Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740714500.html
В Москве выявили 5694 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 5694 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 10.07.2021
В Москве выявили 5694 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - соответственно 5 694, 2 487 и 1 978,... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T11:19
2021-07-10T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740588342_0:38:2731:1574_1920x0_80_0_0_b14df50c5f65e3facea8a0975ae1310b.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - соответственно 5 694, 2 487 и 1 978, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва - 5 694, Московская область - 2 487, Санкт-Петербург - 1 978", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области в Ненецком и Чукотском автономных округах - 24, 16 и 11 соответственно.
https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740702076.html
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740588342_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_7f6d238c50f39ef897a5f673940ee7cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
В Москве выявили 5694 новых случая заражения коронавирусом
11:19 10.07.2021
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных Covid-19 в Краснодаре
Госпиталь для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк

В Москве выявили 5694 новых случая заражения коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - соответственно 5 694, 2 487 и 1 978, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: Москва - 5 694, Московская область - 2 487, Санкт-Петербург - 1 978", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области в Ненецком и Чукотском автономных округах - 24, 16 и 11 соответственно.
Медицинские работники в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
Вчера, 08:31Распространение коронавируса
Ученый назвал главное отличие дельта-штамма коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В Крыму назвали чудовищным цинизмом сценарий Киева по депортации
07:21Ученый назвал причину бессимптомного течения COVID-19
07:15Эксперт назвал оптимальный размер платежа по ипотеке
07:04В Молдавии стартовали досрочные парламентские выборы
06:19Ученый объяснил, от чего зависит количество волн COVID-19
05:25"Очищение от русских": в Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе
05:17В Бельгии женщина умерла, заразившись сразу двумя штаммами коронавируса
05:11Ученый РАН обратился к россиянам по поводу "чипирования" из-за COVID-19
04:15Нарколог объяснил, почему не стоит пить перед телевизором
04:13Ученый оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма COVID-19
03:36Кинолог рассказал, как продлить жизнь собаке
03:15В США подтвердили данные об атаке на американских военных в Сирии
03:15Эксперт дал совет, как стать незаметным для мошенников
02:53Боррель призвал Евросоюз реагировать на "вакцинную дипломатию" России
02:48В Сирии заявили о взрыве на военной базе США
02:29Врач назвала признак рака, встречающийся у мужчин
02:15Названы причины отказа в материнском капитале
02:15Врач рассказал, как обнулить "российский" штамм коронавируса
02:08Американские войска попали под обстрел на востоке Сирии
01:42Минтруд назвал условие начисления еще одного пособия беременным
Лента новостейМолния