https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740714500.html

В Москве выявили 5694 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 5694 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 10.07.2021

В Москве выявили 5694 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - соответственно 5 694, 2 487 и 1 978,... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T11:19

2021-07-10T11:19

2021-07-10T11:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740588342_0:38:2731:1574_1920x0_80_0_0_b14df50c5f65e3facea8a0975ae1310b.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - соответственно 5 694, 2 487 и 1 978, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва - 5 694, Московская область - 2 487, Санкт-Петербург - 1 978", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области в Ненецком и Чукотском автономных округах - 24, 16 и 11 соответственно.

https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740702076.html

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество