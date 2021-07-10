https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740714500.html
В Москве выявили 5694 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 5694 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 10.07.2021
В Москве выявили 5694 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - соответственно 5 694, 2 487 и 1 978,... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T11:19
2021-07-10T11:19
2021-07-10T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - соответственно 5 694, 2 487 и 1 978, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва - 5 694, Московская область - 2 487, Санкт-Петербург - 1 978", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области в Ненецком и Чукотском автономных округах - 24, 16 и 11 соответственно.
https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740702076.html
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
В Москве выявили 5694 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 5694 новых случая заражения коронавирусом