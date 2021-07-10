https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740714159.html
В России за сутки 17 750 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 17 750 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2021
В России за сутки 17 750 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки выписаны 17 750 человек после COVID-19, за все время - 5 182 837, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T11:17
2021-07-10T11:17
2021-07-10T11:17
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В России за сутки выписаны 17 750 человек после COVID-19, за все время - 5 182 837, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 750 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 182 837", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 7035 человек, в Санкт-Петербурге - 52, в Подмосковье - 1981.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
В России за сутки 17 750 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 17 750 человек выздоровели от COVID-19