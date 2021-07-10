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Ученый назвал главное отличие дельта-штамма коронавируса
Ученый назвал главное отличие дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 10.07.2021
Ученый назвал главное отличие дельта-штамма коронавируса
Вероятность заразиться коронавирусом штамма "дельта" значительно выше, чем обычным, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-10T08:31
2021-07-10T08:31
2021-07-10T11:33
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НОВОСИБИРСК, 10 июл — РИА Новости. Вероятность заразиться коронавирусом штамма "дельта" значительно выше, чем обычным, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.По его словам, если человек не носит маску, то этот шанс выше минимум в два раза."Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около трех, а у варианта "дельта" — около пяти <...> Вот и главное его отличие от предыдущего варианта", — рассказал Нетесов.Ученый отметил, что и первым вариантом коронавируса также можно было заразиться на улице или в кафе, поэтому и необходимо носить защитные средства.Нетесов добавил, что показатель репродуктивного числа для вирусов известен уже десятки лет, однако его непросто измерить, для этого нужно собирать статистику.
https://ria.ru/20210709/delta-shtamm-1740631252.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, новосибирский государственный университет, общество
Ученый назвал главное отличие дельта-штамма коронавируса
08:31 10.07.2021 (обновлено: 11:33 10.07.2021)
Академик Нетесов заявил, что шанс заразиться "дельта"-штаммом коронавируса без маски вдвое выше