21

2021-07-10T12:47

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России умерли 752 человека с COVID-19 — это максимум за все время с начала пандемии, следует из данных оперативного штаба.Так, в Москве скончались 108 человек, в Санкт-Петербурге — 102, в Нижегородской области — 28.Предыдущий рекорд зафиксировали 7 июля — тогда умерли 737 человек.Число новых случаев COVID-19 составило 25 082 (накануне их было 25 766). Темп прироста за сутки немного снизился — с 0,45 до 0,44 процента. У 12,5 процента заразившихся не наблюдается симптомов. Выписались после лечения 17 750 человек.Новые случаи выявили во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 5694 (днем ранее было 6643), Подмосковье — 2487, Санкт-Петербурге — 1978, Нижегородской области — 527, Воронежской — 423, Красноярском крае — 401, Свердловской области — 393, Крыму — 357, Иркутской области и Пермском крае — по 354.Меньше всего заболевших на Чукотке — 11, в Ненецком автономном округе их 16, а в Магаданской области — 24.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 758 300 человек, из них 142 253 умерли, 5 182 837 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 185,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 186 миллионов. Более четырех миллионов человек спасти не удалось.Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе. Россиянам доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740698011.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество