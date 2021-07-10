Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740702076.html
Ученый назвал главное отличие дельта-штамма коронавируса
Ученый назвал главное отличие дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 10.07.2021
Ученый назвал главное отличие дельта-штамма коронавируса
Вероятность заразиться коронавирусом штамма "дельта" значительно выше, чем обычным, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T08:31
2021-07-10T11:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
новосибирский государственный университет
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598353840_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_5e63500d24fd36cb51a03e9ba1156518.jpg
НОВОСИБИРСК, 10 июл — РИА Новости. Вероятность заразиться коронавирусом штамма "дельта" значительно выше, чем обычным, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.По его словам, если человек не носит маску, то этот шанс выше минимум в два раза."Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около трех, а у варианта "дельта" — около пяти &lt;...&gt; Вот и главное его отличие от предыдущего варианта", — рассказал Нетесов.Ученый отметил, что и первым вариантом коронавируса также можно было заразиться на улице или в кафе, поэтому и необходимо носить защитные средства.Нетесов добавил, что показатель репродуктивного числа для вирусов известен уже десятки лет, однако его непросто измерить, для этого нужно собирать статистику.
https://ria.ru/20210709/delta-shtamm-1740631252.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598353840_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d0c522fc5816ab386e1c0f5be4aee79e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, новосибирский государственный университет, общество
Ученый назвал главное отличие дельта-штамма коронавируса
08:31 10.07.2021 (обновлено: 11:33 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
Медицинские работники в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Академик Нетесов заявил, что шанс заразиться "дельта"-штаммом коронавируса без маски вдвое выше

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 10 июл — РИА Новости. Вероятность заразиться коронавирусом штамма "дельта" значительно выше, чем обычным, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
По его словам, если человек не носит маску, то этот шанс выше минимум в два раза.
"Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около трех, а у варианта "дельта" — около пяти <...> Вот и главное его отличие от предыдущего варианта", — рассказал Нетесов.
Ученый отметил, что и первым вариантом коронавируса также можно было заразиться на улице или в кафе, поэтому и необходимо носить защитные средства.
Нетесов добавил, что показатель репродуктивного числа для вирусов известен уже десятки лет, однако его непросто измерить, для этого нужно собирать статистику.
Медики дежурят у палаты в госпитале для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 15:57Распространение коронавируса
Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоНовосибирский государственный университетОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В Крыму назвали чудовищным цинизмом сценарий Киева по депортации
07:21Ученый назвал причину бессимптомного течения COVID-19
07:15Эксперт назвал оптимальный размер платежа по ипотеке
07:04В Молдавии стартовали досрочные парламентские выборы
06:19Ученый объяснил, от чего зависит количество волн COVID-19
05:25"Очищение от русских": в Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе
05:17В Бельгии женщина умерла, заразившись сразу двумя штаммами коронавируса
05:11Ученый РАН обратился к россиянам по поводу "чипирования" из-за COVID-19
04:15Нарколог объяснил, почему не стоит пить перед телевизором
04:13Ученый оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма COVID-19
03:36Кинолог рассказал, как продлить жизнь собаке
03:15В США подтвердили данные об атаке на американских военных в Сирии
03:15Эксперт дал совет, как стать незаметным для мошенников
02:53Боррель призвал Евросоюз реагировать на "вакцинную дипломатию" России
02:48В Сирии заявили о взрыве на военной базе США
02:29Врач назвала признак рака, встречающийся у мужчин
02:15Названы причины отказа в материнском капитале
02:15Врач рассказал, как обнулить "российский" штамм коронавируса
02:08Американские войска попали под обстрел на востоке Сирии
01:42Минтруд назвал условие начисления еще одного пособия беременным
Лента новостейМолния