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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740714628.html
В России за сутки умерло максимальное число пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерло максимальное число пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 10.07.2021
В России за сутки умерло максимальное число пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в России умерли 752 человека с COVID-19 — это максимум за все время с начала пандемии, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T11:21
2021-07-10T12:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России умерли 752 человека с COVID-19 — это максимум за все время с начала пандемии, следует из данных оперативного штаба.Так, в Москве скончались 108 человек, в Санкт-Петербурге — 102, в Нижегородской области — 28.Предыдущий рекорд зафиксировали 7 июля — тогда умерли 737 человек.Число новых случаев COVID-19 составило 25 082 (накануне их было 25 766). Темп прироста за сутки немного снизился — с 0,45 до 0,44 процента. У 12,5 процента заразившихся не наблюдается симптомов. Выписались после лечения 17 750 человек.Новые случаи выявили во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 5694 (днем ранее было 6643), Подмосковье — 2487, Санкт-Петербурге — 1978, Нижегородской области — 527, Воронежской — 423, Красноярском крае — 401, Свердловской области — 393, Крыму — 357, Иркутской области и Пермском крае — по 354.Меньше всего заболевших на Чукотке — 11, в Ненецком автономном округе их 16, а в Магаданской области — 24.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 758 300 человек, из них 142 253 умерли, 5 182 837 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 185,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 186 миллионов. Более четырех миллионов человек спасти не удалось.Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе. Россиянам доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
В России за сутки умерло максимальное число пациентов с коронавирусом
11:21 10.07.2021 (обновлено: 12:47 10.07.2021)
 
© АГН "Москва"Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Городская клиническая больница №15 имени Филатова - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© АГН "Москва"

В России впервые зафиксировали более 750 смертей от коронавируса за сутки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России умерли 752 человека с COVID-19 — это максимум за все время с начала пандемии, следует из данных оперативного штаба.
Так, в Москве скончались 108 человек, в Санкт-Петербурге — 102, в Нижегородской области — 28.
Предыдущий рекорд зафиксировали 7 июля — тогда умерли 737 человек.
Число новых случаев COVID-19 составило 25 082 (накануне их было 25 766). Темп прироста за сутки немного снизился — с 0,45 до 0,44 процента. У 12,5 процента заразившихся не наблюдается симптомов. Выписались после лечения 17 750 человек.
Врач и пациент в реанимации госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
Вчера, 04:04Распространение коронавируса
Ученый рассказал, как часто люди повторно заболевают COVID-19
Новые случаи выявили во всех 85 регионах. Больше всего их в Москве — 5694 (днем ранее было 6643), Подмосковье — 2487, Санкт-Петербурге — 1978, Нижегородской области — 527, Воронежской — 423, Красноярском крае — 401, Свердловской области — 393, Крыму — 357, Иркутской области и Пермском крае — по 354.
Меньше всего заболевших на Чукотке — 11, в Ненецком автономном округе их 16, а в Магаданской области — 24.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 758 300 человек, из них 142 253 умерли, 5 182 837 пациентов вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 185,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 186 миллионов. Более четырех миллионов человек спасти не удалось.
Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе. Россиянам доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
 
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