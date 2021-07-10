https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740702076.html

Ученый назвал главное отличие дельта-штамма коронавируса

Ученый назвал главное отличие дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 10.07.2021

Ученый назвал главное отличие дельта-штамма коронавируса

Вероятность заразиться коронавирусом штамма "дельта" значительно выше, чем обычным, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T08:31

2021-07-10T08:31

2021-07-10T11:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

новосибирский государственный университет

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598353840_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_5e63500d24fd36cb51a03e9ba1156518.jpg

НОВОСИБИРСК, 10 июл — РИА Новости. Вероятность заразиться коронавирусом штамма "дельта" значительно выше, чем обычным, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.По его словам, если человек не носит маску, то этот шанс выше минимум в два раза."Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около трех, а у варианта "дельта" — около пяти <...> Вот и главное его отличие от предыдущего варианта", — рассказал Нетесов.Ученый отметил, что и первым вариантом коронавируса также можно было заразиться на улице или в кафе, поэтому и необходимо носить защитные средства.Нетесов добавил, что показатель репродуктивного числа для вирусов известен уже десятки лет, однако его непросто измерить, для этого нужно собирать статистику.

https://ria.ru/20210709/delta-shtamm-1740631252.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, новосибирский государственный университет, общество